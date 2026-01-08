Tæpperenser SE 6 Signature Line
SE 6 Signature Line tæpperenseren opnår en grundig rengøring af tekstile overflader som garanterer hygiejne helt ned til fibrene. Ideel for familier, mennesker der lider af allergier og hjem med kæledyr.
Kun vores mest innovative og kraftfulde produkt bærer signaturen af teknologipioner og virksomhedens grundlægger Alfred Kärcher. Udover bogstaverne som et eksklusivt designelement, praler SE 6 Signature Line tæpperenseren med en imponerende rengøringspræstation og en særlig stor rækkevidde af tilbehør. Med det attraktive pull-behind design, sikre enheden hygiejnisk renlighed på mange tekstile overflader. Prøvet og testet tæpperenser teknologi fra Kärcher leverer de bedste regøringsresultater: frisk vand og Kärcher Carpet Cleaner RM 519 er sprøjtet dybt inde i de tekstile fibre under tryk og derefter suget op igen sammen med det løsnede snavs - ideelt for familier, mennesker der lider af allergier og hjem med kæledyr. SE 6 Signature Line er et multifunktionelt 3-i-1 produkt, hvilket også virker som en fuldgyldig våde- og tørstøvsuger med dens store rækkevidde af tilbehør. Andre udstyrsfunktioner: 2-tank system med aftagelig frisk- og beskidtvandstank, ergonomisk bærehåndtag for at gøre det nemmere at tage den med sig, en praktisk opbevaring på enheden. Efter brug er enheden nem at gøre ren, hvilket sikre en længere levetid for produktet.
Funktioner og fordele
Fordele ved signaturlinjenGrundlæggeren Alfred Kärchers signatur markerer produktet som den bedste Kärcher maskiner i sin kategori. Andre eksklusive fordele omfatter app support og en udvidet garanti. Ekslusivt ergonomisk støttehåndtag kan sættes fast til rørerene for en bedre vejledning når man gør tæppebelagte gulve rent.
Gennemprøvet Kärcher teknologi giver optimale rengøringsresultaterRengøring helt ned i fibrene af tekstiloverflader. Ubesværet og hurtig rengøring med effektiv rengøringsmetode med tæpperenser Lav restfugt for hurtig tørretid af tekstiloverflader.
Brugervenligt 2-tank-systemTo separate tanke til frisk og snavset vand og et bærehåndtag. Praktisk aftagning og tømning af tanken med beskidt vand uden nogen kontakt med snavs.
Ultra-fleksibel 2-i-1-slange
- Integreret sprøjteslange for ekstra bekvemmelighed ved rengøring.
- Lang, meget fleksibel sugeslange for ekstra bekvemmelighed ved rengøring.
- Håndtag med låsefunktion til kontinuerlig sprøjtning ved rengøring af store tekstiloverflader.
Multifunktionelt 3-i-1-produkt
- Alsidig anvendelse til enten tæpprensning på tekstiloverflader eller til våd- og tørstøvsugning af tæpper og hårde gulve med det rigtige tilbehør.
Ergonomisk støttehåndtag.
- Ekslusivt håndtag gør det nemt og behageligt at rengøre store tekstile overflader ved at bruge tæpperenser.
- Højdejusterbar: positionen af håndtaget kan individuelt justeres til højden af den der bruger den.
- Behagelig tohåndet betjening.
Ergonomisk tilbehør til tæpperenser, våd- og tørstøvsugning
- Nem påsætning og afmontering af tilbehør med et enkelt klik.
- Behagelig anvendelse takket være den ergonomiske tæpperenser gulvmundstykke til store tæppebelagte områder brugt sammen med støttehåndtaget og polstringstæpperensermundstykket og tæpperenser sprækkemundstykket til polstrede overflader.
- Alsidig anvendelse med et bredt udvalg af tilbehør til våd- og tørstøvsugning, f.eks. det udskiftelige gulvmundstykke til tørstøvsugning, og også kompatibel med et stort udvalg af tilbehør til våd- og tørstøvsugere.
Praktiske opbevaringsmuligheder til tilbehør
- Tilbehøret og tæpperenser slangen kan gemmes væk på enheden, så alt er pænt og ryddeligt og altid lige ved hånden, når der er brug for det.
Problemfri rengøring med det flade plisserede filter
- Non-stop våd- og tørstøvsuger, ingen grund til at afbryde rengøringen for at skifte filter.
- Grundig støvsugning med god støvopsamling.
- Separat filterklap til nem og hurtig fjernelse af filteret uden at komme i kontakt med snavs.
Attraktivt design med store knapper, pratisk drejelåse og ergonomisk formede bærehåndtag.
- For nem håndtering.
- Gør transport af støvsugeren til en leg.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|1000
|Arbejdsbredde (mm)
|227
|Beholderkapacitet, rent vand (l)
|4
|Beholderkapacitet, snavset vand (l)
|4
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Ledning (m)
|6
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|7,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|12,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|424 x 320 x 466
|ID tilbehør (mm)
|35
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2 m
- Tæpperensningsrør: 2 Stk., 0.5 m, Plastik
- Tæpperensergulvmundstykke med fastgørelse til hårde overflader.: 227 mm
- Tæpperensermundstykke til vask af polstring.: 88 mm
- Tæpperensermundstykke til vask af sprækker.
- Fugemundstykke
- Gulvmundstykke til tørstøvsugning: Udskiftelig
- Møbelmundstykke
- Fladfilter: Standard
- Rengøringsmiddel: Tæppe- og møbelrenser RM 519, 1 l
- Fleece filter pose: 1 Stk.
- 2-i-1 komfortsystem: integreret tæpperenseslange
Udstyr
- Støttehåndtag
- 2-tank system
- Praktisk opbevaring af slange og tilbehør
Anvendelsesområder
- Tæpper
- Polstrede møbler
- Gulvtæpper
- Bilsæder
- Husholdningstekstiler, f.eks. gardiner eller pudebetræk.
- Madrasser
Tilbehør
Rengøringsmidler
SE 6 Signature Line reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.