Udskifteligt tilbehør Car & Bike til WB 120 og WB 100
Perfekt til rengøring af biler og motorcykler: Mikrofibervaskebørstens udskiftelige tilbehør Car & Bike til den roterende vaskebørste.
Det innovative vaskebørstetilbehør lavet af blødt mikrofiber er fastgjort til børsteskiven med det smarte krog-og-løkke system og kan vaskes separat i vaskemaskine ved op til 60 °C. Det udskiftelige tilbehør Car & Bike til WB 120 roterende vaskebørste er velegnet til særlig skånsom rengøring af biler og motorcykler. Tilbehøret er også kompatibelt med den tidligere model, WB 100 børsten.
Funktioner og fordele
Innovativt mikrofibertilbehør med krog-og-løkke-fæste
- Den første aftagelige og vaskbare tekstile vedhæftelse til en roterende højtryksrenserbørste.
Særligt nænsom rengøring
- Ideel til rengøring af sarte overflader som f.eks. maling.
Aftagelig og vaskbar.
- Kan vaskes i vaskemaskinen op til 60° C.
Valgfrit tilbehør
- Mere alsidighed til en roterende vaskebørste.
Kompabilitet
- Kan bruges med den WB 120 roterende vaskebørste og den tidligere model, WB 100 børsten.
Specifikationer
Teknisk data
|Tekstil sammensat af fibre
|75 % polyester, 25 % polyamid
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|153 x 153 x 39
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Køretøjer
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.