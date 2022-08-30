Våd- og tørstøvsuger WD 6 P S V-30/8/22/T Ren.
Sugning, der er ultrakraftig, men energieffektiv: WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation våd- og tørstøvsugeren med renoveringssæt, fladt plisséfilter, filterrensningsfunktion og integreret strømudtag.
WD 6 P S V-30/8/22/T renoveringsstøvsugeren er den ideelle våd- og tørstøvsuger til private byggepladser: enestående sug med en nominel indgangseffekt på kun 1.300 watt. Inkluderet i leveringsomfanget er et renoveringssæt, der garanterer effektiv fjernelse af alle former for groft snavs, hvilket gør den ideel til rengøringsopgaver, der er forbundet med renoveringsarbejde. Selv fint støv eller blade kan nemt fjernes. Enheden har en robust 30-liters rustfri stålbeholder med aftapningsskrue, et 8-meter kabel, en 2,2-meter sugeslange, rustfri stålrør, et omskifteligt gulvmundstykke, et fladt plisséfilter og en fleecefilterpose. Ved støvsugning af fint støv kan det tilstoppede filter rengøres effektivt med et tryk på en knap via den integrerede filterrensningsfunktion. På denne måde genoprettes fuld sugekraft hurtigt. Enheden leveres også med et strømudtag til tilslutning af elværktøj. Når disse er tilsluttet, tændes eller slukkes støvsugeren via det tilsluttede elværktøj. Snavs, der er et resultat af savning eller slibning, suges væk direkte. Og det siger sig selv, at støvsugeren leveres med andre velkendte udstyrsfunktioner fra det gennemprøvede Kärcher våd- og tørstøvsugersortiment.
Funktioner og fordele
Ekstra tilbehør til at støvsuge groft snavs under opbygningsarbejdeHurtig, nem og grundig støvsugning af groft snavs uden at støveet spredes For maximal komfort og fleksibilitet, ved støvsugning.
Udtag med automatisk tænd/sluk kontrol til el-værktøjStøv og spåner far høvl, sav eller slibemaskine suges direkte. Suget bliver automatisk tænd/slukket via el-værktøjet.
Enestående filterrensVed tryk på en knap blæses filteret rent – støvet blæses ned i tanken. Den høje sugeevne er hurtigt tilbage
Patenteret filterskifte teknologi
- Nem og hurtig udskiftning af filter - uden at komme i kontakt med støv og snavs
- Til våd og tør støvsugning uden filterskifte.
Fleece filter pose
- Trelags fleece-materiale, der er ekstremt bestandigt over for flænger.
- Til længerevarende sugekraft og fantastisk støvfastholdelse.
Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Sugeslangen kan opbevares sikkert ved at hænge den på maskinens hoved.
- Intuitiv sikkerhedsmekanisker til venstre- og højrehåndede brugere.
Praktisk blæsefunktion
- Den praktiske blæsefunktion kan bruges, hvor det ikke er muligt at støvsuge.
- Ubesværet rengøring, f.eks. grus.
- Nænsom rengøring af sarte overflader eller snørklede objekter.
Drænskrue
- Sparer tid og energi, når tanken skal tømmes.
Praktisk lednings- og tilbehørsopbevaring
- Sikker, men let tilgængelig opbevaring af inkluderet tilbehør
- Strømkablet kan opbevares sikkert vha. de integrerede kabelkroge.
Praktisk opbevaringsposition
- Hurtig og bekvem parkering af sugeslange og gulvmundstykke ved pauser
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|1300
|Indgangsstrøm Integreret stikdåse (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sugestyrke (W)
|300
|Støvsugning (mbar)
|max. 280
|Luftgennemstrømning (l/s)
|max. 75
|Beholderkapacitet (l)
|30
|Beholdermateriale
|Rustfri stål
|Farvekomponent.
|Maskinens hoved Gul Tank Rustfri stål Maskinens kofanger Gul
|Ledning (m)
|8
|ID tilbehør (mm)
|35
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Lydniveau (dB(A))
|74
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|9,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|14,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|418 x 382 x 693
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2.2 m
- Type sugeslange: med buet håndtag
- Materiale til sugeslange: Plastik
- Aftageligt anti-statisk håndtag
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 0.5 m
- Sugerørets nøjagtige bredde: 35 mm
- Materiale til sugerør: Rustfri stål
- Våd-/tør gulvmundstykke.: Udskiftelig
- Fugemundstykke
- Fleksibel sugeslange: 1 m, 35 mm
- Adapter til tilslutning af elværktøj
- Sugeslange til groft snavs: 1.7 m, Plastik
- Støvsugerrør til groft snavs: 2 Stk., 0.5 m, 45 mm, Plastik
- Mundstykke til groft snavs
- Fladfilter: 1 Stk., Cellulose
- Fleece filter pose: 1 Stk., 3-lags
Udstyr
- Strømudtag med automatisk on/off-kontakt
- Filtrengøringsfunktion
- Drejekontakt (on/off)
- Styrkejustering
- Blæserfunktion
- Mellemparkeringsposition af håndtaget på maskinens hoved
- Slangeopbevaring på maskinens hoved
- Opbevaringsplads til små dele
- Bekvemt 3-i-1 bærehåndtag
- Kabelkrog
- Parkeringsstander
- Tilbehør opbevares på maskinen.
- Drænskrue
- Kofanger
- Hjul uden bremse.: 5 Stk.
Videoer
Anvendelsesområder
- Renovering
- Fint snavs.
- Værksted
- Terrasse
- Kælder
- Væsker.