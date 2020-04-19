WD 3 V-19/4/20 er kraftfuld og energieffektiv med en nominel indgangseffekt på kun 1.000 watt. Enheden, sugeslangen og Clips gulvmundstykket er optimalt koordineret for fremragende rengøringsresultater i tilfælde af tørt, vådt, fint eller groft snavs. Våd- og tørstøvsugeren imponerer med sit kompakte design og robuste 19-liters plastikbeholder, 4 m kabel, 2 m sugeslange og fleecefilterpose. Det ét-delte patronfilter betyder, at både vådt og tørt snavs kan støvsuges uden at skulle skifte filter. Blæsefunktionen er nyttig til rengøring af svært tilgængelige områder. Slangen kan pakkes pænt væk for at spare plads ved at hænge den på enhedens hoved. Kablet kan opbevares på kabelkrogen, rør og gulvmundstykker på stødfangeren. Pull & Push låsesystemet muliggør nem åbning og lukning af beholderen. Støvsugerens håndtag kan tages af, og tilbehør kan fastgøres direkte til sugeslangen. Også smart: værktøj og smådele kan opbevares på overfladen på enhedens hoved. Det ergonomisk formede bærehåndtag gør den behagelig at bære.