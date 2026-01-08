Tæpperenser SE 4001
SE 4001 tæpperenser rengør tekstiloverfladerne grundigt. Denne tæpperenser renser dybt ind i fibrene og er velegnet til allergikere og husholdninger med kæledyr.
Tæpperenser SE 4001 bidrager til fiberdyd renlighed på tekstilområder som tæpper, polstring/ polstrede møbler, trapper med tekstilgulvbelægninger, madrasser, gobeliner og autostole. Frisk vand fra hanen og Kärcher Carpet Cleaner RM 519 sprøjtes dybt ind i tekstilområderne med tryk og støvsuges igen sammen med det løsnede snavs. Tæpperenser er perfekt, fx til alle, der lider af allergi og husholdninger med kæledyr. Takket være innovativ dyseteknologi kan de rensede områder igen gå 50 % hurtigere. Den store, aftagelige 4-l ferskvandstank er slagfast og gennemsigtig og letter påfyldning og tømning. Indtagelsen snavset vand opsamler i beholderen. 3-i-1 bærehåndtaget gør det muligt at bære, åbne, lukke og tømme beholderen. Den robuste plastbeholder giver mulighed for at opbevare kablet og tilbehøret pænt. Takket være det omfattende tilbehør kan enheden også bruges som en komplet multifunktionel støvsuger.
Funktioner og fordele
Kärcher dyse teknologi50 % hurtigere tørretid for de rensede overflader.
Aftagelig ferskvandstankNem at fylde og tømme uden at skulle åbne enheden. Stødsikker og gennemsigtig beholder. Rengør vandbeholderen, der er nem at fastgøre til maskinen.
3-i-1 bærehåndtagMuliggør komfortabel transport samt åbning, lukning og tømning af beholderen.
Kabelkrog
- kabel opbevaringsrum.
Mulighed for opbevaring af tilbehør på beholderen
- Praktisk opbevaring af alt tilbehør.
Robust plastbeholder og stødsikker renvandstank
- Bygget til at holde i mange år.
Specifikationer
Teknisk data
|Luftgennemstrømning (l/s)
|70
|Støvsugning (mbar/kPa)
|210 / 21
|Pumpeydelse (W)
|max. 40
|Input power turbine/pumpe (W)
|max. 1400 / max. 40
|Arbejdsbredde (mm)
|230
|Beholderkapacitet, rent vand (l)
|4
|Beholderkapacitet, snavset vand (l)
|4
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Spraymængde (l/min)
|1
|Spraytryk (bar)
|1
|Ledning (m)
|7,5
|Vægt uden tilbehør (kg)
|7,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|11,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|441 x 386 x 480
|ID tilbehør (mm)
|35
Scope of supply
- Tæpperensningsrør: 2 Stk., 0.5 m, Plastik
- Tæpperensergulvmundstykke med fastgørelse til hårde overflader.: 230 mm
- Gulvmundstykke til våd- og tørstøvsugning: Clips
- Fugemundstykke
- Møbelmundstykke
- Skumfilter
- Rengøringsmiddel: Tæppe- og møbelrenser RM 519, 100 ml
- Fleece filter pose: 1 Stk.
Udstyr
- Kofanger
- Bekvemt 3-i-1 bærehåndtag
- Tilbehør opbevares på maskinen.
- Opbevaringsplads til små dele
Anvendelsesområder
- Gulvtæpper
- Poster
- Madrasser
- Tekstil arrases
- Bilsæder
