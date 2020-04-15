Våd- og tørstøvsuger WD 3 S V-15/4/20 Premium
Stor effektivitet: Med den kompakte WD 3 S V-15/4/20 og dens 15 l beholder i rustfri stål, 4 m ledning, 2 m sugeslange og patronfilter kan næsten alle typer snavs fjernes på et øjeblik.
WD 3 S V-15/4/20 er kraftfuld og energieffektiv med en nominel indgangseffekt på kun 1.000 watt. Enheden, sugeslangen og Clips gulvmundstykket er optimalt koordineret for fremragende rengøringsresultater i tilfælde af tørt, vådt, fint eller groft snavs. Våd- og tørstøvsugeren imponerer med sit kompakte design og robuste 15-liters rustfri stålbeholder, 4 m kabel, 2 m sugeslange og fleecefilterpose. Det ét-delte patronfilter betyder, at både vådt og tørt snavs kan støvsuges uden at skulle skifte filter. Blæsefunktionen er nyttig til rengøring af svært tilgængelige områder. Slangen kan pakkes pænt væk for at spare plads ved at hænge den på enhedens hoved. Kablet kan gemmes væk på kabelkrogen, mens rør og gulvmundstykker opbevares på stødfangeren. Med Pull & Push låsesystemet kunne det ikke være nemmere at åbne og lukke beholderen. Støvsugerens håndtag kan tages af, og tilbehør kan fastgøres direkte til sugeslangen. Også smart: værktøj og smådele kan opbevares på overfladen på enhedens hoved. Det ergonomisk formede bærehåndtag gør den behagelig at bære.
Funktioner og fordele
PatronfilterTil våd- og tørstøvsugning uden yderligere filterskift. Enkel installation og fjernelse af filter ved blot at dreje - uden yderligere låsedel.
Praktisk lednings- og tilbehørsopbevaringPladsbesparende, sikker og nemt tilgængelig opbevaring af tilbehør. Strømkablet kan opbevares sikkert vha. de integrerede kabelkroge.
Slangeopbevaring på maskinens hovedSugeslangen kan opbevares nemt og pladsbesparende ved at hænge den på maskinens hoved. Intuitiv sikkerhedsmekanisker til venstre- og højrehåndede brugere.
Opbevaringshylde
- Til sikker opbevaring af værktøj og smådele som søm og skruer.
Praktisk blæsefunktion
- Den praktiske blæsefunktion kan bruges, hvor det ikke er muligt at støvsuge.
- Ubesværet rengøring, f.eks. grus.
Fleece filter pose
- Trelags fleece-materiale, der er ekstremt bestandigt over for flænger.
- Til længerevarende sugekraft og høj kapacitet til støvfastholdelse.
Mellemparkering af håndtaget på maskinens hoved
- Det er hurtigt at parkere håndtaget på maskinens hoved, når du tager en pause fra arbejdet.
Maskinen, sugeslangen og gulvmundstykket er koordineret optimalt
- Perfekt rengøring ved tørt, vådt, fint eller groft snavs
- For maximal komfort og fleksibilitet, ved støvsugning.
Træk-og-skub låsesystem.
- Til nem åbning og lukning af beholderen.
Ergonomisk bærehåndtag
- Gør det let at flytte maskinen.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|1000
|Sugestyrke (W)
|230
|Støvsugning (mbar)
|max. 230
|Luftgennemstrømning (l/s)
|max. 45
|Beholderkapacitet (l)
|15
|Beholdermateriale
|Rustfri stål
|Farvekomponent.
|Maskinens hoved Gul Tank Rustfri stål Maskinens kofanger Gul
|Ledning (m)
|4
|ID tilbehør (mm)
|35
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydniveau (dB(A))
|74
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|353 x 328 x 458
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2 m
- Type sugeslange: med buet håndtag
- Materiale til sugeslange: Plastik
- Aftageligt håndtag
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 0.5 m
- Sugerørets nøjagtige bredde: 35 mm
- Materiale til sugerør: Plastik
- Våd-/tør gulvmundstykke.: Clips
- Fugemundstykke
- Patronfilter: Cellulose
- Fleece filter pose: 1 Stk., 3-lags
Udstyr
- Drejekontakt (on/off)
- Blæserfunktion
- Mellemparkeringsposition af håndtaget på maskinens hoved
- Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Yderligere opbevaring af tilbehør på maskinens hoved
- Opbevaringsplads til små dele
- Foldbart bærehåndtag
- Kabelkrog
- Parkeringsstander
- Tilbehør opbevares på maskinen.
- Kofanger
- Hjul uden bremse.: 4 Stk.
Videoer
Anvendelsesområder
- Terrasse
- Køretøjsinteriør
- Garage
- Værksted
- Kælder
- Væsker.
- Entré
- Hobbyrum