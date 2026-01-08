Støvsuger VC 2

VC 2 er en særdeles effektiv og brugervenlig støvsuger i energiklasse A men mange gode detaljer.

Kärchers VC 2 støvsuger kombinerer effektiv, miljøvenlig rengøring med funktionelt design. Maskinen har et brugervenligt filterposesystem og HEPA 12 filter. Med den praktiske tilbehørsholder glemmer man aldrig mere tilbehøret. Desuden har den automatisk ledningoprul, justering af sugeevne samt praktisk bærehåndtag.

Funktioner og fordele
Støvsuger VC 2: Filterposesystem, der er nemt at betjene
Filterposesystem, der er nemt at betjene
Nem at bortskaffe. Ingen kontakt med snavset.
Støvsuger VC 2: Tilbehørsopbevaring
Tilbehørsopbevaring
Tilbehør opbevares på maskinen. Mundstykkerne er altid ved hånden.
Støvsuger VC 2: Aftageligt gulvmundstykke
Aftageligt gulvmundstykke
Mulighed for forskellige mundstykker til forskellige opgaver.
Parkeringsstander
  • Hurtig og nem parklering af rør under pauser.
HEPA 13-Filter
  • Filtrer pålideligt den fineste snavs, såsom pollen og andre partikler, der påvirker allergi.
  • Ren udblæsningsluft giver godt indeklima.
Specifikationer

Teknisk data

Motorydelse (W) 700
Driftsradius (m) 7,5
Filterpose kapacitet (l) 2,8
Lydniveau (dB(A)) 76
Lydeffektniveau (dB(A)) 76
Antal strømfaser (Ph) 1
Spænding (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Vægt uden tilbehør (kg) 5,1
Vægt inkl. emballage (kg) 8,4
Mål (L x B x H) (mm) 435 x 288 x 249

Scope of supply

  • Sugeslangens længde: 1.5 m
  • Type sugeslange: med buet håndtag
  • Teleskopisk støvsugerør, materiale: Metal
  • Filterpose: Fleece
  • HEPA-filtertype: HEPA 13-Filter
  • Gulvmundstykke
  • Fugemundstykke
  • Møbelbørste

Udstyr

  • Omskifteligt gulvmundstykke
  • Praktisk opbevaringsposition
  • Automatisk ledningsoprul
Anvendelsesområder
  • Hårde gulve
  • Tæpper
  • Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)
  • Følsomme overflader
Tilbehør