Det innovative vaskebørstetilbehør lavet af blødt mikrofiber er fastgjort til børsteskiven med det smarte krog-og-løkke system og kan vaskes separat i vaskemaskine ved op til 60 °C. Det udskiftelige tilbehør Car & Bike til WB 120 roterende vaskebørste er velegnet til særlig skånsom rengøring af biler og motorcykler. Tilbehøret er også kompatibelt med den tidligere model, WB 100 børsten.