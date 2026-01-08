Tæpperenser SE 4
SE 4 tæpperenser gør det let at rengøre tekstiloverflader grundigt for hygiejne helt ned til fibrene. Ideel til familier, allergikere og husholdninger med kæledyr.
Dybdegående rengøring kombineret med ergonomisk design og multifunktionalitet: SE 4 tæpprenser med sit attraktive bagudtrækkelige design sikrer en hygiejnisk rengøring helt ned til fibrene på mange tekstiloverflader. Den gennemprøvede tæpprenserteknologi fra Kärcher giver de bedste rengøringsresultater: Frisk vand fra hanen og Kärcher Carpet Cleaner RM 519 sprøjtes dybt ind i tekstilfibrene under tryk og støvsuges derefter op igen sammen med det løsnede snavs - ideelt til familier, allergikere og husholdninger med kæledyr. Apparatet er et multifunktionelt 3-i-1-produkt, der også fungerer som en fuldgyldig våd- og tørstøvsuger. Den store gennemsigtige 4-liters ferskvandstank er slagfast og kan tages af, så den er nem at fylde og tømme. Det snavsede vand, der suges op, opsamles i beholderen. 3-i-1-bærehåndtaget er designet til at gøre det problemfrit at bære, åbne, lukke og tømme beholderen. Det medfølgende tilbehør kan opbevares pænt på selve enheden. Apparatet er nemt at rengøre efter brug for at sikre en lang produktlevetid.
Funktioner og fordele
Gennemprøvet Kärcher teknologi giver optimale rengøringsresultaterRengøring helt ned i fibrene af tekstiloverflader. Ubesværet og hurtig rengøring med effektiv rengøringsmetode med tæpperenser Lav restfugt for hurtig tørretid af tekstiloverflader.
Aftagelig ferskvandstankFriskvandstanken er nem at fylde og tømme, uden at man behøver at åbne tæpperenseren. Slagfast og gennemsigtig beholder med lang levetid. Ferskvandstanken sættes nemt ind i enheden.
Ultra-fleksibel 2-i-1-slangeIntegreret sprøjteslange for ekstra bekvemmelighed ved rengøring. Lang, meget fleksibel sugeslange for ekstra bekvemmelighed ved rengøring. Håndtag med låsefunktion til kontinuerlig sprøjtning ved rengøring af store tekstiloverflader.
Multifunktionelt 3-i-1-produkt
- Alsidig anvendelse til enten tæpprensning på tekstiloverflader eller til våd- og tørstøvsugning af tæpper og hårde gulve med det rigtige tilbehør.
Praktisk 3-i-1-bærehåndtag
- Designet til komfort, når den bæres, og når beholderen åbnes, lukkes eller tømmes.
Ergonomisk tilbehør til tæpperenser, våd- og tørstøvsugning
- Nem påsætning og afmontering af tilbehør med et enkelt klik.
- Det ergonomiske gulvmundstykke til tæpperenseren giver ekstra komfort til store tæppebelagte områder.
- Alsidig anvendelse med et bredt udvalg af tilbehør til våd- og tørstøvsugning, såsom Clips gulvmundstykket til brug på hårde gulve og tæpper, og også kompatibel med et stort udvalg af tilbehør til våd- og tørstøvsugere.
Praktiske opbevaringsmuligheder til tilbehør
- Tilbehøret og tæpperenserslangen kan opbevares pænt i apparatets kabinet og på den lille opbevaringshylde. Det holder orden på det hele og sikrer, at det altid er lige ved hånden, når der er brug for det.
- Praktisk hylde på apparatet til opbevaring af svampe, klude og andre småting inden for rækkevidde under rengøringen.
- Praktisk kabelkrog, der gør det nemt at opbevare strømkablet.
Robust apparathus og slagfast rentvandstank
- Bygget til at holde i mange år.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|1000
|Arbejdsbredde (mm)
|227
|Driftsradius (m)
|8
|Beholderkapacitet, rent vand (l)
|4
|Beholderkapacitet, snavset vand (l)
|4
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Ledning (m)
|6
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|7,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|11,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|430 x 385 x 535
|ID tilbehør (mm)
|35
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2 m
- Tæpperensningsrør: 2 Stk., 0.5 m, Plastik
- Tæpperensergulvmundstykke med fastgørelse til hårde overflader.: 227 mm
- Gulvmundstykke til våd- og tørstøvsugning: Clips til brug på hårde gulve og tæpper
- Fugemundstykke
- Møbelmundstykke
- Skumfilter
- Rengøringsmiddel: Tæppe- og møbelrenser RM 519, 100 ml
- Fleece filter pose: 1 Stk.
- 2-i-1 komfortsystem: integreret tæpperenseslange
Udstyr
- Kofanger
- Bekvemt 3-i-1 bærehåndtag
- Tilbehør opbevares på maskinen.
- Opbevaringsplads til små dele
Anvendelsesområder
- Tæpper
- Polstrede møbler
- Gulvtæpper
- Bilsæder
- Husholdningstekstiler, f.eks. gardiner eller pudebetræk.
- Madrasser