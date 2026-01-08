Støvsuger VC 2
VC 2 er en særdeles effektiv og brugervenlig støvsuger i energiklasse A men mange gode detaljer.
Kärchers VC 2 støvsuger kombinerer effektiv, miljøvenlig rengøring med funktionelt design. Maskinen har et brugervenligt filterposesystem og HEPA 12 filter. Med den praktiske tilbehørsholder glemmer man aldrig mere tilbehøret. Desuden har den automatisk ledningoprul, justering af sugeevne samt praktisk bærehåndtag.
Funktioner og fordele
Filterposesystem, der er nemt at betjeneNem at bortskaffe. Ingen kontakt med snavset.
TilbehørsopbevaringTilbehør opbevares på maskinen. Mundstykkerne er altid ved hånden.
Aftageligt gulvmundstykkeMulighed for forskellige mundstykker til forskellige opgaver.
Parkeringsstander
- Hurtig og nem parklering af rør under pauser.
HEPA 13-Filter
- Filtrer pålideligt den fineste snavs, såsom pollen og andre partikler, der påvirker allergi.
- Ren udblæsningsluft giver godt indeklima.
Specifikationer
Teknisk data
|Motorydelse (W)
|700
|Driftsradius (m)
|7,5
|Filterpose kapacitet (l)
|2,8
|Lydniveau (dB(A))
|76
|Lydeffektniveau (dB(A))
|76
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Vægt uden tilbehør (kg)
|5,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|8,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|435 x 288 x 249
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 1.5 m
- Type sugeslange: med buet håndtag
- Teleskopisk støvsugerør, materiale: Metal
- Filterpose: Fleece
- HEPA-filtertype: HEPA 13-Filter
- Gulvmundstykke
- Fugemundstykke
- Møbelbørste
Udstyr
- Omskifteligt gulvmundstykke
- Praktisk opbevaringsposition
- Automatisk ledningsoprul
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Tæpper
- Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)
- Følsomme overflader