Tæpperenser SE 4 Plus Special
SE 4 Plus Special tæpperenseren gør det nemt at rengøre tekstiloverflader grundigt for hygiejne helt ned til fibrene. Ideel til familier, allergikere og husstande med kæledyr.
Grundig rengøringsinvirkning sammensat med ergonomisk design og multifunktionalitet: SE 4 Plus Special tæpperenseren med det attraktive pull-behind design sikrer en hygiejnisk rengøring helt ned til fibrene på mange tekstile overflader. Prøvet og testet spray extraction teknologi fra Kärcher giver de bedste rengøringsresultater: frisk vand og Kärcher Carpet Cleaner RM 519 er sprayed dybt ned i de tekstile fibre under tryk og så suget op igen, sammen med det løsnede snavs - Ideelt for familier, mennesker der lider af allergier og hjem med kæledyr. Enheden er et multifunktionelt 3-i-1 produkt, som også virker som en fuldgyldig våde- og tørstøvsuger. Den store, gennemsigtige 4 liters vandtank er slagfast og kan tages af, hvilket gør det nemt at fylde og tømme den. Det beskidte vand, som bliver suget op, bliver samlet i beholderen. 3-i-1 bærehåndtaget er designet til at gøre det nemmere at bære, åbne, lukke og tømme beholderen. Det medfølgende tilbehør kan blive gemt pænt væk på enheden selv. Enheden er nemt at rengøre efter brug for at sikre en længere levetid for maskinen.
Funktioner og fordele
Gennemprøvet Kärcher teknologi giver optimale rengøringsresultaterRengøring helt ned i fibrene af tekstiloverflader. Ubesværet og hurtig rengøring med effektiv rengøringsmetode med tæpperenser Lav restfugt for hurtig tørretid af tekstiloverflader.
Aftagelig ferskvandstankFriskvandstanken er nem at fylde og tømme, uden at man behøver at åbne tæpperenseren. Slagfast og gennemsigtig beholder med lang levetid. Ferskvandstanken sættes nemt ind i enheden.
Ultra-fleksibel 2-i-1-slangeIntegreret sprøjteslange for ekstra bekvemmelighed ved rengøring. Lang, meget fleksibel sugeslange for ekstra bekvemmelighed ved rengøring. Håndtag med låsefunktion til kontinuerlig sprøjtning ved rengøring af store tekstiloverflader.
Multifunktionelt 3-i-1-produkt
- Alsidig anvendelse til enten tæpprensning på tekstiloverflader eller til våd- og tørstøvsugning af tæpper og hårde gulve med det rigtige tilbehør.
Praktisk 3-i-1-bærehåndtag
- Designet til komfort, når den bæres, og når beholderen åbnes, lukkes eller tømmes.
Ergonomisk tilbehør til tæpperenser, våd- og tørstøvsugning
- Nem påsætning og afmontering af tilbehør med et enkelt klik.
- Det ergonomiske gulvmundstykke til tæpperenseren giver ekstra komfort til store tæppebelagte områder.
- Alsidig anvendelse med et bredt udvalg af tilbehør til våd- og tørstøvsugning, f.eks. det udskiftelige gulvmundstykke til tørstøvsugning, og også kompatibel med et stort udvalg af tilbehør til våd- og tørstøvsugere.
Praktiske opbevaringsmuligheder til tilbehør
- Tilbehøret og tæpperenserslangen kan opbevares pænt i apparatets kabinet og på den lille opbevaringshylde. Det holder orden på det hele og sikrer, at det altid er lige ved hånden, når der er brug for det.
- Praktisk hylde på apparatet til opbevaring af svampe, klude og andre småting inden for rækkevidde under rengøringen.
- Praktisk kabelkrog, der gør det nemt at opbevare strømkablet.
Robust apparathus og slagfast rentvandstank
- Bygget til at holde i mange år.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|1000
|Arbejdsbredde (mm)
|227
|Beholderkapacitet, rent vand (l)
|4
|Beholderkapacitet, snavset vand (l)
|4
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Ledning (m)
|6
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|7,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|12,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|430 x 385 x 535
|ID tilbehør (mm)
|35
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2 m
- Tæpperensningsrør: 2 Stk., 0.5 m, Plastik
- Tæpperensergulvmundstykke med fastgørelse til hårde overflader.: 227 mm
- Tæpperensermundstykke til vask af polstring.: 88 mm
- Tæpperensermundstykke til vask af sprækker.
- Gulvmundstykke til tørstøvsugning: Udskiftelig
- Ekstra langt sprækkemundstykke
- Møbelmundstykke
- Skumfilter
- Rengøringsmiddel: Tæppe- og møbelrenser RM 519, 1 l
- Fleece filter pose: 1 Stk.
- 2-i-1 komfortsystem: integreret tæpperenseslange
Udstyr
- Kofanger
- Bekvemt 3-i-1 bærehåndtag
- Tilbehør opbevares på maskinen.
- Opbevaringsplads til små dele
Anvendelsesområder
- Tæpper
- Polstrede møbler
- Gulvtæpper
- Bilsæder
- Husholdningstekstiler, f.eks. gardiner eller pudebetræk.
- Madrasser