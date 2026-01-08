Grundig rengøring helt ned i fibrene og et kompakt design: SE 3 Compact Home Shoe N1 tæpperenseren er en kraftfuld og energieffektiv løsning til rengøring af tekstile overflader. Grundet det kompakte design, kan enheden gemmes væk for at spare plads, hvilket sikrer at det hurtigt er klar til brug lige meget hvornår det skal bruges til grundig og bekvemt rengøring helt ned i fibrene. Snavs bliver fjernet hurtigt og effektivt fra polstrede møbler og gulvtæpper. Den fleksible sugeslange garanterer et højt niveau af bekvemmelighed og bevægelsesfrihed. Med det medfølgende Shoe!Cleaner, kan forskellige typer af sportsfodtøj og afslappede sko også blive gjort rent hurtigt, grundigt og uden at efterlade nogle dråber. Grundet det automatiske opsugning af vand under rengøringen, tørrer skoene hurtigt for ideelle rengøringsresultater på ingen tid. Med praktiske opbevaringsmuligheder på enheden, er alle tilbehør lige ved hånden. 2-i-1 systemet sikrer at brugere ikke kommer i kontakt med snavs. Og når rengøringen er færdig, imponerer tæpperenseren stadig med sin hygiejniske systemrengøringsfunktion for at forhindre at der dannes bakterier og lugte. Inkluderer Shoe!Cleaner, sprækkemundstykke til tæpperenser og naturligt rengøringsmiddel RM 519N.