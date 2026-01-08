Under det sorte enhedshoved ligger en ultrakraftig og energieffektiv våd- og tørstøvsuger med en nominel indgangseffekt på 1.300 watt: KWD 6 P S V-30/8/22/T har en 30-liters rustfri stålbeholder og rustfri stålrør, et 8-meter kabel og en 2,2-meter sugeslange. Aftapningsskruen kan bruges til nemt at dræne væsker, der er blevet støvsuget op. Elværktøj som save eller slibemaskiner kan tilsluttes via det integrerede strømudtag med automatisk tænd/sluk-kontakt. Det resulterende snavs fjernes straks ved sugning. Drejekontakten giver brugeren mulighed for at justere sugekraften efter deres behov. Det flade plisséfilter kan fjernes ved at åbne filterboksen uden at komme i kontakt med snavs. Ydermere kan filteret rengøres effektivt ved hjælp af filterrenseknappen, hvilket nemt genopretter fuld sugekraft. Blæsefunktionen er særlig nyttig ved rengøring af sarte genstande. Det aftagelige håndtag med elektrostatisk beskyttelse gør det muligt at fastgøre tilbehør direkte på sugeslangen. Yderligere fordele inkluderer, at sugeslangen kan opbevares kompakt ved at hænge den på begge sider af enhedens hoved, samt parkeringspositionen til gulvmundstykket.