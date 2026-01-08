Grundig rengøringsinvirkning sammensat med ergonomisk design og multifunktionalitet: SE 4 Plus Special tæpperenseren med det attraktive pull-behind design sikrer en hygiejnisk rengøring helt ned til fibrene på mange tekstile overflader. Prøvet og testet spray extraction teknologi fra Kärcher giver de bedste rengøringsresultater: frisk vand og Kärcher Carpet Cleaner RM 519 er sprayed dybt ned i de tekstile fibre under tryk og så suget op igen, sammen med det løsnede snavs - Ideelt for familier, mennesker der lider af allergier og hjem med kæledyr. Enheden er et multifunktionelt 3-i-1 produkt, som også virker som en fuldgyldig våde- og tørstøvsuger. Den store, gennemsigtige 4 liters vandtank er slagfast og kan tages af, hvilket gør det nemt at fylde og tømme den. Det beskidte vand, som bliver suget op, bliver samlet i beholderen. 3-i-1 bærehåndtaget er designet til at gøre det nemmere at bære, åbne, lukke og tømme beholderen. Det medfølgende tilbehør kan blive gemt pænt væk på enheden selv. Enheden er nemt at rengøre efter brug for at sikre en længere levetid for maskinen.