Sugeslange
Brug sugeslangen når du ønsker at anvende vand fra en regnvandstønde sammen med din højtryksrenser. Slangen har indbygget vandfilter.
Den 5 meter lange sugeslange er egnet til alle Kärcher højtryksrensere fra K 1 til K 7 og gør det muligt at suge vand fra alternative kilder såsom regnvandstønder eller vandbeholdere. Slangen er fri for ftalater og PVC, er op til 90 procent genanvendelig og har desuden en ekstremt miljøvenlig emballage.
Funktioner og fordele
Nem sugning
- Sug vand op fra alternative kilder hurtigt; vandforsyning til højtryksrensere.
Meget handy
- Praktisk vandsug muliggører ressourcebesparende anvendelse af alternative vandkilder.
Miljøvenlige
- Fri for ftalater og PVC, op til 90% genbrugeligt og har ekstremt miljøvenlig pakning.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|250 x 250 x 85
Kompatible maskiner
- K 5 Classic Home
- K 5 FJ
- K 5 Modulær UM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary ED.
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K 7 WCM FJ
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Classic Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home T50
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150 *EU
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home T 150
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home T150 *EU
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Flex
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Home Wood T 350
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T 450
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
Anvendelsesområder
- Pumper vand fra f.eks. regnvandstønde, bassin eller anden kilde.