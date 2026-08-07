SH 5 Håndholdt sugeslange
Fleksibel 5 meter SH 5 sugeslange til KHB og OC 6-18 modellerne til opsugning af vand fra alternative kilder såsom regnvandstønder eller vandbeholdere.
Den 5 meter lange SH 5 sugeslange gør det muligt at suge vand op fra alternative kilder, såsom regnvandstønder eller vandbeholdere. Slangen er ekstremt fleksibel, hvilket gør den ideel til KHB og OC 6-18 modeller.
Funktioner og fordele
Enkel sugning
Mobil
Fleksibel og nem at håndtere
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|250 x 250 x 60
Anvendelsesområder
- Pumper vand fra f.eks. regnvandstønde, bassin eller anden kilde.
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