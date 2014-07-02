Møbelbørste (DS og VC)

Den luftdrevne, roterende børste på turbo møbelmundstykket løfter luven, så støvsugeren lettere kan opsuge snavs fra polstringen. Velegnet til at rengøre sofaer, bilsæder og andre polstrede møbler

Den luftdrevne, roterende børste på turbo møbelmundstykket løfter luven, så støvsugeren lettere kan opsuge snavs fra polstringen. Velegnet til at rengøre sofaer, bilsæder og andre polstrede møbler

Funktioner og fordele
Luftdrevne roterende børster
  • Fjerner genstridigt svavs f.eks. Dyrehår fra tekstiler
  • Fjerner effektivt dyrehår
  • Fjerner effektivt snavs – også fra langlurvede tæpper.
Specifikationer

Teknisk data

Antal (Stk.) 1
Standardbredde (mm) 35
Farve sort
Vægt (kg) 0,3
Vægt inkl. emballage (kg) 0,4
Mål (L x B x H) (mm) 200 x 165 x 67
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Poster
  • Køretøjsinteriør
  • Bilsæder