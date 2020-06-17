Våd- og tørstøvsuger WD 3 V-17/6/20 Car
Den super kraftfulde bilstøvsuger: WD 3 V-17/6/20 Car er udviklet til rengøring af bilinteriør med en 17 l plastikbeholder, 6 m ledning, 2 m sugeslange og specialdyser.
WD 3 V-17/6/20 Car våd- og tørstøvsugeren giver fremragende sug og er energieffektiv og kompakt – med en nominel indgangseffekt på kun 1.000 watt. Enheden imponerer med et bilmundstykke, et ekstra langt fugemundstykke og en sugebørste med bløde og hårde børster. Uanset om det er på sarte overflader som bilens instrumentbræt, kraftigt tilsmudsede områder som fodrummet, store områder som bagagerummet eller de smalle sprækker mellem sæderne – kan enhver del af køretøjets interiør rengøres grundigt, men ubesværet, ved hjælp af specielle børster og mundstykker. Da håndtaget er aftageligt, kan børsterne og mundstykket fastgøres direkte på sugeslangen for at gøre rengøring på trange steder ubesværet. Med en robust og slagfast 17-liters plastikbeholder, 6 m kabel og 2 m sugeslange med aftageligt håndtag, clips gulvmundstykke, fugemundstykke, patronfilter og fleecefilterpose. Med det ét-delte patronfilter kan både tørt og vådt snavs støvsuges uden at skulle skifte filter. Andre funktioner: opbevaringsplads oven på enheden, praktisk blæsefunktion, Pull & Push låsesystem til nem åbning og lukning af beholderen og et ergonomisk formet bærehåndtag.
Funktioner og fordele
Ekstra tilbehør spcifikt til indvendig rengøring af bilenTil optimal rengøring af sarte overflader, smalle sprækker og større overflader Til optimal rengøring af fint støv og vanskeligt snavs
Aftageligt håndtagGiver mulighed for at sætte forskellige mundstykker direkte på sugeslangen. Nem støvsugning selv på svært tilgængelige steder.
PatronfilterTil våd- og tørstøvsugning uden yderligere filterskift. Enkel installation og fjernelse af filter ved blot at dreje - uden yderligere låsedel.
Praktisk lednings- og tilbehørsopbevaring
- Pladsbesparende, sikker og nemt tilgængelig opbevaring af tilbehør.
- Strømkablet kan opbevares sikkert vha. de integrerede kabelkroge.
Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Sugeslangen kan opbevares nemt og pladsbesparende ved at hænge den på maskinens hoved.
- Intuitiv sikkerhedsmekanisker til venstre- og højrehåndede brugere.
Opbevaringshylde
- Til sikker opbevaring af værktøj og smådele som søm og skruer.
Praktisk blæsefunktion
- Den praktiske blæsefunktion kan bruges, hvor det ikke er muligt at støvsuge.
- Ubesværet rengøring, f.eks. grus.
Fleece filter pose
- Trelags fleece-materiale, der er ekstremt bestandigt over for flænger.
- Til længerevarende sugekraft og fantastisk støvfastholdelse.
Mellemparkering af håndtaget på maskinens hoved
- Det er hurtigt at parkere håndtaget på maskinens hoved, når du tager en pause fra arbejdet.
Maskinen, sugeslangen og gulvmundstykket er koordineret optimalt
- Perfekt rengøring ved tørt, vådt, fint eller groft snavs
- For maximal komfort og fleksibilitet, ved støvsugning.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|1000
|Sugestyrke (W)
|230
|Støvsugning (mbar)
|max. 230
|Luftgennemstrømning (l/s)
|max. 45
|Beholderkapacitet (l)
|17
|Beholdermateriale
|Plastik
|Farvekomponent.
|Maskinens hoved Gul Tank Gul Maskinens kofanger Gul
|Ledning (m)
|6
|ID tilbehør (mm)
|35
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydniveau (dB(A))
|74
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|7,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|349 x 328 x 492
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2 m
- Type sugeslange: med buet håndtag
- Materiale til sugeslange: Plastik
- Aftageligt håndtag
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 0.5 m
- Sugerørets nøjagtige bredde: 35 mm
- Materiale til sugerør: Plastik
- Våd-/tør gulvmundstykke.: Clips
- Fugemundstykke
- Ekstralangt fugemundstykke (350 mm)
- Bilmundstykke
- Sugebørste med bløde børster
- Sugebørste med hårde børster
- Patronfilter: Cellulose
- Fleece filter pose: 1 Stk., 3-lags
Udstyr
- Drejekontakt (on/off)
- Blæserfunktion
- Mellemparkeringsposition af håndtaget på maskinens hoved
- Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Yderligere opbevaring af tilbehør på maskinens hoved
- Opbevaringsplads til små dele
- Foldbart bærehåndtag
- Kabelkrog
- Parkeringsstander
- Tilbehør opbevares på maskinen.
- Kofanger
- Hjul uden bremse.: 4 Stk.
Videoer
Anvendelsesområder
- Bagagerum
- Bilsæder
- Bagsæde
- Fodrum
- Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)
- Instrumentbræt
- Centerkonsol
- Terrasse
- Kælder
- Væsker.
Tilbehør
WD 3 V-17/6/20 Car reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.