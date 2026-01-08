Mundstykke til bil- og tekstilrengøring
Garanteret hurtig, ubesværet støvsugning: Med bilmundstykket kan du rengøre tekstiloverflader i din bil og rundt i huset bekvemt og grundigt.
Med det praktiske mundstykke til din våd- og tørstøvsuger kan du hurtigt og ubesværet støvsuge tekstiloverflader i din bil, herunder bagagerum, autostole, bagsæder og fodrum. Mundstykket er også velegnet til at støvsuge polstrede overflader, polstrede møbler og madrasser i hjemmet.
Funktioner og fordele
Optimeret mundstykke i et nyt design til pålidelig fjernelse af snavs.
Mundstykket er praktisk, passer perfekt i hånden og er nem at bruge.
Egnet til alle Kärcher Home & Garden våd- og tørstøvsugere og tæpperensere.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|1
|Standardbredde (mm)
|NW 35
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|258 x 105 x 40
Kompatible maskiner
- KWD 2 S V-15/4/18
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Ed.
- KWD 6 P S V-30/8/22/T
- SE 4
Anvendelsesområder
- Bagagerum
- Bilsæder
- Bagsæde
- Fodrum
- Fodmåtter
- Poster
- Polstrede møbler
- Madrasser