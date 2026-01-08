Våd- og tørstøvsuger WD 7 Control P S
WD 7 Control P S 30/6/35/T med 2-i-1 fjernbetjening er ideel til arbejde med (ledningsfri) elværktøj. Med Kärcher FILT!elligence™ - det intelligente filterstyringssystem.
Innovativ, praktisk, kraftfuld – WD 7 Control P S 30/6/35/T med Kärcher FILT!elligence™ - det intelligente filterstyringssystem. Oplyste LED'er informerer dig, når rengøring eller udskiftning af både filterpose og filter er nødvendig. Og takket være den patenterede filterudskiftningsteknologi kan det flade, plisserede filter udskiftes uden kontakt med snavs, hvilket giver absolut renlighed og hygiejne. Den innovative 2-i-1-fjernbetjening giver dig mulighed for at starte og stoppe enheden via Bluetooth-fjernbetjening for ekstra bekvemmelighed. Hvad adskiller den? Når du arbejder med ledningsfri elværktøj, aktiverer støvsugeren sig selv takket være den automatiske vibrationsdetektion. Men WD 7 Control er også den perfekte partner til ledningsbaserede elværktøjer takket være den integrerede stikkontakt. Derudover kan sugeevnen reguleres i ethvert trin ved hjælp af Power Control-funktionen. Med en rummelig 30-liters beholder i rustfrit stål, 6 meter kabel og en ekstra lang 3,5 meter sugeslange tilbyder WD 7 Control P S maksimal kapacitet og rækkevidde.
Funktioner og fordele
FILT!elligence™ - det intelligente filterkontrolsystemLED'er indikerer, når rengøring eller udskiftning af både filterpose og filter er nødvendig for optimal sugekraft og længere levetid for enheden.
2-i-1 fjernstyring.Funktion 1: Gør det muligt at starte eller stoppe våd- og tørstøvsugeren via en Bluetooth-forbindelse ved blot at trykke på fjernbetjeningen på selve sugeslangen.
2-i-1 fjernbetjening: automatisk vibrationsregistreringFunktion 2: I automatisk tilstand tænder og slukker vibrationsregistreringsfunktionen automatisk våd- og tørstøvsugeren, så snart det batteridrevne elværktøj tændes eller slukkes. I automatisk tilstand fortsætter våd- og tørstøvsugeren med at støvsuge i et par sekunder efter at det batteridrevne elværktøj er slukket, for at sikre at alt resterende støv og snavs opsamles. For støvfrit arbejde!
Ekstra stikkontakt til arbejde med elværktøj med ledning
- Støv og spåner far høvl, sav eller slibemaskine suges direkte.
- Suget bliver automatisk tænd/slukket via el-værktøjet.
Strømstyring
- Apparatets sugekraft kan indstilles i et hvilket som helst trin ved hjælp af drejeknappen (min. til maks.), så den kan tilpasses enhver anvendelse.
Filterrensning og patenteret filterfjerningsteknologi
- Ved tryk på en knap blæses filteret rent – støvet blæses ned i tanken.
- Nem og hurtig udskiftning af filter - uden at komme i kontakt med støv og snavs
Drænskrue
- Sparer tid og energi, når tanken skal tømmes.
Praktisk blæsefunktion
- Den praktiske blæsefunktion kan bruges, hvor det ikke er muligt at støvsuge.
- Nem fjernelse af snavs, f.eks. fra et grusbed.
- Nænsom rengøring af sarte overflader eller snørklede objekter.
Hjulbremse
- Våd- og tørstøvsugeren er stabil selv på hældninger på op til 10°.
Bæredygtighedsfunktioner
- Design med 30% genbrugsplast¹⁾.
- Emballage lavet af mindst 80% genbrugspapir.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|1400
|Indgangsstrøm Integreret stikdåse (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sugestyrke (W)
|315
|Støvsugning (mbar)
|max. 290
|Luftgennemstrømning (l/s)
|max. 80
|Beholderkapacitet (l)
|30
|Beholdermateriale
|Rustfri stål
|Farvekomponent.
|Maskinens hoved Gul Tank Rustfri stål Maskinens kofanger sort
|Ledning (m)
|6
|ID tilbehør (mm)
|35
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydniveau (dB(A))
|73
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|8,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|13,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|418 x 382 x 693
¹⁾ Kun produktet, alle plastikdele eksklusive tilbehør.
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 3.5 m
- Type sugeslange: med buet håndtag
- Materiale til sugeslange: Plastik
- Aftageligt anti-statisk håndtag
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 0.5 m
- Sugerørets nøjagtige bredde: 35 mm
- Materiale til sugerør: Rustfri stål
- Våd-/tør gulvmundstykke.: Udskiftelig
- Fugemundstykke
- Adapter til tilslutning af elværktøj
- Fladfilter: 1 Stk., Cellulose
- Fleece filter pose: 1 Stk., 3-lags
Udstyr
- Strømudtag med automatisk on/off-kontakt
- 2-i-1 fjernstyring.
- Kärcher FILT!elligence™
- Filtrengøringsfunktion
- Drejekontakt (on/off)
- Styrkejustering
- Blæserfunktion
- Mellemparkeringsposition af håndtaget på maskinens hoved
- Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Opbevaringsplads til små dele
- Bekvemt 3-i-1 bærehåndtag
- Kabelkrog
- Parkeringsstander
- Tilbehør opbevares på maskinen.
- Drænskrue
- Kofanger
- Hjul uden bremse.: 4 Stk.
- Hjul der kan dreje uden bremse.: 1 Stk.
Videoer
Anvendelsesområder
- Værksted
- Renovering
- Køretøjsinteriør
- Garage
- Terrasse
- Væsker.
- Kælder
- Hobbyrum
- Entré