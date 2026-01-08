Multicyklon-støvsugeren VC 3 uden pose fra Kärcher kombinerer kraftfuld rengøringsevene med funktionelt design. Den er særdeles kraftfuld uden at miste sugestyrke, og takket være den vaskbare støvbeholder sparer du pengene til støvsugerposer. Den har HEPA 13 filter med minimal støvemission og er meget støjsvag. Den særdeles effektive energiklasse A støvsuger er ideel til grundig rengøring af gulve og gulvtæpper, sprækker, hjørner, kanter og andre svært tilgængelige steder.