WB 100 roterende vaskebørste
Roterende vaskebørste til rengøring af alle glatte overflader. 180° trinløst justerbart led på håndtaget giver større fleksibilitet i rengøringen af svært tilgængelige steder.
Roterende vaskebørste med led ideel til rengøring af alle glatte overflader, f.eks. maling, glas eller plast. Vaskebørste med et væld af praktiske funktioner: Roterende børstehår med skånsom rengøring, 180° trinløst justerbart led på håndtaget til rengøring af svært tilgængelige områder, trinløs justerbar hastighed og dosering af rengøringsmiddel, let at skifte børstetilbehør, ydre beskyttelsesring til beskyttelse mod ridser og omløbermøtrik til sikker tilslutning ti sprøjtepistolen. Kort sagt: Den ideelle løsning til glatte overflader. Den roterende vaskebørste er velegnet til alle Kärcher K 2 til K 7 højtryksrensere.
Funktioner og fordele
Rengøringsmiddel påførelse
- Løsner fastgroet snavs bedre og Rengøring af effektivt.
Rengøringsmiddel dosering
- Effektiv rengøringsmiddel anvendelse
Roterende børstehoved
- Skånsom og effektiv rengøring
180° justerbart drejeled
- Rengøring af nem på svært tilgængelige steder
360° beskyttelsesring
- Beskytter overflader mod ridser
Blødt børstehoved
- Skånsom og effektiv rengøring af sarte genstande
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|270 x 155 x 160
Kompatible maskiner
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Classic Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home T50
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150 *EU
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home T 150
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home T150 *EU
- K 3 Premium Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Flex
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Home Wood T 350
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T 450
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
Anvendelsesområder
- Køretøjer
- Udestuer
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
- Garageporte
- Persienner/rulleskodder.
- Skærmelementer til beskyttelse af personlige oplysninger
- Vindueskarme
- Balkon beklædninger