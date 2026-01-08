Vandfilter støvsugeren DS 6 rengører grundigt dine gulve samtidig med, at vandfilteret sikrer en friskere udblæsningsluft – 99,9% støvfrit. Støvet suges gennem vandfiltreret med høj hastighed, hvilket binder støvet mere effektivt end ved brug af støvsugerpose – og du opnår et langt mere behageligt indeklima. Derfor anbefales DS 6 til folk med astma eller allergi.