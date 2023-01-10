Rengøring af cykel: Tips til rengøring hjemme og ude
Det er sjovt at cykle, det er miljøvenligt, og det er godt for helbredet. Hvis du vil have glæde af din mountainbike, citybike eller elcykel i så lang tid som muligt, skal du vedligeholde og vaske den jævnligt. Med de rette maskiner og det rigtige tilbehør er det hurtigt og nemt – uanset om du klarer det foran garagen, i haven eller på landevejen.
Rengøring af cykel hjemme
Efter hver tur i skoven, på engen, på grusstien eller i de støvede gader er det en god idé med rengøring af cykel. Du bør fjerne groft snavs og støv fra stellet, kæden og sarte komponenter som gearskiftet og samlingerne. Det skyldes, at snavs fungerer som slibende partikler på de bevægelige dele og hurtigt slider på dem. Dermed danner der sig rust over tid, som angriber komponenterne og får dem til at fungere dårligere. Alle, der cykler om vinteren, bør rengøre og vedligeholde sin cykel jævnligt, da vejsalt kan skade lakken på cyklens stel såvel som andre dele af cyklen. En ren cykel giver altså ikke bare større køreglæde, men vedligeholder også cyklens funktionalitet og værdi. I øvrigt gælder dette også cykeltrailere, der med fordel kan rengøres samtidig.
Hvis du vil vaske og vedligeholde din cykel derhjemme, skal du kun bruge få ting:
- En cykelholder eller væg
- En valgfri rengøringsmaskine
- Et egnet rengøringsmiddel
- En blød børste
- En blød klud (f.eks. af mikrofiber)
- Olie til kæden og samlingerne
En højtryksrenser eller en trykrenser med medium tryk egner sig godt til at rengøre cykler. Selv om trykrenseren typisk skal være sluttet til elektricitet og vand, er den håndholdte trykrenser batteridrevet og har altså kun brug for at være sluttet til vand. Derfor egner den sig godt, lige som en batteridrevet højtryksrenser til hurtig cykelrengøring i haven og andre steder, hvor der ikke lige er et strømudtag, også gør det. Med højt og medium tryk kan selv genstridigt snavs fjernes hurtigt og nemt. Hvis du vil løsne lettere snavs fra cyklen, kan du bruge en haveslange med en spraypistol.
Tip til rengøring af cykel
Når der ikke er nogen vandtilslutning, kan Kärchers højtryksrensere K 4 til K 7, såvel som den håndholdte trykrenser, bruge vand fra en tønde eller en beholder. Alt, det kræver, er en egnet sugeslange eller en håndholdt sugeslange.
Når du vasker din cykel med en højtryksrenser, er det vigtigt at holde en afstand på mindst 30 cm fra sarte komponenter. Hvis du kommer tættere på, kan den kraftige vandstråle fjerne forseglinger og gøre det muligt for vandet at trænge ind og skylle smørefedtet af. I værste fald kan fugten blive fanget, hvilket kan resultere i skader på længere sigt i form af rust. Men hvis du holder den anbefalede afstand og sænker trykket på maskinen til niveau 1 eller ”blød”, kan du trygt vaske din cykel med højtryksrenseren. Bemærk, at der gælder særlige forhold for elcykler: Elektronikken er følsom over for vand og må ikke rengøres med en direkte vandstråle fra højtryksrenseren. Det er bedre bare at tørre batterikomponenten af med en fugtig klud eller en blød børste.
Rengøring af cykel på farten
Hvis du vil gøre din cykel fri for støv og snavs, når du er på farten, så bilens bagagerum eller cykelholder ikke bliver beskidt, er en mobilvasker en fremragende løsning. Dens kompakte dimensioner betyder, at den passer ned i en cykelkurv, og spraypistolen og den 2,8 m lange spiralslange er pakket sammen under den aftagelige 4- eller 7-liters tank for at spare plads.
Tag tanken af, og fyld den med rent vand, når du vil bruge højtryksrenseren. Fjern spraypistolen fra maskinen, og sæt tanken korrekt på. Peg derefter spraypistolen mod cyklen, og tryk på udløseren. Hele cyklen kan rengøres med vandstrålen. Det indbyggede lithium-ion batteri har en driftstid på 15 min. Med biladapteren kan maskinen også bruges med bilbatteriet eller, hvis batteriet er tomt, når du er på farten, genoplades med biladapteren. I den valgfri Adventure Accessory Box er der en universalbørste, specialrens o gen blød mikrofiberklud – alt, der er brug for til en hurtig rengøring. Med den ekstra sugeslange kan vandet også pumpes fra en tønde med vand.
Trin for trin-guide til rengøring af cykel
1. Placér cyklen, og forbered udstyret
Alle, der ønsker at vaske deres cykel, bør først placere den sikkert i en cykelholder eller læne den op ad en væg eller et stort træ. Rengøring på farten: Fjern tanken på mobilvaskeren, fjern spraypistolen, sæt tanken på igen, og tænd maskinen. Rengøring derhjemme: Tilslut højtryksrenseren eller trykrenseren med medium tryk til vandforsyningen og strøm ved behov, og tænd maskinen. Brug den flade spray-dyse til rengøring af cykler.
