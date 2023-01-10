RENS FÆLGENE KORREKT
Genstridigt snavs hober sig op på fælgene over tid, f.eks. fra trafiksnavs, bremsestøv eller vejsalt. For at sikre, at aluminiumsfælge bevarer deres glans, og stålfælge forbliver rustfri i lang tid, anbefaler vi at rense fælgene grundigt på jævnlig basis. Det er både hurtigt og nemt med disse tips til at rense fælge.
Den bedste måde at rense fælge på, trin for trin
Smukke fælge gør alle biler flottere. Men vådt vejr, trafiksnavs, bremsestøv og vejsalt slider på dem. Over tid kan snavset nærmest brænde sig ind i fælgene, og så bliver det endnu sværere at fjerne det helt. Vi anbefaler derfor at rense fælgene jævnligt og grundigt. Det er særlig nemt, når du skifter fra vinter- til sommerdæk og vice versa, hvor du kan rense hjulene og derefter opbevare dem. Men de skal også have jævnlig pleje i løbet af året.
Du har brug for følgende for at rense fælgene grundigt:
- En højtryksrenser eller en spand vand
- En fælgrenser
- En (fælg)børste
- En svamp
- En blød klud, f.eks. i mikrofiber eller læder
Sådan gør du:
1. Påfør fælgrens
Mod genstridigt snavs, som f.eks. støv eller vejsalt, kan du spraye fælgrens på aluminiums- eller stålfælgene og lade det virke. Fælgene skal være tørre, når du påfører midlet, da det så giver bedre resultater.
Sørg for, at rengøringsproduktet er så syrefrit som muligt, da det er mere nænsomt mod materialet. Syreholdig fælgrens (pH-værdi mellem 1 og 5) kan angribe fælgens overflade over tid, hvilket gør dem uegnede til især skinnende materialer, som f.eks. kromfælge eller legeringsfælge.
2. Skyl fælgene, og fjern groft snavs
Næste trin er at skylle fælgene med højtryksrenseren (flad stråle), en håndholdt renser eller med en spand lunkent vand og en svamp. Når du gør rent manuelt, bør du bære beskyttelseshandsker, så din hud ikke kommer i kontakt med snavset.
Selv om du ikke bruger et rengøringsmiddel, kan du alligevel rense fælgene på denne måde, dvs. fjerne alt overfladisk snavs og forberede fælgene til en grundig rengøring.
3. Rens hjulkasserne
Rens samtidig hjulkasserne på bilen, gerne med højtryksrenseren og den flade stråledyse. Tip: Områder, der er svære at komme til, kan renses nemmere med højtryksrenseren og en variabel, leddelt dyse.
4. Rens fælgene grundigt
Nu er det tid til grundig rens af fælgene: På trods af rengøringsmiddel og indledende rengøring sidder der ofte genstridigt snavs tilbage på fælgene, særligt i smalle mellemrum. Disse kan renses effektivt med en hjulvaskebørste. Til særligt snævre områder kan du bruge en blød, gammel tandbørste eller en blød børste.
Hvis resterne ikke kan fjernes helt på denne måde, kan du bruge rengøringsprodukter igen: Påfør, lad det virke og skyl grundigt med rent vand.
Bagefter skal du lade fælgene tørre eller gnubbe dem tørre med en læderklud. Sidstnævnte anbefales især til kromfælge og sorte fælge, da man bedre kan se vandpletter på dem.
Bemærk: Følg regulativerne
Rensning af fælge er typisk kun tilladt der, hvor bilen også kan vaskes. Det gøres bedst i selvbetjenings-vaskeboksen. Du bør bruge de fælgrensere, der tilbydes på faciliteterne, da brugen af tredjepartsrensere typisk ikke er tilladt. Hvorvidt rengøring er tilladt på privat ejendom, afhænger af de lokale bestemmelser.
Tip: Fælge og bildæk bør altid renses separat fra resten af bilen. Det skyldes, at trafiksnavs og små sten, såvel som genstridige aflejringer på fælgene, kan beskadige bilens lak. F.eks. hvis den samme vaskebørste bruges til at rense både bilen og hjulene.
Ofte stillede spørgsmål
Hvordan fjernes bremsestøv fra fælgene?
Fastbrændt støv og slid på dækkene kan hurtigt fjernes fra stål- og aluminiumsfælge med en særlig fælgrens. Kärchers fælgrens er syrefri og derfor nænsom mod materialerne. Dens rødlige farve indikerer, hvordan den virker over tid. Spray det på den tørre fælg, lad det virke i 1-3 minutter, og skyl derefter af med rent vand. Genstridigt snavs kan fjernes med en vaskebørste, når fælgrensemidlet har virket.
