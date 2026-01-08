SE 4001 Plus er en tæppe- og møbelrenser til dybderens af tekstilfibre i f.eks. tæpper, madrasser, autostole osv. Den er ideel til allergikere og husstande med kæledyr. En separat dyse til rengøring af polstring følger med maskinen, og forbindes til håndtaget ved hjælp af den medfølgende adapter. Under renseprocessen påføres vand og Kärcher RM 519 sæbe, som derefter trænger dybt ind i fibrene, og fjernes igen sammen med det opløste snavs. Med innovativ teknologi tørrer rensede overflader på den halve tid af normal rengøring. Den har også en 4 liters aftagelig, stødsikker rentvandsbeholder, 3-i-1 håndtag til nem transport, åbning, lukning og tømning af beholderen, ledningskrog og praktisk opbevaring af tilbehør på beholderen. Med våd- og tørmundstykket (med clips), fugemundstykke, møbelmundstykke og papirfilterpose kan maskinen også bruges som grovstøvsuger.