Tæpperenser SE 3 Compact Floor
Den kraftfulde og energieffektive tæpperenser imponerer med sin fiberdybe rengøring af tekstiloverflader som f.eks. tæpper samt sit kompakte design og sin systemrengøringsfunktion, der holder selve enheden ren.
Grundig rengøring helt ned til fibrene og kompakt design: SE 3 Compact Home Floor tæpperenser er en kraftfuld og energieffektiv løsning til rengøring af tekstiloverflader. Takket være det kompakte design kan enheden gemmes væk for at spare plads og sikre, at den hurtigt er klar til brug, når der er brug for grundig og praktisk rengøring helt ned til fibrene. Snavs fjernes hurtigt og effektivt fra polstrede møbler og tæpper. Den fleksible sugeslange og det lange kabel sikrer en høj grad af komfort, fleksibilitet og bevægelsesfrihed. Det innovative 2-i-1 sprøjtemundstykke XXL giver i kombination med forlængerrørene mulighed for komfortabel rengøring af mellemstore tæpper i opretstående stilling. Brugt på selve håndtaget kan mundstykket rengøre større bløde møbler dobbelt så hurtigt som et konventionelt møbelsprøjtemundstykke. Med praktiske opbevaringsmuligheder på apparatet er alt tilbehør altid lige ved hånden. 2-i-1 tanksystemet sikrer, at brugerne ikke behøver at komme i kontakt med snavs. Og når rengøringen er færdig, imponerer tæpperenseren yderligere med sin hygiejniske systemrengøringsfunktion, der forhindrer dannelse af bakterier og lugt. Inkluderer tæpperensermundstykke, tæpperensersprækkemundstykke og rengøringsmiddel.
Funktioner og fordele
Gennemprøvet Kärcher teknologi giver optimale rengøringsresultaterRengøring helt ned i fibrene af tekstiloverflader. Lav restfugt for hurtig tørretid af tekstiloverflader. Ubesværet og hurtig rengøring takket være den effektive rengøringsmetode med tæpperenser i kombination med en kraftig, men energieffektiv motor.
Specialudviklet tilbehør til nem fiberdyb rengøringDet innovative 2-i-1 tæpperensermundstykke XXL giver sammen med forlængerrørene mulighed for praktisk rengøring af mellemstore tæpper. Kan også bruges direkte på håndtaget til hurtig rengøring af polstring. Ergonomisk tilbehør til tæpperenser, våd- og tørstøvsugning Lang, meget fleksibel sugeslange for ekstra bekvemmelighed ved rengøring.
Hygiejnisk skyllefunktionEfter rengøringsopgaven renses maskinen vha. skyllefunktionen. Det fjerner evt. rester af snavs og forebygger ubehagelige lugte fra bakterieforekomster. Gør det muligt at pakke den rene maskine sammen med det samme.
Ultrakompakt, pladsbesparende enhed
- Fleksibel, også på snævre områder eller områder, der er svære at nå.
- Med praktisk håndtag til hurtig og nem transport af maskinen.
- Pladsbesparende opbevaring.
2-tank system
- Enkel påfyldning af rentvandstanken.
- Praktisk aftagning og tømning af tanken med beskidt vand uden nogen kontakt med snavs.
Ultra-fleksibel 2-i-1-slange
- Integreret sprøjteslange for ekstra bekvemmelighed ved rengøring.
- Lang, meget fleksibel sugeslange for ekstra bekvemmelighed ved rengøring.
- Med drejeligt led på slangen for endnu større bevægelsesfrihed.
Praktisk opbevaring af tilbehør og slange
- Nem transport med kun én hånd - alt medfølgende tilbehør og slangen kan pakkes direkte på maskinen.
- Alt tilbehør følger med maskinen, så det altid er der, lige når du skal bruge det.
Opbevaringsområde til småt tilbehør
- Praktisk til midlertidig opbevaring under rengøring.
- Perfekt til svampe, klude og andre små dele.
Enkel og bekvem håndtering
- Det er nemt at tænde og slukke for enheden.
- Intuitiv betjening.
- Klar til rengøring med det samme.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|500
|Driftsradius (m)
|6
|Beholderkapacitet, rent vand (l)
|1,7
|Beholderkapacitet, snavset vand (l)
|2,9
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Ledning (m)
|3,6
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|450 x 225 x 260
|ID tilbehør (mm)
|35
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 1.9 m
- Tæpperensningsrør: 2 Stk., 0.5 m, Plastik
- 2-i-1 tæpperener dyse XXL
- Tæpperensermundstykke til vask af polstring.: 88 mm
- Tæpperensermundstykke til vask af sprækker.
- Rengøringsmiddel: Tæppe- og møbelrenser RM 519, 100 ml
- 2-i-1 komfortsystem: integreret tæpperenseslange
Udstyr
- Ledningsopbevaring
- Tilbehør opbevares på maskinen.
- 2-tank system
- Praktisk opbevaring af slange og tilbehør
- Opbevaringsplads til små dele
- Funktion til systemrengøring
Anvendelsesområder
- Tæpper
- Poster
- Bilsæder
Tilbehør
Rengøringsmidler
SE 3 Compact Floor reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.