Vandfilter støvsuger DS 6

Rengører grundigt dine gulve samtidig med, at vandfilteret sikrer en friskere udblæsningsluft – 99,9% støvfrit. DS 6 anbefales til folk med astma eller allergi.

Vandfilter støvsugeren DS 6 rengører grundigt dine gulve samtidig med, at vandfilteret sikrer en friskere udblæsningsluft – 99,9% støvfrit. Støvet suges gennem vandfiltreret med høj hastighed, hvilket binder støvet mere effektivt end ved brug af støvsugerpose – og du opnår et langt mere behageligt indeklima. Derfor anbefales DS 6 til folk med astma eller allergi.

Funktioner og fordele
Vandfilter støvsuger DS 6: Fler-trins filtersystem bestående af innovativt vandfilter, vaskbart mellemfilter og et HEPA 13 filter (EN1822:1998)
Fler-trins filtersystem bestående af innovativt vandfilter, vaskbart mellemfilter og et HEPA 13 filter (EN1822:1998)
Filterer 99,95% af støvet fra den støvsugede luft. Resulterer i frisk, ren luft og et behageligt indeklima. Egnet til allergikere.
Vandfilter støvsuger DS 6: Aftageligt vandfilter
Aftageligt vandfilter
Let at fylde og rense.
Vandfilter støvsuger DS 6: Praktisk opbevaringsposition
Praktisk opbevaringsposition
Hurtig og bekvem parkering af sugeslange og gulvmundstykke ved pauser Pladsbesparende opbevaring.
Energi-effektiv motor
  • Støvsuger ligeså effektivt som en 1.400 W støvsuger.
  • Lavt energiforbrug.
Automatisk ledningsoprul
  • Automatisk ledningsoprul.
Tilbehør opbevares på maskinen.
  • Alt tilbehør kan opbevares i tilbehørs opbevaringsrummet.
Specifikationer

Teknisk data

Motorydelse (W) 650
Vandfilter (l) 2
Driftsradius (m) 10,2
Spænding (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Farve hvid
Vægt uden tilbehør (kg) 7,5
Vægt inkl. emballage (kg) 10,8
Mål (L x B x H) (mm) 532 x 289 x 344

Scope of supply

  • Sugeslangens længde: 2.1 m
  • Teleskopisk støvsugerør, materiale: Forkromet
  • Omskifteligt gulvmundstykke
  • Fugemundstykke
  • Møbelmundstykke
  • HEPA-filtertype: HEPA 13-Filter
  • "FoamStop" skumhæmmende middel
  • Motorværnsfilter

Udstyr

  • Praktisk opbevaringsposition
  • Tilbehør opbevares på maskinen.
Vandfilter støvsuger DS 6
Vandfilter støvsuger DS 6
Vandfilter støvsuger DS 6
Anvendelsesområder
  • Hårde gulve
  • Tæpper
  • Tekstil overflader
  • Gangarealer
  • Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)
Tilbehør
Rengøringsmidler