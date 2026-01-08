Interiørrens, 500ml

Til forfriskende rent interiør uden lugt: Fra cockpittet til gummitætningen, fra displayet til polstring og læder. Med antistatisk effekt og effektiv lugtneutralisering.

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (ml) 500
Pakkeenheder (Stk.) 8
Vægt inkl. emballage (kg) 0,6
Mål (L x B x H) (mm) 80 x 80 x 280
Interiørrens, 500ml
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Plastpaneler
  • Bilsæder
  • Køretøjsinteriør
  • Cockpit