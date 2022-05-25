Våd- og tørstøvsuger WD 5 S V-25/5/22
Præstation over hele linjen: WD 5 S V-25/5/22 – som kommer med en 25-liter beholder i rustfri stål, 5 m ledning og 2,2 m sugeslange – yder fremragende sugestyrke, samtidig med at den holder et højt niveau af energieffektivitet.
På WD 5 S V-25/5/22 våd- og tørstøvsugeren er enheden, sugeslangen og det omskiftelige gulvmundstykke optimalt koordineret med hinanden. Dette betyder, at med en nominel indgangseffekt på 1.100 watt opnår våd- og tørstøvsugeren optimale rengøringsresultater på tørt, vådt, fint eller groft snavs. Enheden leveres med en robust 25-liters rustfri stålbeholder, et 5-meter kabel, en 2,2-meter sugeslange med et aftageligt, elektrostatisk beskyttet håndtag, et omskifteligt gulvmundstykke, et fladt plisséfilter og en fleecefilterpose. Det flade plisséfilter er velegnet til non-stop våd- og tørstøvsugning uden at skulle skifte filter. Takket være patenteret filterfjernelsesteknologi kan det flade plisséfilter fjernes på få sekunder, samtidig med at enhver kontakt med snavs undgås. Filterrenseknappen kan trykkes på for effektivt at rense filteret og genoprette sugekraften. Det aftagelige håndtag giver mulighed for at fastgøre tilbehør direkte på sugeslangen. Slangen kan fastgøres sikkert på enhedens hoved for pladsbesparende opbevaring. Parkeringspositionen på stødfangeren giver også mulighed for hurtig og bekvem opbevaring af rør og gulvmundstykke, når man holder en kort pause fra arbejdet.
Funktioner og fordele
Enestående filterrensVed tryk på en knap blæses filteret rent – støvet blæses ned i tanken. Den høje sugeevne er hurtigt tilbage
Patenteret filterskifte teknologiNem og hurtig udskiftning af filter - uden at komme i kontakt med støv og snavs Til våd og tør støvsugning uden filterskifte.
Slangeopbevaring på maskinens hovedSugeslangen kan opbevares nemt og pladsbesparende ved at hænge den på maskinens hoved. Intuitiv sikkerhedsmekanisker til venstre- og højrehåndede brugere.
Fleece filter pose
- Trelags fleece-materiale, der er ekstremt bestandigt over for flænger.
- Til længerevarende sugekraft og fantastisk støvfastholdelse.
Praktisk blæsefunktion
- Den praktiske blæsefunktion kan bruges, hvor det ikke er muligt at støvsuge.
- Ubesværet rengøring, f.eks. grus.
Praktisk opbevaringsposition
- Hurtig og bekvem parkering af sugeslange og gulvmundstykke ved pauser
Praktisk lednings- og tilbehørsopbevaring
- Pladsbesparende, sikker og nemt tilgængelig opbevaring af tilbehør.
- Strømkablet kan opbevares hurtigt vha. de integrerede kabelkroge.
Opbevaringshylde
- Til sikker opbevaring af værktøj og smådele som søm og skruer.
Aftageligt håndtag
- Giver mulighed for at sætte forskellige mundstykker direkte på sugeslangen.
- Nem støvsugning selv på svært tilgængelige steder.
Maskinen, sugeslangen og gulvmundstykket er koordineret optimalt
- Perfekt rengøring ved tørt, vådt, fint eller groft snavs
- For maximal komfort og fleksibilitet, ved støvsugning.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|1200
|Sugestyrke (W)
|280
|Støvsugning (mbar)
|max. 260
|Luftgennemstrømning (l/s)
|max. 70
|Beholderkapacitet (l)
|25
|Beholdermateriale
|Rustfri stål
|Farvekomponent.
|Maskinens hoved Gul Tank Rustfri stål Maskinens kofanger Gul
|Ledning (m)
|5
|ID tilbehør (mm)
|35
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydniveau (dB(A))
|73
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|8,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|11,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|418 x 382 x 646
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2.2 m
- Type sugeslange: med buet håndtag
- Materiale til sugeslange: Plastik
- Aftageligt anti-statisk håndtag
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 0.5 m
- Sugerørets nøjagtige bredde: 35 mm
- Materiale til sugerør: Plastik
- Våd-/tør gulvmundstykke.: Udskiftelig
- Fugemundstykke
- Fladfilter: 1 Stk., Cellulose
- Fleece filter pose: 1 Stk., 3-lags
Udstyr
- Filtrengøringsfunktion
- Drejekontakt (on/off)
- Blæserfunktion
- Mellemparkeringsposition af håndtaget på maskinens hoved
- Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Opbevaringsplads til små dele
- Bekvemt 3-i-1 bærehåndtag
- Kabelkrog
- Parkeringsstander
- Tilbehør opbevares på maskinen.
- Kofanger
- Hjul uden bremse.: 5 Stk.
Videoer
Anvendelsesområder
- Renovering
- Køretøjsinteriør
- Garage
- Værksted
- Terrasse
- Væsker.
- Kælder
- Hobbyrum
- Entré
Tilbehør
WD 5 S V-25/5/22 reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.