Tæpperenser SE 5 Car
SE 5 Car Tæpperenseren gør det nemt at rengøre tekstiloverflader som tæpper eller møbelbetræk grundigt for et hygiejnisk niveau af renhed helt ned til fibrene. Ideel til familier, allergikere og husstande med kæledyr.
Dybdegående rengøring kombineret med ergonomisk design og multifunktionalitet: SE 5 Car tæpperenseren med sit attraktive træk-bagved design sikrer en hygiejnisk rengøring på mange tekstiloverflader, såsom faste tæpper, betræk og polstrede møbler, tæpper, tæppebelagte trapper, madrasser, vægtæpper og autostole. Afprøvet tæpperenserteknologi fra Kärcher leverer de bedste rengøringsresultater: Frisk vand fra hanen og Kärcher Carpet Cleaner RM 519 sprøjtes dybt ind i tekstilfibrene under tryk og suges derefter op igen sammen med det løsnede snavs – ideelt til familier, allergikere og husstande med kæledyr. SE 5 Car er et multifunktionelt 3-i-1 produkt, der også kan bruges som en fuldt udbygget våd- og tørstøvsuger med sit omfattende udvalg af tilbehør. Andre udstyrsfunktioner: 2-tanksystem med aftagelig rent- og beskidtvandstank, ergonomisk bærehåndtag for nem transport og praktisk opbevaring af tilbehør på enheden. Efter brug er enheden nem at rengøre for en lang produktlevetid.
Funktioner og fordele
Gennemprøvet Kärcher teknologi giver optimale rengøringsresultaterRengøring helt ned i fibrene af tekstiloverflader. Effektiv tæpperenserteknologi til hurtig og ubesværet rengøring. Lav restfugt for hurtig tørretid af tekstiloverflader.
Brugervenligt 2-tank-systemTo separate tanke til frisk og snavset vand og et bærehåndtag. Praktisk aftagning og tømning af tanken med beskidt vand uden nogen kontakt med snavs.
Ultra-fleksibel 2-i-1-slangeIntegreret sprøjteslange for ekstra bekvemmelighed ved rengøring. Lang, meget fleksibel sugeslange for ekstra bekvemmelighed ved rengøring. Håndtag med låsefunktion til kontinuerlig sprøjtning ved rengøring af store tekstiloverflader.
Multifunktionelt 3-i-1-produkt
- Alsidig anvendelse til enten tæpprensning på tekstiloverflader eller til våd- og tørstøvsugning af tæpper og hårde gulve med det rigtige tilbehør.
Ergonomisk tilbehør til tæpperenser, våd- og tørstøvsugning
- Nem påsætning og afmontering af tilbehør med et enkelt klik.
- Det ergonomiske gulvmundstykke til tæpperensning gør rengøring af selv store tæppebelagte områder behagelig.
- Alsidig anvendelse med et bredt udvalg af tilbehør til våd- og tørstøvsugning, f.eks. det udskiftelige gulvmundstykke til tørstøvsugning, og også kompatibel med et stort udvalg af tilbehør til våd- og tørstøvsugere.
Praktiske opbevaringsmuligheder til tilbehør
- Tilbehøret og tæpperenser slangen kan gemmes væk på enheden, så alt er pænt og ryddeligt og altid lige ved hånden, når der er brug for det.
Problemfri rengøring med det flade plisserede filter
- Non-stop våd- og tørstøvsuger, ingen grund til at afbryde rengøringen for at skifte filter.
- Grundig støvsugning med god støvopsamling.
- Separat filterklap til nem og hurtig fjernelse af filteret uden at komme i kontakt med snavs.
Attraktivt design med store knapper og praktiske twistlåse.
- For nem håndtering.
Ergonomisk bærehåndtag
- Gør transport af støvsugeren til en leg.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|1000
|Arbejdsbredde (mm)
|88
|Beholderkapacitet, rent vand (l)
|4
|Beholderkapacitet, snavset vand (l)
|4
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Ledning (m)
|6
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|7,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|10,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|424 x 320 x 466
|ID tilbehør (mm)
|35
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2 m
- Tæpperensermundstykke til vask af polstring.: 88 mm
- Tæpperensermundstykke til vask af sprækker.
- Fugemundstykke
- Møbelmundstykke
- Fladfilter: Standard
- Rengøringsmiddel: Tæppe- og møbelrenser RM 519, 100 ml
- Fleece filter pose: 1 Stk.
- 2-i-1 komfortsystem: integreret tæpperenseslange
Udstyr
- Praktisk opbevaring af slange og tilbehør
Anvendelsesområder
- Tæpper
- Polstrede møbler
- Gulvtæpper
- Bilsæder
- Husholdningstekstiler, f.eks. gardiner eller pudebetræk.
- Madrasser