Våd- og tørstøvsuger WD 3 P V-17/4/20 Workshop
Kendetegnet ved WD 3 P V-17/4/20 Workshop er en 17 l plastikbeholder, 4 m ledning, 2 m slange, strømudtag med automatisk on/off-kontakt og specialtilbehør til hobbyværkstedet.
WD 3 P V-17/4/20 Workshop våd- og tørstøvsugeren giver fremragende sug og er energieffektiv og kompakt – alt sammen med en nominel indgangseffekt på kun 1.000 watt. Den specielle støvsuger til hjemmeværksteder imponerer med en 2-meter sugeslange, 4-meter kabel, to plastikrør, clips gulvmundstykke, fugemundstykke, tynd værktøjsslange, værktøjsadapter og sugebørste med bløde børster. En anden praktisk funktion er det integrerede strømudtag, der kan bruges til at tilslutte elværktøj direkte til støvsugeren. Når disse er tilsluttet, tændes eller slukkes støvsugeren via det tilsluttede elværktøj. Enheden har også en robust 17-liters plastikbeholder, fleece filterpose og clips gulvmundstykke til hurtig og grundig gulvrengøring. Dette giver dig mulighed for at fjerne fint og groft snavs på et øjeblik. Mere sarte overflader kan også nemt støvsuges med sugebørsten. Det aftagelige håndtag gør det muligt at fastgøre mundstykket direkte på sugeslangen, hvilket muliggør ubesværet arbejde på trange steder. Hvor støvsugning ikke er muligt, kan den nyttige blæsefunktion bruges til at fjerne snavset i stedet.
Funktioner og fordele
Special tilbehør til rengøring af arbejdsbænkHurtig og grundig rengøring af arbejdsbænk ved brug af sugemundstykke med bløde børster Skånsom for sarte overflader
Udtag med automatisk tænd/sluk kontrol til el-værktøjStøv og spåner far høvl, sav eller slibemaskine suges direkte. Suget bliver automatisk tænd/slukket via el-værktøjet.
PatronfilterTil våd- og tørstøvsugning uden yderligere filterskift. Enkel installation og fjernelse af filter ved blot at dreje - uden yderligere låsedel.
Praktisk lednings- og tilbehørsopbevaring
- Pladsbesparende, sikker og nemt tilgængelig opbevaring af tilbehør.
- Strømkablet kan opbevares sikkert vha. de integrerede kabelkroge.
Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Sugeslangen kan opbevares nemt og pladsbesparende ved at hænge den på maskinens hoved.
- Intuitiv sikkerhedsmekanisker til venstre- og højrehåndede brugere.
Opbevaringshylde
- Til sikker opbevaring af værktøj og smådele som søm og skruer.
Praktisk blæsefunktion
- Den praktiske blæsefunktion kan bruges, hvor det ikke er muligt at støvsuge.
- Nem fjernelse af snavs, f.eks. fra et grusbed.
- Nænsom rengøring af sarte overflader eller snørklede objekter.
Fleece filter pose
- Trelags fleece-materiale, der er ekstremt bestandigt over for flænger.
- Til længerevarende sugekraft og fantastisk støvfastholdelse.
Mellemparkering af håndtaget på maskinens hoved
- Det er hurtigt at parkere håndtaget på maskinens hoved, når du tager en pause fra arbejdet.
Aftageligt håndtag
- Giver mulighed for at sætte forskellige mundstykker direkte på sugeslangen.
- Nem støvsugning selv på svært tilgængelige steder.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|1000
|Indgangsstrøm Integreret stikdåse (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sugestyrke (W)
|230
|Støvsugning (mbar)
|max. 230
|Luftgennemstrømning (l/s)
|max. 45
|Beholderkapacitet (l)
|17
|Beholdermateriale
|Plastik
|Farvekomponent.
|Maskinens hoved Gul Tank Gul Maskinens kofanger Gul
|Ledning (m)
|4
|ID tilbehør (mm)
|35
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydniveau (dB(A))
|74
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|7
|Mål (L x B x H) (mm)
|349 x 328 x 492
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2 m
- Type sugeslange: med buet håndtag
- Materiale til sugeslange: Plastik
- Aftageligt håndtag
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 0.5 m
- Sugerørets nøjagtige bredde: 35 mm
- Materiale til sugerør: Plastik
- Våd-/tør gulvmundstykke.: Clips
- Fugemundstykke
- Fleksibel sugeslange: 1 m, 35 mm
- Adapter til tilslutning af elværktøj
- Sugebørste med bløde børster
- Patronfilter: 1 Stk., Cellulose
- Fleece filter pose: 1 Stk., 3-lags
Udstyr
- Strømudtag med automatisk on/off-kontakt
- Drejekontakt (on/off)
- Blæserfunktion
- Mellemparkeringsposition af håndtaget på maskinens hoved
- Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Yderligere opbevaring af tilbehør på maskinens hoved
- Opbevaringsplads til små dele
- Foldbart bærehåndtag
- Kabelkrog
- Parkeringsstander
- Tilbehør opbevares på maskinen.
- Kofanger
- Hjul uden bremse.: 4 Stk.
Videoer
Anvendelsesområder
- Værksted
- Terrasse
- Kælder
- Væsker.