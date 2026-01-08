Kärchers VC 2 støvsuger kombinerer effektiv, miljøvenlig rengøring med funktionelt design. Maskinen har et brugervenligt filterposesystem og HEPA 12 filter. Med den praktiske tilbehørsholder glemmer man aldrig mere tilbehøret. Desuden har den automatisk ledningoprul, justering af sugeevne samt praktisk bærehåndtag.