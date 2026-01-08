WB 120 roterende vaskebørste Car & Bike
Rengør skånsomt biler og motorcykler: Den roterende vaskebørste med innovativt,udskifteligt blødt mikrofiber tilbehør Car & Bike. Tilbehøret kan maskinvaskes ved 60°C.
Ved hjælp af et udløsergreb kan det innovative, udskiftelige tilbehør Car & Bike hurtigt og nemt skiftes uden at komme i kontakt med snavs, og dets gennemsigtige kabinet tilbyder en enestående rengøringsoplevelse. Takket være det smarte krog-og-løkke system kan stofdelen af det todelte tilbehør fjernes efter rengøring og vaskes i maskinen ved 60 °C. Højtryksrenserbørsten med blød mikrofiberklud er ideel til skånsom rengøring af biler og motorcykler. Rensemiddel kan påføres via højtryksrenseren, hvis det er nødvendigt. Takket være sin nye gearkasse kan WB 120 prale af mere kraft end tidligere modeller – for effektiv og grundig rengøring. Den roterende vaskebørste kan monteres på alle Kärcher højtryksrensere i klasse K 2 til K 7. Det udskiftelige tilbehør Universal og Home & Garden, der fås separat, er velegnet til alle glatte overflader og specielt tilpasset modstandsdygtige overflader og er kompatible med både WB 120 og dens forgænger WB 100.
Funktioner og fordele
Roterende børstehoved
- Skånsom og effektiv rengøring
Ændring af vedhæftet fil via udløsergreb
- Hurtigere og nemmere skift af ekstraudstyr ændres uden kontakt med snavs.
Innovativt mikrofibertilbehør med krog-og-løkke-fæste
- Den første aftagelige og vaskbare tekstile vedhæftelse til en roterende højtryksrenserbørste.
Særligt nænsom rengøring
- Ideel til rengøring af sarte overflader som f.eks. maling.
Aftagelig og vaskbar.
- Kan vaskes i vaskemaskinen op til 60° C.
Anvendelse af vaskemiddel via trykvasker
- Løsner fastgroet snavs bedre og Rengøring af effektivt.
Gennemsigtigt kabinet
- Rengøringsoplevelse takket være synlig teknologi.
Kompatibel med adapter til haveslange
- Hurtigere tilslutning af alle Kärcher børster til haveslangen uden brug af trykrenser.
Specifikationer
Teknisk data
|Tekstil sammensat af fibre
|75 % polyester, 25 % polyamid
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|296 x 142 x 140
Videoer
Kompatible maskiner
- K 5 FJ
- K 5 Modulær UM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary ED.
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K 7 WCM FJ
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Classic Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home T50
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150 *EU
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home T 150
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home T150 *EU
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Flex
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Home Wood T 350
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T 450
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
Anvendelsesområder
- Køretøjer
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
Tilbehør
WB 120 roterende vaskebørste Car & Bike reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.