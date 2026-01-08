Støvsuger VC 3
VC 3 er en effektiv multicyklon-støvsuger med god sugeevne. Støvsugeren er poseløs og støvbeholdren er nem at tømme. Enrgiklasse A.
Multicyklon-støvsugeren VC 3 uden pose fra Kärcher kombinerer kraftfuld rengøringsevene med funktionelt design. Den er særdeles kraftfuld uden at miste sugestyrke, og takket være den vaskbare støvbeholder sparer du pengene til støvsugerposer. Den har HEPA 13 filter med minimal støvemission og er meget støjsvag. Den særdeles effektive energiklasse A støvsuger er ideel til grundig rengøring af gulve og gulvtæpper, sprækker, hjørner, kanter og andre svært tilgængelige steder.
Funktioner og fordele
Multicyklon-teknologiEliminerer behovet for at skifte filterposer og købe dyre udskiftninger. Støvbeholderen rengøres med vand.
HEPA 13-FilterFiltrer pålideligt den fineste snavs, såsom pollen og andre partikler, der påvirker allergi. Ren udblæsningsluft giver godt indeklima.
Aftageligt gulvmundstykkeMulighed for forskellige mundstykker til forskellige opgaver.
Parkeringsstander
- Hurtig og nem parklering af rør under pauser.
Specifikationer
Teknisk data
|Motorydelse (W)
|700
|Støvbeholder kapacitet (l)
|0,9
|Lydeffektniveau (dB(A))
|76
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|7,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|388 x 269 x 334
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 1.5 m
- Type sugeslange: med buet håndtag
- Teleskopisk støvsugerør, materiale: Metal
- HEPA-filtertype: HEPA 13-Filter
- Gulvmundstykke
- Fugemundstykke
- Møbelbørste
Udstyr
- Omskifteligt gulvmundstykke
- Praktisk opbevaringsposition
- Automatisk ledningsoprul
Videoer
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Tæpper
- Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)
- Følsomme overflader