Mundstykke til bil- og tekstilrengøring

Garanteret hurtig, ubesværet støvsugning: Med bilmundstykket kan du rengøre tekstiloverflader i din bil og rundt i huset bekvemt og grundigt.

Med det praktiske mundstykke til din våd- og tørstøvsuger kan du hurtigt og ubesværet støvsuge tekstiloverflader i din bil, herunder bagagerum, autostole, bagsæder og fodrum. Mundstykket er også velegnet til at støvsuge polstrede overflader, polstrede møbler og madrasser i hjemmet.

Funktioner og fordele
Optimeret mundstykke i et nyt design til pålidelig fjernelse af snavs.
Mundstykket er praktisk, passer perfekt i hånden og er nem at bruge.
Egnet til alle Kärcher Home & Garden våd- og tørstøvsugere og tæpperensere.
Specifikationer

Teknisk data

Antal (Stk.) 1
Standardbredde (mm) NW 35
Farve sort
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 258 x 105 x 40
Anvendelsesområder
  • Bagagerum
  • Bilsæder
  • Bagsæde
  • Fodrum
  • Fodmåtter
  • Poster
  • Polstrede møbler
  • Madrasser