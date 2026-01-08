Våd- og tørstøvsuger KWD 6 P S V-30/8/22/T
KWD 6 P S V-30/8/22/T med et sort maskinhoved har en 30 liters rustfri stålbeholder, rustfrie stålrør, et plisseret fladfilter, som bliver renset ved at trykke på en knap, og en stikkontakt.
Under det sorte enhedshoved ligger en ultrakraftig og energieffektiv våd- og tørstøvsuger med en nominel indgangseffekt på 1.300 watt: KWD 6 P S V-30/8/22/T har en 30-liters rustfri stålbeholder og rustfri stålrør, et 8-meter kabel og en 2,2-meter sugeslange. Aftapningsskruen kan bruges til nemt at dræne væsker, der er blevet støvsuget op. Elværktøj som save eller slibemaskiner kan tilsluttes via det integrerede strømudtag med automatisk tænd/sluk-kontakt. Det resulterende snavs fjernes straks ved sugning. Drejekontakten giver brugeren mulighed for at justere sugekraften efter deres behov. Det flade plisséfilter kan fjernes ved at åbne filterboksen uden at komme i kontakt med snavs. Ydermere kan filteret rengøres effektivt ved hjælp af filterrenseknappen, hvilket nemt genopretter fuld sugekraft. Blæsefunktionen er særlig nyttig ved rengøring af sarte genstande. Det aftagelige håndtag med elektrostatisk beskyttelse gør det muligt at fastgøre tilbehør direkte på sugeslangen. Yderligere fordele inkluderer, at sugeslangen kan opbevares kompakt ved at hænge den på begge sider af enhedens hoved, samt parkeringspositionen til gulvmundstykket.
Funktioner og fordele
Stikkontakt med automatisk tænd og sluk kanp til at forbinde elværktøjer.
- Støv og spåner far høvl, sav eller slibemaskine suges direkte.
- Suget bliver automatisk tænd/slukket via el-værktøjet.
Enestående filterrens
- Ved tryk på en knap blæses filteret rent – støvet blæses ned i tanken.
- Den høje sugeevne er hurtigt tilbage
Patenteret filterskifte teknologi
- Nem og hurtig udskiftning af filter - uden at komme i kontakt med støv og snavs
- Til våd og tør støvsugning uden filterskifte.
Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Sugeslangen kan opbevares ved at hænge den på toppen af maskinen og fylder ikke meget.
- Intuitiv sikkerhedsmekanisker til venstre- og højrehåndede brugere.
Drænskrue
- Sparer tid og energi, når tanken skal tømmes.
Fleece filter pose
- Trelags fleece-materiale, der er ekstremt bestandigt over for flænger.
- Til længerevarende sugekraft og fantastisk støvfastholdelse.
Praktisk lednings- og tilbehørsopbevaring
- Pladsbesparende, sikker og nemt tilgængelig opbevaring af tilbehør.
- Strømkablet kan opbevares sikkert vha. de integrerede kabelkroge.
Praktisk opbevaringsposition
- Hurtig og bekvem parkering af sugeslange og gulvmundstykke ved pauser
Aftageligt håndtag
- Giver mulighed for at sætte forskellige mundstykker direkte på sugeslangen.
- Nem støvsugning selv på svært tilgængelige steder.
Praktisk blæsefunktion
- Den praktiske blæsefunktion kan bruges, hvor det ikke er muligt at støvsuge.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|1300
|Indgangsstrøm Integreret stikdåse (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sugestyrke (W)
|300
|Støvsugning (mbar)
|max. 280
|Luftgennemstrømning (l/s)
|max. 75
|Beholderkapacitet (l)
|30
|Beholdermateriale
|Rustfri stål
|Farvekomponent.
|Maskinens hoved sort Tank Rustfri stål Maskinens kofanger Gul
|Ledning (m)
|8
|ID tilbehør (mm)
|35
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydniveau (dB(A))
|73
|Farve
|sort
|Vægt uden tilbehør (kg)
|9,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|13,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|418 x 382 x 693
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2.2 m
- Type sugeslange: med buet håndtag
- Materiale til sugeslange: Plastik
- Aftageligt anti-statisk håndtag
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 0.5 m
- Sugerørets nøjagtige bredde: 35 m
- Materiale til sugerør: Rustfri stål
- Våd-/tør gulvmundstykke.: Udskiftelig
- Fugemundstykke
- Fleksibel sugeslange: 1 m, 35 mm
- Adapter til tilslutning af elværktøj
- Fladfilter: 1 Stk., Cellulose
- Fleece filter pose: 1 Stk., 3-lags
Udstyr
- Strømudtag med automatisk on/off-kontakt
- Filtrengøringsfunktion
- Drejekontakt (on/off)
- Styrkejustering
- Blæserfunktion
- Mellemparkeringsposition af håndtaget på maskinens hoved
- Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Opbevaringsplads til små dele
- Bekvemt 3-i-1 bærehåndtag
- Kabelkrog
- Parkeringsstander
- Tilbehør opbevares på maskinen.
- Drænskrue
- Kofanger
- Hjul uden bremse.: 5 Stk.
Anvendelsesområder
- Værksted
- Renovering
- Køretøjsinteriør
- Garage
- Væsker.
- Kælder
- Hobbyrum
- Entré
- Områder rundt om hjemmet og haven.