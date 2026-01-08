Fiberdybdegående rengøring med maksimal bevægelsesfrihed: SE 3-18 Compact Home Battery Set 5.0-F tæpperenseren rengør tekstiloverflader grundigt og uden rester. Takket være det kompakte design er enheden ikke kun handy, men kan også bruges, når der ikke er en stikkontakt i nærheden, på grund af 18 V Kärcher Battery Power batteriet (ikke inkluderet i leveringsomfanget). Dette gør det muligt at rengøre køretøjets interiør på blot 12 til 24 minutter. Du fjerner dermed snavs fra autostole, gulvmåtter og bagagerummet samt havemøbler og møbelbetræk på et øjeblik – lige så kraftfuldt som med vores ledningsforbundne tæpperensere. Den lange og fleksible sugeslange med en indvendig rengøringsmiddelslange garanterer også stor bekvemmelighed og fleksibilitet, selv på svært tilgængelige steder. Selv efter rengøringen vil tæpperenseren imponere dig med sin hygiejniske skyllefunktion, som fjerner snavs fra enheden og slangen og dermed forhindrer bakterier og lugtdannelse. Helt i tråd med mottoet om 'rent køretøj, rent rengøringsapparat'.