2. Spray cyklen med vand
Spray nu cyklen jævnt med vandstrålen. Peg ikke strålen direkte mod samlinger, støddæmpere eller elektriske forbindelser, f.eks. på elcykler. Når du rengør med højt tryk, brug da kun den lave indstilling og sørg for at holde god afstand til dæk, samlinger og mindre dele (ca. 30 cm).
Tip
Det er bedst at rengøre nedefra og op. Så er det nemmere at se, hvor cyklen allerede er blevet vasket.
3. Påfør rengøringsmiddel
Til genstridige pletter giver det god mening at bruge et rengøringsprodukt. F.eks. universalrens eller, endnu bedre, et særligt rengøringsmiddel til cykler. Påfør jævnt på områder, der er meget beskidte, før du vasker. Lad det sidde i 3-5 minutter, og rens derefter med rent vand. Cyklen skal helst være tør, når du bruger rengøringsmidlet – det giver bedre resultater.
Vigtigt: Beskyt miljøet, og brug kun rengøringsmidler på et forseglet underlag (f.eks. asfalt) tæt på et afløb.
4. Fjern aflejringer
Hvis der stadig er aflejringer på stellet, kan de hurtigt fjernes med en børste eller en svamp. Gnid derefter stellet tørt på de steder, du har gjort rent. Brug en blød klud (f.eks. af mikrofiber). Spar vand, når du bruger mobilvaskeren, ved kortvarigt at fugte universalbørsten, og skrub cyklen med den. Spray derefter det løse snavs af, og tør cyklen med en blød klud.
Tip: Rengør kæden grundigt
Kæden er typisk lidt sværere at rengøre end resten af cyklen, fordi olie, snavs og støv blandes over tid og danner en klæbrig film. Læg et stykke pap eller en gammel klud under hjulene, før du begynder at gøre kæden ren. Brug derefter en hård børste. Fjern først det grove snavs, og spray derefter cykelrens eller særlig kæderens på, og lad det trænge ind. Brug dette trick til at løsne snavset: Omslut kæden med en klud, og kør den over kæden flere gange. Snavset løsnes og absorberes direkte af kluden.
Sammenligning: Maskiner til rengøring af cykel
Modelnavne
Højtryksrenser
OC 3
Trykrenser med mediumtryk
KHB 6 / KHB 4-18
Højtryksrenser
K 2 - K 7
Anvendelse
Højtryksrenser
På farten
Trykrenser med mediumtryk
Hjemme
Højtryksrenser
Hjemme
Forberedelsestid
Højtryksrenser
Lav, da det kun er vandtanken, der skal fyldes
Trykrenser med mediumtryk
Lav, da der kun er behov for en vandtilslutning
Højtryksrenser
Medium, da der er behov for vand- og strømtilslutning
Rengøringskraft
Højtryksrenser
Lav, da trykket er lavt (gennemløbshastighed maks. 2 l / min.)
Trykrenser med mediumtryk
Medium, da trykket er medium (maks. 24 bar, gennemløbshastighed maks. 200 l / t)
Højtryksrenser
Høj, da trykket er variabelt mellem 20 og 110 (K2) til 180 (K 7) bar
Velegnethed til cykelrengøring
Højtryksrenser
Til hurtig rengøring på farten.
Meget blid rengøring på grund af det lave tryk.
Batteriet og tankvolumen er utilstrækkelig til grundig rengøring.
Trykrenser med mediumtryk
Til grundig rengøring derhjemme.
Medium tryk er tilstrækkeligt til cykelrengøring og samtidig blid.
Den eneste begrænsning er batteriopladningen.
Højtryksrenser
Til grundig rengøring derhjemme.
Inge begrænsninger, da maskinen er tilsluttet strøm og vand.
Vigtigt at holde afstand til sarte komponenter for at undgå skade.
Trykket skal indstilles til minimum.
Pleje efter rengøring af cykel
Når det gælder cykler, er det også vigtigt at passe godt på den efter rengøring. Første trin er altid at tørre cyklen grundigt, da vand hurtigt kan forårsage rust. Derudover er det nemmere at påføre plejemidler på tørre hjul.
Når cykelkæden er blevet rengjort, skal den først tørres med en klud og derefter olieres. Her er det praktisk med en cykelholder. Sørg for, at olien ikke kommer på bremseklodserne eller bremsepladen, da det påvirker virkningen af bremserne. Tør til sidst overskydende olie af kæden med en klud.
Generelt skal alle bevægelige dele, såsom kabler, bremsekabler samt bremse- og gearhåndtag olieres jævnligt. I tilfælde af affjedrende forgaffel bør rørene rengøres og olieres jævnligt.
Sidst, men ikke mindst, anbefaler vi også at tjekke dæktrykket jævnligt, særligt hvis du vil køre på din cykel efter lang tids stilstand. Det står typisk på siden af dækkene, hvor meget tryk de skal have, båd min. og maks. Jo højere tryk, jo nemmere triller hjulene.