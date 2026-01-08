Tæpperenser SE 4001 Plus

Tæppe- og møbelrenser med mange anvendelsesmuligheder. Velegnet til allergikere, husholdninger med dyr og andre hygiejnekritiske områder. Ekstra vaskebørste til rengøring af polstrede møbler.

SE 4001 Plus er en tæppe- og møbelrenser til dybderens af tekstilfibre i f.eks. tæpper, madrasser, autostole osv. Den er ideel til allergikere og husstande med kæledyr. En separat dyse til rengøring af polstring følger med maskinen, og forbindes til håndtaget ved hjælp af den medfølgende adapter. Under renseprocessen påføres vand og Kärcher RM 519 sæbe, som derefter trænger dybt ind i fibrene, og fjernes igen sammen med det opløste snavs. Med innovativ teknologi tørrer rensede overflader på den halve tid af normal rengøring. Den har også en 4 liters aftagelig, stødsikker rentvandsbeholder, 3-i-1 håndtag til nem transport, åbning, lukning og tømning af beholderen, ledningskrog og praktisk opbevaring af tilbehør på beholderen. Med våd- og tørmundstykket (med clips), fugemundstykke, møbelmundstykke og papirfilterpose kan maskinen også bruges som grovstøvsuger.

Funktioner og fordele
Tæpperenser SE 4001 Plus: Kärcher dyse teknologi
Kärcher dyse teknologi
50 % hurtigere tørretid for de rensede overflader.
Tæpperenser SE 4001 Plus: Aftagelig ferskvandstank
Aftagelig ferskvandstank
Nem at fylde og tømme uden at skulle åbne enheden. Stødsikker og gennemsigtig beholder. Rengør vandbeholderen, der er nem at fastgøre til maskinen.
Tæpperenser SE 4001 Plus: 3-i-1 bærehåndtag
3-i-1 bærehåndtag
Muliggør komfortabel transport samt åbning, lukning og tømning af beholderen.
Kabelkrog
  • kabel opbevaringsrum.
Mulighed for opbevaring af tilbehør på beholderen
  • Praktisk opbevaring af alt tilbehør.
Robust plastbeholder og stødsikker renvandstank
  • Bygget til at holde i mange år.
Specifikationer

Teknisk data

Luftgennemstrømning (l/s) 70
Støvsugning (mbar/kPa) 210 / 21
Pumpeydelse (W) max. 40
Input power turbine/pumpe (W) max. 1400 / max. 40
Arbejdsbredde (mm) 230
Beholderkapacitet, rent vand (l) 4
Beholderkapacitet, snavset vand (l) 4
Spænding (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Spraymængde (l/min) 1
Spraytryk (bar) 1
Ledning (m) 7,5
Vægt uden tilbehør (kg) 8
Vægt inkl. emballage (kg) 10,6
Mål (L x B x H) (mm) 441 x 386 x 480
ID tilbehør (mm) 35

Scope of supply

  • Tæpperensningsrør: 2 Stk., 0.5 m, Plastik
  • Tæpperensergulvmundstykke med fastgørelse til hårde overflader.: 230 mm
  • Tæpperensermundstykke til vask af polstring.: 110 mm
  • Gulvmundstykke til våd- og tørstøvsugning: Clips
  • Fugemundstykke
  • Møbelmundstykke
  • Skumfilter
  • Rengøringsmiddel: Tæppe- og møbelrenser RM 519, 100 ml
  • Fleece filter pose: 1 Stk.

Udstyr

  • Kofanger
  • Bekvemt 3-i-1 bærehåndtag
  • Tilbehør opbevares på maskinen.
  • Opbevaringsplads til små dele
Tæpperenser SE 4001 Plus
Videoer
Anvendelsesområder
  • Gulvtæpper
  • Poster
  • Madrasser
  • Tekstil arrases
  • Bilsæder
Tilbehør
Rengøringsmidler