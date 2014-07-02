Den 5 meter lange sugeslange er egnet til alle Kärcher højtryksrensere fra K 1 til K 7 og gør det muligt at suge vand fra alternative kilder såsom regnvandstønder eller vandbeholdere. Slangen er fri for ftalater og PVC, er op til 90 procent genanvendelig og har desuden en ekstremt miljøvenlig emballage.