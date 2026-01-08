Dybdegående rengøring kombineret med ergonomisk design og multifunktionalitet: SE 4 Plus tæpperenseren med sit attraktive træk-bagved design sikrer en hygiejnisk rengøring helt ned til fibrene i mange tekstiloverflader. Afprøvet tæpperenserteknologi fra Kärcher leverer de bedste rengøringsresultater: Frisk vand fra hanen og Kärcher Tæpperens RM 519 sprøjtes dybt ind i tekstilfibrene under tryk og suges derefter op igen sammen med det løsnede snavs – ideelt til familier, allergikere og husstande med kæledyr. Enheden er et multifunktionelt 3-i-1 produkt, der også fungerer som en fuldt udbygget våd- og tørstøvsuger. Den store gennemsigtige 4-liters ferskvandstank er slagfast og kan tages af, hvilket gør det nemt at fylde og tømme den. Det beskidte vand, der suges op, opsamles i beholderen. 3-i-1 bærehåndtaget er designet til at gøre det nemt at bære, åbne, lukke og tømme beholderen. Det medfølgende tilbehør kan opbevares pænt på selve enheden. Enheden er nem at rengøre efter brug for at sikre en lang produktlevetid.