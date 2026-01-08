Vandfilter støvsuger DS 6
Rengører grundigt dine gulve samtidig med, at vandfilteret sikrer en friskere udblæsningsluft – 99,9% støvfrit. DS 6 anbefales til folk med astma eller allergi.
Vandfilter støvsugeren DS 6 rengører grundigt dine gulve samtidig med, at vandfilteret sikrer en friskere udblæsningsluft – 99,9% støvfrit. Støvet suges gennem vandfiltreret med høj hastighed, hvilket binder støvet mere effektivt end ved brug af støvsugerpose – og du opnår et langt mere behageligt indeklima. Derfor anbefales DS 6 til folk med astma eller allergi.
Funktioner og fordele
Fler-trins filtersystem bestående af innovativt vandfilter, vaskbart mellemfilter og et HEPA 13 filter (EN1822:1998)Filterer 99,95% af støvet fra den støvsugede luft. Resulterer i frisk, ren luft og et behageligt indeklima. Egnet til allergikere.
Aftageligt vandfilterLet at fylde og rense.
Praktisk opbevaringspositionHurtig og bekvem parkering af sugeslange og gulvmundstykke ved pauser Pladsbesparende opbevaring.
Energi-effektiv motor
- Støvsuger ligeså effektivt som en 1.400 W støvsuger.
- Lavt energiforbrug.
Automatisk ledningsoprul
- Automatisk ledningsoprul.
Tilbehør opbevares på maskinen.
- Alt tilbehør kan opbevares i tilbehørs opbevaringsrummet.
Specifikationer
Teknisk data
|Motorydelse (W)
|650
|Vandfilter (l)
|2
|Driftsradius (m)
|10,2
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|7,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|10,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|532 x 289 x 344
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2.1 m
- Teleskopisk støvsugerør, materiale: Forkromet
- Omskifteligt gulvmundstykke
- Fugemundstykke
- Møbelmundstykke
- HEPA-filtertype: HEPA 13-Filter
- "FoamStop" skumhæmmende middel
- Motorværnsfilter
Udstyr
- Praktisk opbevaringsposition
- Tilbehør opbevares på maskinen.
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Tæpper
- Tekstil overflader
- Gangarealer
- Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)