SÅDAN VASKER DU DIN MOTORCYKEL: TIPS TIL DE TOHJULEDE
At mærke følelsen af frihed igen. Det er den følelse, mange motorcykelejere har, når temperaturen stiger i foråret, og motorcykelsæsonen går i gang. Men før du begiver dig ud på vejene, skal din yndlingstohjulede kigges efter i sømmene. Den skal ikke bare se godt ud – fælgene, karosseriet og ikke mindst motoren har brug for ekstra opmærksomhed. Ikke kun af visuelle årsager, men for at sikre, at alt fungerer, som det skal. Med disse tips bliver din motorcykel sit gamle, skinnende selv igen på ingen tid.
Det handler ikke kun om udseendet
Når de første solstråler bryder igennem det grå i begyndelsen af året, kan mange motorcykelejere næsten ikke vente med endelig at få deres køretøj tilbage på vejene. Til den store begivenhed hjælper det, hvis motorcyklen er pæn og ren. Motorcykelejere skal dog være forsigtige, når de vasker deres motorcykler, da elektroniske komponenter, motor og kæde er meget sarte.
Når du vasker motorcyklen, handler det ikke bare om at få den til at se præsentabel ud – det er også en god mulighed for at sikre, at den tohjulede er klar til en tur på vejene. Det omfatter f.eks. tjek af dæktryk, slidbanedybde og tykkelsen på bremseskiverne. Hvis motorcyklen opbevares i en garage eller carport, er det særlig vigtigt at tjekke elektronikken og bremsefunktionen.
Her skal du vaske din motorcykel
Før du begynder at vaske din motorcykel, er det vigtigt at kende de gældende lokale regler. I nogle lande er det nemlig forbudt at vaske sin motorcykel udenfor. Det skyldes, at olie og kemikalier kan sive ned i jorden og forurene grundvandet. Motorcykelejere skal derfor altid sørge for at holde sig informeret på forhånd om, hvad der er tilladt, og hvad der ikke er.
Hvis du vil være på den sikre side, kan du køre din motorcykel til et afmærket sted eller til en vaskeboks for at vaske den. Den slags steder har typisk olieseparatorer og opsamlingsenheder, der adskiller det beskidte vand fra kloaksystemet og dermed sikrer, at vandet drænes bort på miljømæssig sikker vis.
Tip
Før du begynder at vaske din motorcykel, skal motoren altid være afkølet. Hvis der kommer vand og rengøringsmidler i maskinens indre, kan det forårsage stor skade på f.eks. motoren.
Fjern groft snavs fra motorcyklen
Hvis din motorcykel har stået i garagen eller carporten i lang tid, er den helt sikkert blevet beskidt. Ud over at være støvet har edderkopper og insekter formentlig slået sig ned på styret eller i egerne. Og efter nogle heftige ture på landevejen er den tohjulede sikkert også dækket af døde insekter og bremsestøv. Det er tid til en vask! Sådan gør du:
Den bedste måde at gøre din motorcykel klar til vask er at begynde med at fjerne støv eller skadedyr med en våd- og tørstøvsuger. Den kan hurtigt og nemt suge støv op fra mellemrummene, edderkoppespind eller indgroet snavs. Derved flyttes snavset ikke bare fra en del af motorcyklen til en anden, mens du vasker.
Vask motorcyklens sarte dele først
Mange dele på motorcyklen er udsatte, og nogle af dem er særlig sarte, herunder motoren og kæden. Det er vigtigt at sørge for, at motorcykelkæden er velplejet og vedligeholdt – den bør renses for hver 300-500 km. Hvis ikke den plejes, kan den hurtigt gå i stykker. Ud over at kunne klare mindre udgør manglende pleje også en sikkerhedsrisiko, da kæden kan gå af eller gå i stykker.
Det vigtigste for en funktionel motorcykelkæde er, at den bliver smurt. Hvis snavs og støvpartikler blander sig med kædefedtet, reduceres smøringseffekten, og kæden bliver slidt. Det sker særlig hurtigt på regnfulde dage, når fugt og skidt fra vejen lægger sig på kæden. Du skal derfor både smøre kæden jævnligt og rense den, så snart den bliver beskidt. Hvor ofte du renser den, afhænger af, hvor tit du bruger motorcyklen – og hvilket terræn du bruger den i.
Hvis du vil vaske hele motorcyklen på en dag, skal du begynde med kæden og derefter karosseriet. Hvis du venter med kæden til sidst, kan de olieagtige rester gøre den nyvaskede motorcykel beskidt igen. Det første skridt er at fjerne groft snavs fra kæden med en skurebørste, før du bruger et særligt kæderensemiddel. Lad det virke, og tør det af. Når du har renset kæden, skal den smøres med en særlig kædespray. Den gør kæden smidig og beskytter den mod korrosion. For at sikre, at kædesprayen hænger ordentligt ved, bør den kun bruges på en ren og tør motorcykelkæde.
Motorcyklens hjerte, motoren, skal også behandles nænsomt. På mange modeller er dele af motoren ubeskyttet – som f.eks. kølefinnerne – og de kan blive beskadigede, når du vasker motorcyklen. Hvis du vil vaske motorcyklens motor forsigtigt, er det bedst at bruge en svamp, en blød børste og en spand med varmt vand og noget koncentreret bilshampoo. Brug svampen til at vaske overfladen af motoren, og brug derefter børsten til forsigtigt at fjerne snavs fra kølefinnerne og mindre mellemrum. Skyl derefter med rent vand.
