Tæpperens, 1l
Flydende hurtigt tørrende tæpperens. Velegnet til tæpper, polstrede møbler og bilsæder m.m.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|1
|Vægt (kg)
|1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|100 x 100 x 215
Produkt
- Hurtigt tørrende
- Renser grundigt
- Ideel til lejlighedsvis brug
- Meget velegnet til Kärcher-højtryksrensere med garanteret kompatibilitet.
- Flasken er lavet af 100% genbrugsplast.
- Fremstillet i Tyskland
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Gulvtæpper
- Tæpper
- Betræk
- Bilsæder