SE Compact Battery Bare
Den kraftfulde tæpperenser imponerer med sin evne til at rense helt ned i fibrene af bilinteriør, den maksimale bevægelsesfrihed takket være 18 V-batteriet og skyllefunktionen, der gør det nemt at rengøre maskinen.
Rens helt ned i fibrene med maksimal bevægelsesfrihed. Tæpperenseren SE 3-18 Compact renser tekstiloverflader grundigt, helt fri for rester. Dens kompakte design gør den handy, og den kan bruges selv uden en stikkontakt i nærheden pga. dens 18 V Kärcher Battery Power-batteri (medfølger ikke). Bilinteriør kan renses på kun 12-24 minutter. Det er altså muligt at fjerne snavs fra bilsæder, gulvmåtter og bagagerummet samt havemøbler og polstring på et øjeblik – helt lige så effektivt som med vores tæpperensere med ledning. Den lange, fleksible sugeslange med en indvendig slange til rengøringsmidler gør maskinen praktisk og fleksibel i brug, selv på områder der er svære at nå. Også når tæpperenseren er færdig med sin opgave, imponerer den med sin hygiejniske skyllefunktion, der fjerner snavs fra maskinen og slangen og dermed forebygger opbygning af bakterier og dårlig lugt. Helt på linje med mottoet 'ren bil, ren rengøringsmaskine'.
Funktioner og fordele
Gennemtestet Kärcher-teknologi med polstring- og revnedyser for optimale rengøringsresultaterRengøring helt ned i fibrene af tekstiloverflader. Ubesværet og hurtig rengøring takket være den effektive tæpperensningsmetode. Lav restfugt for hurtig tørretid af tekstiloverflader.
Udskifteligt 18 V Kärcher Battery Power-batteri (ikke inkluderet som standard)Maksimal bevægelsesfrihed takket være fleksibiliteten til at arbejde uafhængigt af strømforsyning. Kan anvendes sammen med alle enheder på Kärchers 18 V Battery Power-platform.
Hygiejnisk skyllefunktionEfter rengøringsopgaven renses maskinen vha. skyllefunktionen. Det fjerner evt. rester af snavs og forebygger ubehagelige lugte fra bakterieforekomster. Gør det muligt at pakke den rene maskine sammen med det samme.
Praktisk 2-i-1 slange
- Indvendig sprayslange for praktisk rengøring.
- Lang, fleksibel sugeslange for praktisk rengøring, særligt på steder, der er svære at nå, samt snævre passager.
- Med drejeligt led på slangen for endnu større bevægelsesfrihed.
2-tank system
- Enkel påfyldning af rentvandstanken.
- Praktisk aftagning og tømning af tanken med beskidt vand uden nogen kontakt med snavs.
Praktisk opbevaring af tilbehør og slange
- Nem transport med kun én hånd - alt medfølgende tilbehør og slangen kan pakkes direkte på maskinen.
- Alt tilbehør følger med maskinen, så det altid er der, lige når du skal bruge det.
Kompakt design
- Fleksibel, også på snævre områder eller områder, der er svære at nå.
- Med praktisk håndtag til hurtig og nem transport af maskinen.
Opbevaringsområde til småt tilbehør
- Praktisk til midlertidig opbevaring under rengøring.
- Perfekt til svampe, klude og andre små dele.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Nominelt effektoptag (W)
|184
|Arbejdsbredde (mm)
|75
|Beholderkapacitet, rent vand (l)
|1,7
|Beholderkapacitet, snavset vand (l)
|2,9
|Spænding (V)
|18
|Batteritid pr. opladning (min)
|ca. 12 (2,5 Ah) / ca. 24 (5 Ah)
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|414 x 225 x 261
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
- Sugeslangens længde: 1.9 m
- Møbeldyse med sug
- Revnedyse til tæpperensning
- Rengøringsmiddel: Tæppe- og møbelrenser RM 519, 100 ml
- 2-i-1 komfortsystem med integreret tæpperenserslange
Udstyr
- Funktion til systemrengøring
- Praktisk opbevaring af slange og tilbehør
- Opbevaringsplads til små dele
Anvendelsesområder
- Bilsæder
- Polstrede møbler
- Poster
- Tæpper
