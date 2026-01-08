Tæpperenser SE 4001 Plus
Tæppe- og møbelrenser med mange anvendelsesmuligheder. Velegnet til allergikere, husholdninger med dyr og andre hygiejnekritiske områder. Ekstra vaskebørste til rengøring af polstrede møbler.
SE 4001 Plus er en tæppe- og møbelrenser til dybderens af tekstilfibre i f.eks. tæpper, madrasser, autostole osv. Den er ideel til allergikere og husstande med kæledyr. En separat dyse til rengøring af polstring følger med maskinen, og forbindes til håndtaget ved hjælp af den medfølgende adapter. Under renseprocessen påføres vand og Kärcher RM 519 sæbe, som derefter trænger dybt ind i fibrene, og fjernes igen sammen med det opløste snavs. Med innovativ teknologi tørrer rensede overflader på den halve tid af normal rengøring. Den har også en 4 liters aftagelig, stødsikker rentvandsbeholder, 3-i-1 håndtag til nem transport, åbning, lukning og tømning af beholderen, ledningskrog og praktisk opbevaring af tilbehør på beholderen. Med våd- og tørmundstykket (med clips), fugemundstykke, møbelmundstykke og papirfilterpose kan maskinen også bruges som grovstøvsuger.
Funktioner og fordele
Kärcher dyse teknologi50 % hurtigere tørretid for de rensede overflader.
Aftagelig ferskvandstankNem at fylde og tømme uden at skulle åbne enheden. Stødsikker og gennemsigtig beholder. Rengør vandbeholderen, der er nem at fastgøre til maskinen.
3-i-1 bærehåndtagMuliggør komfortabel transport samt åbning, lukning og tømning af beholderen.
Kabelkrog
- kabel opbevaringsrum.
Mulighed for opbevaring af tilbehør på beholderen
- Praktisk opbevaring af alt tilbehør.
Robust plastbeholder og stødsikker renvandstank
- Bygget til at holde i mange år.
Specifikationer
Teknisk data
|Luftgennemstrømning (l/s)
|70
|Støvsugning (mbar/kPa)
|210 / 21
|Pumpeydelse (W)
|max. 40
|Input power turbine/pumpe (W)
|max. 1400 / max. 40
|Arbejdsbredde (mm)
|230
|Beholderkapacitet, rent vand (l)
|4
|Beholderkapacitet, snavset vand (l)
|4
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Spraymængde (l/min)
|1
|Spraytryk (bar)
|1
|Ledning (m)
|7,5
|Vægt uden tilbehør (kg)
|8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|10,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|441 x 386 x 480
|ID tilbehør (mm)
|35
Scope of supply
- Tæpperensningsrør: 2 Stk., 0.5 m, Plastik
- Tæpperensergulvmundstykke med fastgørelse til hårde overflader.: 230 mm
- Tæpperensermundstykke til vask af polstring.: 110 mm
- Gulvmundstykke til våd- og tørstøvsugning: Clips
- Fugemundstykke
- Møbelmundstykke
- Skumfilter
- Rengøringsmiddel: Tæppe- og møbelrenser RM 519, 100 ml
- Fleece filter pose: 1 Stk.
Udstyr
- Kofanger
- Bekvemt 3-i-1 bærehåndtag
- Tilbehør opbevares på maskinen.
- Opbevaringsplads til små dele
Videoer
Anvendelsesområder
- Gulvtæpper
- Poster
- Madrasser
- Tekstil arrases
- Bilsæder