Vask motorcyklens karosseri
Når motorcyklens sarte dele er blevet vasket, er det tid til at give karosseriet og beklædningen en grundig vask. Korrekt vask er ikke bare nødvendig for offroad-motorcykler som motocross og enduro-bikes, der ofte køres på meget støvet eller mudret underlag. Ved jævnligt at vaske og pleje din motorcykels dele bevarer du samtidig motorcyklens værdi. Meget beskidte områder på motorcyklen bør vaskes med et gelrensemiddel, da gelen hænger godt fast på lodrette dele uden at dryppe af. Dermed kan selv områder, der er svære at komme til, blive effektivt rengjort. Den særlige bike cleaner er meget nem at påføre takket være sprayflasken og dens særlige evne til at fjerne mudder, vejsnavs, dækslid og olieret snavs.
Glem ikke forlygterne, spejle, blinklys og vindskærm, når du vasker din motorcykel. Insekter sidder ofte fast her efter en lang køretur, særligt om sommeren. Disse overflader bør rengøres separat for at bevare din synlighed. En insektfjerner opløser effektivt insektrester uden at beskadige plastikken, lakken, udsmykningen eller aluminiumdelene. Lad produktet virke i kort tid, og skyl derefter grundigt med rent vand. Alternativt kan du lægge fugtig køkkenrulle på områderne med insektrester, så de er nemmere at få af.
For at fjerne genstridigt snavs, når det er blevet gennemvædet, skal du vaske motorcyklen nænsomt med en våd svamp. Sørg for jævnligt at vride den op med rent vand for at forhindre snavs og olie eller fedt fra at blive spredt over hele karosseriet. Hvis du vil vaske motorcyklens overflade hurtigt og effektivt, er det bedst at bruge en højtryksrenser. Du kan bruge bilshampoo til at vaske med. Afhængigt af hvilken model højtryksrenser du har, kan du hælde shampooen ned i Plug & Clean-åbningen eller forbinde den til højtryksvaskeren ved hjælp af en sugeslange. Påfør med lavt tryk fra top til bund. Alternativt kan du bruge Ultra Foam Cleaner, der påføres med en skumdyse. Den sættes blot oven på højtryksrenserens pistol og gør det muligt at dosere rengøringsmidlet præcist.
Når du skal vaske sarte lakoverflader grundigt, kan du også tilslutte en roterende vaskebørste til højtryksrenseren. Med det særlige udskiftelige tilbehør Car&Bike, der er fremstillet af mikrofiber, kan selv genstridigt snavs nemt fjernes uden at beskadige overfladen. Bare skyl efter med lidt rent vand, så alle rester fjernes helt.
Tip
Hvis du vil bruge en højtryksrenser, skal du vælge indstillingen ”Medium” på maskinen og sikre, at der er en afstand på min. 15 cm mellem maskinen og motorcyklen. Ellers kan det høje tryk beskadige plastikdele eller forseglinger på motorcyklen.
Rens motorcyklens fælge
Motorcykelfælge er typisk et stort blikfang. Særligt kromfælge imponerer med deres skinnende udseende. Afhængigt af vejens overflade kan de imidlertid blive slemt påvirket af snavs, som f.eks. mudder eller bremsestøv. For at gøre fælgene flotte igen, skal de plejes korrekt. Du bør bruge en særlig fælgrens, der fjerner alt trafiksnavs såvel som bremsestøv og dækslid på alle almindelige typer fælge. Spray fælgrens på de tørre fælge, og vent på at det virker. Den integrerede aktive indikator gør fælgene rødlige, når midlet virker. På den måde kan du se, hvornår den dybdegående rengøring er færdig og du kan skylle fælgene med rent vand. En hjulvaskebørste sikrer 360-graders rengøring – også på steder, der er svære at komme til, og i de mindste sprækker. Børsten er forbundet til højtryksrenserens pistol. Vandet distribueres jævnt for at opløse så meget snavs som muligt, der så skylles af.
Tør og polér motorcyklen
Det er vigtigt at tørre motorcyklen godt, når den er blevet vasket. Solrige dage med milde temperaturer egner sig derfor bedst. Men under alle omstændigheder skal fugtige områder også tørres grundigt med en læderklud, da der ellers hurtigt kommer vandmærker, især på sædet og lakken. Hvis du vasker din motorcykel, skal du også sørge for, at der ikke kommer fugt ind i de små sprækker, da det kan forårsage korrosion over tid. Våd- og tørstøvsugeren er nyttig her. Blæsefunktion kan bruges til at fjerne vandrester hurtigt og effektivt fra små revner. Alternativt kan fugten suges op ved hjælp af sugefunktionen.
Til de lakerede dele anbefaler vi at påføre et lakplejeprodukt, når motorcyklen er tør. Produkter med et højt indhold af voks rengør i særlig høj grad i dybden og giver langvarige resultater. Det sikrer en perfekt glans og beskytter motorcyklen mod dårligt vejr. Nu er din motorcykel klar til næste motorcykelsæson. God fornøjelse.