Hvordan fjernes saltrester fra fælgene?
Alle, der er på vejene med smarte legeringsfælge, også om vinteren, bør jævnligt befri dem for saltaflejringer, da de angriber materialet på sigt. Senest, når du skifter fra vinter- til sommerdæk, bør aflejringerne fjernes grundigt fra aluminiums- og stålfælge. En fælgrenser fungerer bedst. Alternativt tilbyder nogle bilvaske særlige muligheder for fælgrensning.
Hvordan fjernes rust fra fælgene?
Du kan nemt selv fjerne rust fra stålfælge med en stålbørste. Frisk dem så op med en smergelklud.
Aluminiums- og kromfælge kan ikke ruste, men fugt og vejsalt kan også efterlade spor. Materialet kan oxidere, eller der kan opstå saltkorrosion. Begge dele bør fjernes meget forsigtigt, f.eks. med en blød børste, da aluminium og krom nemt bliver ridset. Overfladen bør derefter poleres. Hvis du er tryg ved det, kan du selv stå for poleringen. Ellers anbefaler vi at få en professional til at gøre det.
Hvilken vaskebørste egner sig til fælgrensning?
Som tilbehør til højtryksrenseren er en fælgbørste et godt valg. Dens særlige form og allround-børster gør, at den leverer ekstremt effektiv 360° rengøring. Også på steder, der er svære at komme til, og de mindste mellemrum på fælgene kan rengøres grundigt med børste. Den jævne fordeling af vand gør, at snavset bliver opløst ensartet og skylles af.
Hvilke husholdningsmidler kan du bruge til at rense fælge med?
Hvis du ikke har en fælgrenser ved hånden, kan du også bruge almindelige husholdningsmidler til at rense dine fælge med:
Trick 1: Rens aluminiumshjul med tandpasta
Et velegnet husholdningsmiddel til rengøring af aluminium er tandpasta. Fugt en ren klud let, og påfør tandpasta. Gnub så aluminiumsfælgene energisk med kluden, til snavset går af. Skyl kluden gentagne gang med rent vand, og vrid den. Vask til sidst alufælgene igen med rent vand, og lad dem tørre. På grund af de slibende partikler i tandpasta kan du også bruge tandpasta til at polere lette ridser. Men vær forsigtig med højglanspolerede fælge og kromfælge, da de kan blive ridsede af de slibende partikler eller miste deres højglans-finish.
Trick 2: Rens aluhjul med cleaning paste
Du kan også få alufælge & co. rene igen med cleaning paste: Fugt en svamp med vand, og gnub den over din cleaning paste for at skabe skum. Alufælgene kan nu rengøres med skummet. Når du har renset fælgene, så skyl dem med rent vand. Vær forsigtig med højglanspolerede fælge og kromfælge, også når du bruger cleaning paste.
Trick 3: Rens lakerede og coatede fælge med opvaskemiddel
Snavs og fastbrændt støv kan beskadige lakken på lakerede og coatede fælge. Snavs kan løsnes særlig nænsomt med opvaskemiddel: Tilføj nogle skvæt til lunkent vand, og rens overfladen med en svamp, gerne af mikrofiber. Skyl derefter med rent vand, og tør efter med en blød klud. Hvis denne metode ikke er tilstrækkelig til at fjerne snavset, bør du ty til et syrefrit fælgrensemiddel.
Tip
Før du bruger et hjemmelavet rengøringsmiddel eller et nyt rengøringsprodukt på fælgene, bør du altid teste det på et diskret sted først.
Hvordan renses kromfælge bedst?
Over tid kan kromfælge miste deres glans og blive matte. Det er ikke sikkert, du kan bruge fælgrensemiddel til at fjerne bremsestøv og rust, da syren kan beskadige den sarte kromoverflade. I stedet skal du bruge blide rengøringsmidler som f.eks. vand og sæbe. Tvekulsurt natron er også et velegnet husholdningsmiddel: Tilføj tre spiseskefulde tvekulsurt natron til en skål, og hæld lidt vand i, mens du rører, til du har en pasta. Gnid pastaen over fælgene i cirkulære bevægelser med en blød klud, indtil alle aflejringer er fjernet. Der findes også fælgrensemidler, der er blevet særlig udviklet til krom og effektivt opløser snavs.
Ud over at rense fælgene, bør krom poleres jævnligt, så fælgene bevarer sin glans og sit særlige udseende.