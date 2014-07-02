WB 100 roterende vaskebørste

Roterende vaskebørste til rengøring af alle glatte overflader. 180° trinløst justerbart led på håndtaget giver større fleksibilitet i rengøringen af svært tilgængelige steder.

Roterende vaskebørste med led ideel til rengøring af alle glatte overflader, f.eks. maling, glas eller plast. Vaskebørste med et væld af praktiske funktioner: Roterende børstehår med skånsom rengøring, 180° trinløst justerbart led på håndtaget til rengøring af svært tilgængelige områder, trinløs justerbar hastighed og dosering af rengøringsmiddel, let at skifte børstetilbehør, ydre beskyttelsesring til beskyttelse mod ridser og omløbermøtrik til sikker tilslutning ti sprøjtepistolen. Kort sagt: Den ideelle løsning til glatte overflader. Den roterende vaskebørste er velegnet til alle Kärcher K 2 til K 7 højtryksrensere.

Funktioner og fordele
Rengøringsmiddel påførelse
  • Løsner fastgroet snavs bedre og Rengøring af effektivt.
Rengøringsmiddel dosering
  • Effektiv rengøringsmiddel anvendelse
Roterende børstehoved
  • Skånsom og effektiv rengøring
180° justerbart drejeled
  • Rengøring af nem på svært tilgængelige steder
360° beskyttelsesring
  • Beskytter overflader mod ridser
Blødt børstehoved
  • Skånsom og effektiv rengøring af sarte genstande
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,6
Vægt inkl. emballage (kg) 0,7
Mål (L x B x H) (mm) 270 x 155 x 160
Videoer
Anvendelsesområder
  • Køretøjer
  • Udestuer
  • Til rengøring af mobile homes og 4x4.
  • Garageporte
  • Persienner/rulleskodder.
  • Skærmelementer til beskyttelse af personlige oplysninger
  • Vindueskarme
  • Balkon beklædninger
Tilbehør