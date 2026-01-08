Dybdegående rengøring kombineret med ergonomisk design og multifunktionalitet: SE 4 tæpprenser med sit attraktive bagudtrækkelige design sikrer en hygiejnisk rengøring helt ned til fibrene på mange tekstiloverflader. Den gennemprøvede tæpprenserteknologi fra Kärcher giver de bedste rengøringsresultater: Frisk vand fra hanen og Kärcher Carpet Cleaner RM 519 sprøjtes dybt ind i tekstilfibrene under tryk og støvsuges derefter op igen sammen med det løsnede snavs - ideelt til familier, allergikere og husholdninger med kæledyr. Apparatet er et multifunktionelt 3-i-1-produkt, der også fungerer som en fuldgyldig våd- og tørstøvsuger. Den store gennemsigtige 4-liters ferskvandstank er slagfast og kan tages af, så den er nem at fylde og tømme. Det snavsede vand, der suges op, opsamles i beholderen. 3-i-1-bærehåndtaget er designet til at gøre det problemfrit at bære, åbne, lukke og tømme beholderen. Det medfølgende tilbehør kan opbevares pænt på selve enheden. Apparatet er nemt at rengøre efter brug for at sikre en lang produktlevetid.