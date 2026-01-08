Tæpperenser SE 3 Compact Home Shoe N1
Den kraftfulde og energieffektive tæpperenser imponerer med sin fiberdybe rengøring af tekstile overflader såsom gulvtæpper, sit kompakte design og dens systemrengøringsfunktion for at holde selve enheden ren.
Grundig rengøring helt ned i fibrene og et kompakt design: SE 3 Compact Home Shoe N1 tæpperenseren er en kraftfuld og energieffektiv løsning til rengøring af tekstile overflader. Grundet det kompakte design, kan enheden gemmes væk for at spare plads, hvilket sikrer at det hurtigt er klar til brug lige meget hvornår det skal bruges til grundig og bekvemt rengøring helt ned i fibrene. Snavs bliver fjernet hurtigt og effektivt fra polstrede møbler og gulvtæpper. Den fleksible sugeslange garanterer et højt niveau af bekvemmelighed og bevægelsesfrihed. Med det medfølgende Shoe!Cleaner, kan forskellige typer af sportsfodtøj og afslappede sko også blive gjort rent hurtigt, grundigt og uden at efterlade nogle dråber. Grundet det automatiske opsugning af vand under rengøringen, tørrer skoene hurtigt for ideelle rengøringsresultater på ingen tid. Med praktiske opbevaringsmuligheder på enheden, er alle tilbehør lige ved hånden. 2-i-1 systemet sikrer at brugere ikke kommer i kontakt med snavs. Og når rengøringen er færdig, imponerer tæpperenseren stadig med sin hygiejniske systemrengøringsfunktion for at forhindre at der dannes bakterier og lugte. Inkluderer Shoe!Cleaner, sprækkemundstykke til tæpperenser og naturligt rengøringsmiddel RM 519N.
Funktioner og fordele
Gennemprøvet Kärcher teknologi giver optimale rengøringsresultaterRengøring helt ned i fibrene af tekstiloverflader. Lav restfugt for hurtig tørretid af tekstiloverflader. Ubesværet og hurtig rengøring takket være den effektive rengøringsmetode med tæpperenser i kombination med en kraftig, men energieffektiv motor.
Innovativ Shoe!cleaner til optimal rengøring af sko.Drypfri anvendelse fordi vand automatisk er suget op under rengøringsprocessen. Lav restfugtighed, så dine sko tørrer hurtigt. Systemets rengøringsfunktionen forhindrer at tilbehør bliver snavset under rengøringen. Hænderne forbliver rene og tilbehør kan gemmes væk umiddelbart efter brug.
Hygiejnisk skyllefunktionEfter rengøringsopgaven renses maskinen vha. skyllefunktionen. Det fjerner evt. rester af snavs og forebygger ubehagelige lugte fra bakterieforekomster. Gør det muligt at pakke den rene maskine sammen med det samme.
Ultrakompakt, pladsbesparende enhed
- Fleksibel, også på snævre områder eller områder, der er svære at nå.
- Med praktisk håndtag til hurtig og nem transport af maskinen.
- Pladsbesparende opbevaring.
2-tank system
- Enkel påfyldning af rentvandstanken.
- Praktisk aftagning og tømning af tanken med beskidt vand uden nogen kontakt med snavs.
Ultra-fleksibel 2-i-1-slange
- Integreret sprøjteslange for ekstra bekvemmelighed ved rengøring.
- Lang, meget fleksibel sugeslange for ekstra bekvemmelighed ved rengøring.
- Med drejeligt led på slangen for endnu større bevægelsesfrihed.
Praktisk opbevaring af tilbehør og slange
- Nem transport med kun én hånd - alt medfølgende tilbehør og slangen kan pakkes direkte på maskinen.
- Alt tilbehør følger med maskinen, så det altid er der, lige når du skal bruge det.
Opbevaringsområde til småt tilbehør
- Praktisk til midlertidig opbevaring under rengøring.
- Perfekt til svampe, klude og andre små dele.
Enkel og bekvem håndtering
- Det er nemt at tænde og slukke for enheden.
- Intuitiv betjening.
- Klar til rengøring med det samme.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|500
|Driftsradius (m)
|5,8
|Beholderkapacitet, rent vand (l)
|1,7
|Beholderkapacitet, snavset vand (l)
|2,9
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Ledning (m)
|3,6
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|7,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|450 x 225 x 260
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 1.9 m
- Tæpperensermundstykke til vask af polstring.: 88 mm
- Tæpperensermundstykke til vask af sprækker.
- Shoe!Cleaner
- Rengøringsmiddel: Naturligt gulvtæppe- og polstringsrengøring RM 519N., 1 l
- 2-i-1 komfortsystem: integreret tæpperenseslange
Udstyr
- Ledningsopbevaring
- 2-tank system
- Praktisk opbevaring af slange og tilbehør
- Opbevaringsplads til små dele
- Funktion til systemrengøring
Anvendelsesområder
- Tæpper
- Poster
- Bilsæder
- Vandrestøvler