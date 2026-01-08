Innovativ, praktisk, kraftfuld – WD 7 Control P S 30/6/35/T med Kärcher FILT!elligence™ - det intelligente filterstyringssystem. Oplyste LED'er informerer dig, når rengøring eller udskiftning af både filterpose og filter er nødvendig. Og takket være den patenterede filterudskiftningsteknologi kan det flade, plisserede filter udskiftes uden kontakt med snavs, hvilket giver absolut renlighed og hygiejne. Den innovative 2-i-1-fjernbetjening giver dig mulighed for at starte og stoppe enheden via Bluetooth-fjernbetjening for ekstra bekvemmelighed. Hvad adskiller den? Når du arbejder med ledningsfri elværktøj, aktiverer støvsugeren sig selv takket være den automatiske vibrationsdetektion. Men WD 7 Control er også den perfekte partner til ledningsbaserede elværktøjer takket være den integrerede stikkontakt. Derudover kan sugeevnen reguleres i ethvert trin ved hjælp af Power Control-funktionen. Med en rummelig 30-liters beholder i rustfrit stål, 6 meter kabel og en ekstra lang 3,5 meter sugeslange tilbyder WD 7 Control P S maksimal kapacitet og rækkevidde.