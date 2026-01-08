Dybdegående rengøring kombineret med ergonomisk design og multifunktionalitet: SE 5 Car tæpperenseren med sit attraktive træk-bagved design sikrer en hygiejnisk rengøring på mange tekstiloverflader, såsom faste tæpper, betræk og polstrede møbler, tæpper, tæppebelagte trapper, madrasser, vægtæpper og autostole. Afprøvet tæpperenserteknologi fra Kärcher leverer de bedste rengøringsresultater: Frisk vand fra hanen og Kärcher Carpet Cleaner RM 519 sprøjtes dybt ind i tekstilfibrene under tryk og suges derefter op igen sammen med det løsnede snavs – ideelt til familier, allergikere og husstande med kæledyr. SE 5 Car er et multifunktionelt 3-i-1 produkt, der også kan bruges som en fuldt udbygget våd- og tørstøvsuger med sit omfattende udvalg af tilbehør. Andre udstyrsfunktioner: 2-tanksystem med aftagelig rent- og beskidtvandstank, ergonomisk bærehåndtag for nem transport og praktisk opbevaring af tilbehør på enheden. Efter brug er enheden nem at rengøre for en lang produktlevetid.