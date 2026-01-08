Tæpperenser SE 4 Plus
SE 4 Plus tæpperenseren gør det nemt at rengøre tekstiloverflader grundigt for hygiejne helt ned til fibrene. Ideel til familier, allergikere og husstande med kæledyr.
Dybdegående rengøring kombineret med ergonomisk design og multifunktionalitet: SE 4 Plus tæpperenseren med sit attraktive træk-bagved design sikrer en hygiejnisk rengøring helt ned til fibrene i mange tekstiloverflader. Afprøvet tæpperenserteknologi fra Kärcher leverer de bedste rengøringsresultater: Frisk vand fra hanen og Kärcher Tæpperens RM 519 sprøjtes dybt ind i tekstilfibrene under tryk og suges derefter op igen sammen med det løsnede snavs – ideelt til familier, allergikere og husstande med kæledyr. Enheden er et multifunktionelt 3-i-1 produkt, der også fungerer som en fuldt udbygget våd- og tørstøvsuger. Den store gennemsigtige 4-liters ferskvandstank er slagfast og kan tages af, hvilket gør det nemt at fylde og tømme den. Det beskidte vand, der suges op, opsamles i beholderen. 3-i-1 bærehåndtaget er designet til at gøre det nemt at bære, åbne, lukke og tømme beholderen. Det medfølgende tilbehør kan opbevares pænt på selve enheden. Enheden er nem at rengøre efter brug for at sikre en lang produktlevetid.
Funktioner og fordele
Gennemprøvet Kärcher teknologi giver optimale rengøringsresultaterRengøring helt ned i fibrene af tekstiloverflader. Ubesværet og hurtig rengøring med effektiv rengøringsmetode med tæpperenser Lav restfugt for hurtig tørretid af tekstiloverflader.
Aftagelig ferskvandstankFriskvandstanken er nem at fylde og tømme, uden at man behøver at åbne tæpperenseren. Slagfast og gennemsigtig beholder med lang levetid. Ferskvandstanken sættes nemt ind i enheden.
Ultra-fleksibel 2-i-1-slangeIntegreret sprøjteslange for ekstra bekvemmelighed ved rengøring. Lang, meget fleksibel sugeslange for ekstra bekvemmelighed ved rengøring. Håndtag med låsefunktion til kontinuerlig sprøjtning ved rengøring af store tekstiloverflader.
Multifunktionelt 3-i-1-produkt
- Alsidig anvendelse til enten tæpprensning på tekstiloverflader eller til våd- og tørstøvsugning af tæpper og hårde gulve med det rigtige tilbehør.
Praktisk 3-i-1-bærehåndtag
- Designet til komfort, når den bæres, og når beholderen åbnes, lukkes eller tømmes.
Ergonomisk tilbehør til tæpperenser, våd- og tørstøvsugning
- Nem påsætning og afmontering af tilbehør med et enkelt klik.
- Det ergonomiske gulvmundstykke til tæpperenseren giver ekstra komfort til store tæppebelagte områder.
- Alsidig anvendelse med et bredt udvalg af tilbehør til våd- og tørstøvsugning, såsom Clips gulvmundstykket til brug på hårde gulve og tæpper, og også kompatibel med et stort udvalg af tilbehør til våd- og tørstøvsugere.
Praktiske opbevaringsmuligheder til tilbehør
- Tilbehøret og tæpperenserslangen kan opbevares pænt i apparatets kabinet og på den lille opbevaringshylde. Det holder orden på det hele og sikrer, at det altid er lige ved hånden, når der er brug for det.
- Praktisk hylde på apparatet til opbevaring af svampe, klude og andre småting inden for rækkevidde under rengøringen.
- Praktisk kabelkrog, der gør det nemt at opbevare strømkablet.
Robust apparathus og slagfast rentvandstank
- Bygget til at holde i mange år.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|1000
|Arbejdsbredde (mm)
|227
|Beholderkapacitet, rent vand (l)
|4
|Beholderkapacitet, snavset vand (l)
|4
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Ledning (m)
|6
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|7,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|12,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|430 x 385 x 535
|ID tilbehør (mm)
|35
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2 m
- Tæpperensningsrør: 2 Stk., 0.5 m, Plastik
- Tæpperensergulvmundstykke med fastgørelse til hårde overflader.: 227 mm
- Tæpperensermundstykke til vask af polstring.: 88 mm
- Tæpperensermundstykke til vask af sprækker.
- Gulvmundstykke til våd- og tørstøvsugning: Clips til brug på hårde gulve og tæpper
- Fugemundstykke
- Møbelmundstykke
- Skumfilter
- Rengøringsmiddel: Tæppe- og møbelrenser RM 519, 1 l
- Fleece filter pose: 1 Stk.
- 2-i-1 komfortsystem: integreret tæpperenseslange
Udstyr
- Kofanger
- Bekvemt 3-i-1 bærehåndtag
- Tilbehør opbevares på maskinen.
- Opbevaringsplads til små dele
Anvendelsesområder
- Tæpper
- Polstrede møbler
- Gulvtæpper
- Bilsæder
- Husholdningstekstiler, f.eks. gardiner eller pudebetræk.
- Madrasser