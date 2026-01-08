Ultrakraftig sugning og energieffektivitet: WD 6 P S V-30/8/35/T opnår de bedst mulige rengøringsresultater, samtidig med at den opretholder en nominel indgangseffekt på kun 1.300 watt – på alle typer snavs, hvad enten det er tørt eller vådt, fint eller groft. Våd- og tørstøvsugeren har en robust 30-liters rustfri stålbeholder med aftapningsskrue, et 8-meter kabel, en 3,5-meter sugeslange med håndtag, rustfri stålrør, et omskifteligt gulvmundstykke, et fladt plisséfilter og en fleecefilterpose. Det integrerede strømudtag med automatisk tænd/sluk-kontakt gør det muligt at tilslutte elværktøj som save eller slibemaskiner. Det resulterende snavs fjernes straks ved sugning. Drejekontakten giver brugeren mulighed for at justere sugekraften efter deres behov. Vådt og tørt snavs kan støvsuges uden at skulle skifte filter takket være det flade plisséfilter. Filteret kan fjernes på få sekunder uden at komme i kontakt med snavs. Filteret kan rengøres ved at trykke på filterrenseknappen. Det aftagelige håndtag med elektrostatisk beskyttelse gør det muligt at tilslutte tilbehør direkte til sugeslangen. Yderligere fordele inkluderer, at sugeslangen kan opbevares kompakt ved at hænge den på enhedens hoved, samt parkeringspositionen til gulvmundstykket.