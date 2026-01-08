Kärcher tæpperenser SE 3-18 Compact Batterisæt 2.5
Den kraftfulde tæpperenser tilbyder en imponerende dyb rengøring ned til fibrene i bilens interiør, maksimal bevægelsesfrihed takket være et 18 V batteri og dens systemrensefunktion.
Rengøring dybt ind i fibrene med maksimal bevægelsesfrihed – SE 3-18 Compact Battery Set 2.5 tæpperenseren rengør tekstiloverflader grundigt og, bedst af alt, uden at efterlade rester. Takket være det kompakte design er enheden ikke kun handy, men kan også bruges, når der ikke er en stikkontakt i nærheden, på grund af 18 V Kärcher Battery Power batteriet. Dette fjerner besværet med at rengøre køretøjets interiør grundigt. Den kan bruges til at fjerne snavs fra autostole, gulvmåtter og bagagerummet samt havemøbler og møbelbetræk på et øjeblik – lige så grundigt som med vores ledningsforbundne tæpperensere. Den lange og fleksible sugeslange med en indbygget rengøringsmiddelslange garanterer også stor bekvemmelighed og fleksibilitet, selv på svært tilgængelige steder. Selv efter rengøringen vil tæpperenseren imponere dig med sin hygiejniske systemrengøringsfunktion, som fjerner snavs fra enheden og slangen og forhindrer bakterier og lugt i at udvikle sig. Dette er i overensstemmelse med princippet om 'rent køretøj, rent rengøringsapparat'.
Funktioner og fordele
Gennemtestet Kärcher-teknologi med polstring- og revnedyser for optimale rengøringsresultaterRengøring helt ned i fibrene af tekstiloverflader. Ubesværet og hurtig rengøring takket være den effektive tæpperensningsmetode. Lav restfugt for hurtig tørretid af tekstiloverflader.
18 V Kärcher Battery Power udskifteligt batteri.Maksimal bevægelsesfrihed takket være fleksibiliteten til at arbejde uafhængigt af strømforsyning. Kan anvendes sammen med alle enheder på Kärchers 18 V Battery Power-platform.
Hygiejnisk skyllefunktionEfter rengøringsopgaven renses maskinen vha. skyllefunktionen. Det fjerner evt. rester af snavs og forebygger ubehagelige lugte fra bakterieforekomster. Gør det muligt at pakke den rene maskine sammen med det samme.
Praktisk 2-i-1 slange
- Indvendig sprayslange for praktisk rengøring.
- Lang, fleksibel sugeslange for praktisk rengøring, særligt på steder, der er svære at nå, samt snævre passager.
- Med drejeligt led på slangen for endnu større bevægelsesfrihed.
2-tank system
- Enkel påfyldning af rentvandstanken.
- Praktisk aftagning og tømning af tanken med beskidt vand uden nogen kontakt med snavs.
Praktisk opbevaring af tilbehør og slange
- Nem transport med kun én hånd - alt medfølgende tilbehør og slangen kan pakkes direkte på maskinen.
- Alt tilbehør følger med maskinen, så det altid er der, lige når du skal bruge det.
Kompakt design
- Fleksibel, også på snævre områder eller områder, der er svære at nå.
- Med praktisk håndtag til hurtig og nem transport af maskinen.
Opbevaringsområde til småt tilbehør
- Praktisk til midlertidig opbevaring under rengøring.
- Perfekt til svampe, klude og andre små dele.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Nominelt effektoptag (W)
|184
|Arbejdsbredde (mm)
|75
|Beholderkapacitet, rent vand (l)
|1,7
|Beholderkapacitet, snavset vand (l)
|2,9
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Spænding (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Batteritid pr. opladning (min)
|ca. 12 (2,5 Ah)
|Opladningstid med standardoplader (min)
|116
|Output power, udgangseffekt (A)
|1,5
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|446 x 225 x 261
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger
- Batteri: 18 V / 2,5 Ah Batteri Power batteri (1 stk.)
- Oplader: 18 V Battery Power standard oplader (1 stk.)
- Sugeslangens længde: 1.9 m
- Møbeldyse med sug
- Revnedyse til tæpperensning
- Rengøringsmiddel: Tæppe- og møbelrenser RM 519, 100 ml
- 2-i-1 komfortsystem med integreret tæpperenserslange
Udstyr
- Funktion til systemrengøring
- Praktisk opbevaring af slange og tilbehør
- Opbevaringsplads til små dele
Videoer
Anvendelsesområder
- Bilsæder
- Polstrede møbler
- Poster
- Tæpper
Tilbehør
Rengøringsmidler
Alle produkter, der bruger samme batteri
Kärcher tæpperenser SE 3-18 Compact Batterisæt 2.5 reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.