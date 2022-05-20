Superkraftig og energieffektiv med 1100 W: WD 4 S V-20/5/22 våd-/tørsugerens apparat, sugeslange og klipsgulvdyse er optimalt afstemt for at give de bedste rengøringsresultater. Vådt, tørt, fint eller groft snavs fjernes uden stop og uden at skifte filter. Enheden leveres med en robust og slagfast 20 l rustfri stålbeholder, et 5 meter langt kabel, en 2,2 meter lang sugeslange, klipsgulvdyse, fladt plisseret filter og en fleecefilterpose. Takket være patenteret teknologi kan filteret i våd-/tørstøvsugeren fjernes nemt og hurtigt på få sekunder for grundig rengøring – uden at komme i kontakt med snavs. Hvor det ikke er muligt at støvsuge, hjælper den ekstra blæserfunktion. Det aftagelige håndtag gør det muligt at fastgøre tilbehør direkte på sugeslangen. Slangen kan opbevares kompakt på apparatets hoved. Rørene og gulvmundstykket kan også hurtigt og bekvemt parkeres på kofangeren. Andre fordele er »Pull & Push«-låsesystemet, der gør det nemt at åbne og lukke beholderen, samt et ergonomisk formet bærehåndtag, der gør det nemt at transportere støvsugeren.