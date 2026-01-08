Våd- og tørstøvsuger WD 6 P S V-30/8/35/T
Ultrahøj sugestyrke og energieffektivitet: Våd- og tørstøvsugeren WD 6 P S V-30/8/35/T har en 30 l beholder i rustfri stål med drænskue, strømudtag til el-værktøj og et fladt plisseret filter.
Ultrakraftig sugning og energieffektivitet: WD 6 P S V-30/8/35/T opnår de bedst mulige rengøringsresultater, samtidig med at den opretholder en nominel indgangseffekt på kun 1.300 watt – på alle typer snavs, hvad enten det er tørt eller vådt, fint eller groft. Våd- og tørstøvsugeren har en robust 30-liters rustfri stålbeholder med aftapningsskrue, et 8-meter kabel, en 3,5-meter sugeslange med håndtag, rustfri stålrør, et omskifteligt gulvmundstykke, et fladt plisséfilter og en fleecefilterpose. Det integrerede strømudtag med automatisk tænd/sluk-kontakt gør det muligt at tilslutte elværktøj som save eller slibemaskiner. Det resulterende snavs fjernes straks ved sugning. Drejekontakten giver brugeren mulighed for at justere sugekraften efter deres behov. Vådt og tørt snavs kan støvsuges uden at skulle skifte filter takket være det flade plisséfilter. Filteret kan fjernes på få sekunder uden at komme i kontakt med snavs. Filteret kan rengøres ved at trykke på filterrenseknappen. Det aftagelige håndtag med elektrostatisk beskyttelse gør det muligt at tilslutte tilbehør direkte til sugeslangen. Yderligere fordele inkluderer, at sugeslangen kan opbevares kompakt ved at hænge den på enhedens hoved, samt parkeringspositionen til gulvmundstykket.
Funktioner og fordele
Udtag med automatisk tænd/sluk kontrol til el-værktøjStøv og spåner far høvl, sav eller slibemaskine suges direkte. Suget bliver automatisk tænd/slukket via el-værktøjet.
Enestående filterrensVed tryk på en knap blæses filteret rent – støvet blæses ned i tanken. Den høje sugeevne er hurtigt tilbage
Patenteret filterskifte teknologiNem og hurtig udskiftning af filter - uden at komme i kontakt med støv og snavs Til våd og tør støvsugning uden filterskifte.
Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Sugeslangen kan opbevares nemt og pladsbesparende ved at hænge den på maskinens hoved.
- Intuitiv sikkerhedsmekanisker til venstre- og højrehåndede brugere.
Drænskrue
- Sparer tid og energi, når tanken skal tømmes.
Fleece filter pose
- Trelags fleece-materiale, der er ekstremt bestandigt over for flænger.
- Til længerevarende sugekraft og fantastisk støvfastholdelse.
Praktisk lednings- og tilbehørsopbevaring
- Pladsbesparende, sikker og nemt tilgængelig opbevaring af tilbehør.
- Strømkablet kan opbevares hurtigt vha. de integrerede kabelkroge.
Praktisk opbevaringsposition
- Hurtig og bekvem parkering af sugeslange og gulvmundstykke ved pauser
Aftageligt håndtag
- Giver mulighed for at sætte forskellige mundstykker direkte på sugeslangen.
- Til nem støvsugning - også i rum med begrænset plads.
Praktisk blæsefunktion
- Den praktiske blæsefunktion kan bruges, hvor det ikke er muligt at støvsuge.
- Ubesværet rengøring, f.eks. grus.
- Nænsom rengøring af sarte overflader eller snørklede objekter.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|1300
|Indgangsstrøm Integreret stikdåse (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sugestyrke (W)
|300
|Støvsugning (mbar)
|max. 280
|Luftgennemstrømning (l/s)
|max. 75
|Beholderkapacitet (l)
|30
|Beholdermateriale
|Rustfri stål
|Farvekomponent.
|Maskinens hoved Gul Tank Rustfri stål Maskinens kofanger Gul
|Ledning (m)
|8
|ID tilbehør (mm)
|35
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydniveau (dB(A))
|73
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|9,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|13,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|418 x 382 x 693
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 3.5 m
- Type sugeslange: med buet håndtag
- Materiale til sugeslange: Plastik
- Aftageligt anti-statisk håndtag
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 0.5 m
- Sugerørets nøjagtige bredde: 35 mm
- Materiale til sugerør: Rustfri stål
- Våd-/tør gulvmundstykke.: Udskiftelig
- Fugemundstykke
- Fleksibel sugeslange: 1 m, 35 mm
- Adapter til tilslutning af elværktøj
- Fladfilter: 1 Stk., Cellulose
- Fleece filter pose: 1 Stk., 3-lags
Udstyr
- Strømudtag med automatisk on/off-kontakt
- Filtrengøringsfunktion
- Drejekontakt (on/off)
- Styrkejustering
- Blæserfunktion
- Mellemparkeringsposition af håndtaget på maskinens hoved
- Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Opbevaringsplads til små dele
- Bekvemt 3-i-1 bærehåndtag
- Kabelkrog
- Parkeringsstander
- Tilbehør opbevares på maskinen.
- Drænskrue
- Kofanger
- Hjul uden bremse.: 5 Stk.
Anvendelsesområder
- Værksted
- Renovering
- Køretøjsinteriør
- Garage
- Terrasse
- Væsker.
- Kælder
- Hobbyrum
- Entré