WD 6 P S V-30/8/22/T renoveringsstøvsugeren er den ideelle våd- og tørstøvsuger til private byggepladser: enestående sug med en nominel indgangseffekt på kun 1.300 watt. Inkluderet i leveringsomfanget er et renoveringssæt, der garanterer effektiv fjernelse af alle former for groft snavs, hvilket gør den ideel til rengøringsopgaver, der er forbundet med renoveringsarbejde. Selv fint støv eller blade kan nemt fjernes. Enheden har en robust 30-liters rustfri stålbeholder med aftapningsskrue, et 8-meter kabel, en 2,2-meter sugeslange, rustfri stålrør, et omskifteligt gulvmundstykke, et fladt plisséfilter og en fleecefilterpose. Ved støvsugning af fint støv kan det tilstoppede filter rengøres effektivt med et tryk på en knap via den integrerede filterrensningsfunktion. På denne måde genoprettes fuld sugekraft hurtigt. Enheden leveres også med et strømudtag til tilslutning af elværktøj. Når disse er tilsluttet, tændes eller slukkes støvsugeren via det tilsluttede elværktøj. Snavs, der er et resultat af savning eller slibning, suges væk direkte. Og det siger sig selv, at støvsugeren leveres med andre velkendte udstyrsfunktioner fra det gennemprøvede Kärcher våd- og tørstøvsugersortiment.