Våd- og tørstøvsuger WD 4 S V-20/5/22
Ekstra kraftig og energieffektiv våd/tør støvsuger med 20 l rustfri stålbeholder, bekvemt plisseret fladfilter, 5 m kabel, 2,2 m sugerør og blæserfunktion.
Superkraftig og energieffektiv med 1100 W: WD 4 S V-20/5/22 våd-/tørsugerens apparat, sugeslange og klipsgulvdyse er optimalt afstemt for at give de bedste rengøringsresultater. Vådt, tørt, fint eller groft snavs fjernes uden stop og uden at skifte filter. Enheden leveres med en robust og slagfast 20 l rustfri stålbeholder, et 5 meter langt kabel, en 2,2 meter lang sugeslange, klipsgulvdyse, fladt plisseret filter og en fleecefilterpose. Takket være patenteret teknologi kan filteret i våd-/tørstøvsugeren fjernes nemt og hurtigt på få sekunder for grundig rengøring – uden at komme i kontakt med snavs. Hvor det ikke er muligt at støvsuge, hjælper den ekstra blæserfunktion. Det aftagelige håndtag gør det muligt at fastgøre tilbehør direkte på sugeslangen. Slangen kan opbevares kompakt på apparatets hoved. Rørene og gulvmundstykket kan også hurtigt og bekvemt parkeres på kofangeren. Andre fordele er »Pull & Push«-låsesystemet, der gør det nemt at åbne og lukke beholderen, samt et ergonomisk formet bærehåndtag, der gør det nemt at transportere støvsugeren.
Funktioner og fordele
Patenteret filterskifte teknologiNem og hurtig udskiftning af filter - uden at komme i kontakt med støv og snavs Til våd- og tørstøvsugning uden yderligere filterskift.
Slangeopbevaring på maskinens hovedSugeslangen kan opbevares ved at hænge den på toppen af maskinen og fylder ikke meget. Intuitiv sikkerhedsmekanisker til venstre- og højrehåndede brugere.
Praktisk lednings- og tilbehørsopbevaringPladsbesparende, sikker og nemt tilgængelig opbevaring af tilbehør. Strømkablet kan opbevares sikkert vha. de integrerede kabelkroge.
Filterpose i fleece med praktisk låsesystem
- Trelags fleece-materiale, der er ekstremt bestandigt over for flænger.
- Til længerevarende sugekraft og høj kapacitet til støvfastholdelse.
Praktisk blæsefunktion
- Den praktiske blæsefunktion kan bruges, hvor det ikke er muligt at støvsuge.
- Nem fjernelse af snavs, f.eks. fra et grusbed.
Praktisk opbevaringsposition
- Hurtig og bekvem parkering af sugeslange og gulvmundstykke ved pauser
Opbevaringshylde
- Til sikker opbevaring af værktøj og smådele som søm og skruer.
Mellemparkering af håndtaget på maskinens hoved
- Det er hurtigt at parkere håndtaget på maskinens hoved, når du tager en pause fra arbejdet.
Aftageligt håndtag
- Giver mulighed for at sætte forskellige mundstykker direkte på sugeslangen.
- Nem støvsugning selv på svært tilgængelige steder.
Maskinen, sugeslangen og gulvmundstykket er koordineret optimalt
- Perfekt rengøring ved tørt, vådt, fint eller groft snavs
- For maximal komfort og fleksibilitet, ved støvsugning.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|1100
|Sugestyrke (W)
|240
|Støvsugning (mbar)
|max. 240
|Luftgennemstrømning (l/s)
|max. 55
|Beholderkapacitet (l)
|20
|Beholdermateriale
|Rustfri stål
|Farvekomponent.
|Maskinens hoved Gul Tank Rustfri stål Maskinens kofanger Gul
|Ledning (m)
|5
|ID tilbehør (mm)
|35
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydniveau (dB(A))
|73
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|7,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|10
|Mål (L x B x H) (mm)
|384 x 365 x 524
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2.2 m
- Type sugeslange: med buet håndtag
- Materiale til sugeslange: Plastik
- Aftageligt håndtag
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 0.5 m
- Sugerørets nøjagtige bredde: 35 mm
- Materiale til sugerør: Plastik
- Våd-/tør gulvmundstykke.: Clips
- Fugemundstykke
- Fladfilter: 1 Stk., Cellulose
- Fleece filter pose: 1 Stk., 3-lags
Udstyr
- Drejekontakt (on/off)
- Blæserfunktion
- Mellemparkeringsposition af håndtaget på maskinens hoved
- Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Yderligere opbevaring af tilbehør på maskinens hoved
- Opbevaringsplads til små dele
- Kabelkrog
- Parkeringsstander
- Tilbehør opbevares på maskinen.
- Kofanger
- Hjul uden bremse.: 4 Stk.
Videoer
Anvendelsesområder
- Terrasse
- Køretøjsinteriør
- Garage
- Værksted
- Kælder
- Væsker.
- Entré
- Hobbyrum