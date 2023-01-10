RENS FÆLGENE KORREKT

Den bedste måde at rense fælge på, trin for trin

Smukke fælge gør alle biler flottere. Men vådt vejr, trafiksnavs, bremsestøv og vejsalt slider på dem. Over tid kan snavset nærmest brænde sig ind i fælgene, og så bliver det endnu sværere at fjerne det helt. Vi anbefaler derfor at rense fælgene jævnligt og grundigt. Det er særlig nemt, når du skifter fra vinter- til sommerdæk og vice versa, hvor du kan rense hjulene og derefter opbevare dem. Men de skal også have jævnlig pleje i løbet af året.

Du har brug for følgende for at rense fælgene grundigt:

En højtryksrenser eller en spand vand

En fælgrenser

En (fælg)børste

En svamp

En blød klud, f.eks. i mikrofiber eller læder

Sådan gør du: