Tæpperens, 1l

Flydende hurtigt tørrende tæpperens. Velegnet til tæpper, polstrede møbler og bilsæder m.m.

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 1
Vægt (kg) 1
Vægt inkl. emballage (kg) 1,2
Mål (L x B x H) (mm) 100 x 100 x 215
Produkt
  • Hurtigt tørrende
  • Renser grundigt
  • Ideel til lejlighedsvis brug
  • Meget velegnet til Kärcher-højtryksrensere med garanteret kompatibilitet.
  • Flasken er lavet af 100% genbrugsplast.
  • Fremstillet i Tyskland
Tæpperens, 1l
Anvendelsesområder
  • Gulvtæpper
  • Tæpper
  • Betræk
  • Bilsæder