WD 3 P V-17/4/20 Workshop våd- og tørstøvsugeren giver fremragende sug og er energieffektiv og kompakt – alt sammen med en nominel indgangseffekt på kun 1.000 watt. Den specielle støvsuger til hjemmeværksteder imponerer med en 2-meter sugeslange, 4-meter kabel, to plastikrør, clips gulvmundstykke, fugemundstykke, tynd værktøjsslange, værktøjsadapter og sugebørste med bløde børster. En anden praktisk funktion er det integrerede strømudtag, der kan bruges til at tilslutte elværktøj direkte til støvsugeren. Når disse er tilsluttet, tændes eller slukkes støvsugeren via det tilsluttede elværktøj. Enheden har også en robust 17-liters plastikbeholder, fleece filterpose og clips gulvmundstykke til hurtig og grundig gulvrengøring. Dette giver dig mulighed for at fjerne fint og groft snavs på et øjeblik. Mere sarte overflader kan også nemt støvsuges med sugebørsten. Det aftagelige håndtag gør det muligt at fastgøre mundstykket direkte på sugeslangen, hvilket muliggør ubesværet arbejde på trange steder. Hvor støvsugning ikke er muligt, kan den nyttige blæsefunktion bruges til at fjerne snavset i stedet.