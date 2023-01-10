Hvis du vil vaske og vedligeholde din cykel derhjemme, skal du kun bruge få ting:

En cykelholder eller væg

En valgfri rengøringsmaskine

Et egnet rengøringsmiddel

En blød børste

En blød klud (f.eks. af mikrofiber)

Olie til kæden og samlingerne

En højtryksrenser eller en trykrenser med medium tryk egner sig godt til at rengøre cykler. Selv om trykrenseren typisk skal være sluttet til elektricitet og vand, er den håndholdte trykrenser batteridrevet og har altså kun brug for at være sluttet til vand. Derfor egner den sig godt, lige som en batteridrevet højtryksrenser til hurtig cykelrengøring i haven og andre steder, hvor der ikke lige er et strømudtag, også gør det. Med højt og medium tryk kan selv genstridigt snavs fjernes hurtigt og nemt. Hvis du vil løsne lettere snavs fra cyklen, kan du bruge en haveslange med en spraypistol.