Roterende vaskebørste med led ideel til rengøring af alle glatte overflader, f.eks. maling, glas eller plast. Vaskebørste med et væld af praktiske funktioner: Roterende børstehår med skånsom rengøring, 180° trinløst justerbart led på håndtaget til rengøring af svært tilgængelige områder, trinløs justerbar hastighed og dosering af rengøringsmiddel, let at skifte børstetilbehør, ydre beskyttelsesring til beskyttelse mod ridser og omløbermøtrik til sikker tilslutning ti sprøjtepistolen. Kort sagt: Den ideelle løsning til glatte overflader. Den roterende vaskebørste er velegnet til alle Kärcher K 2 til K 7 højtryksrensere.