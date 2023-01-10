Det handler ikke kun om udseendet

Når de første solstråler bryder igennem det grå i begyndelsen af året, kan mange motorcykelejere næsten ikke vente med endelig at få deres køretøj tilbage på vejene. Til den store begivenhed hjælper det, hvis motorcyklen er pæn og ren. Motorcykelejere skal dog være forsigtige, når de vasker deres motorcykler, da elektroniske komponenter, motor og kæde er meget sarte.

Når du vasker motorcyklen, handler det ikke bare om at få den til at se præsentabel ud – det er også en god mulighed for at sikre, at den tohjulede er klar til en tur på vejene. Det omfatter f.eks. tjek af dæktryk, slidbanedybde og tykkelsen på bremseskiverne. Hvis motorcyklen opbevares i en garage eller carport, er det særlig vigtigt at tjekke elektronikken og bremsefunktionen.