Sugeslange

Brug sugeslangen når du ønsker at anvende vand fra en regnvandstønde sammen med din højtryksrenser. Slangen har indbygget vandfilter.

Den 5 meter lange sugeslange er egnet til alle Kärcher højtryksrensere fra K 1 til K 7 og gør det muligt at suge vand fra alternative kilder såsom regnvandstønder eller vandbeholdere. Slangen er fri for ftalater og PVC, er op til 90 procent genanvendelig og har desuden en ekstremt miljøvenlig emballage.

Funktioner og fordele
Nem sugning
  • Sug vand op fra alternative kilder hurtigt; vandforsyning til højtryksrensere.
Meget handy
  • Praktisk vandsug muliggører ressourcebesparende anvendelse af alternative vandkilder.
Miljøvenlige
  • Fri for ftalater og PVC, op til 90% genbrugeligt og har ekstremt miljøvenlig pakning.
Specifikationer

Teknisk data

Farve hvid
Vægt (kg) 0,7
Vægt inkl. emballage (kg) 0,9
Mål (L x B x H) (mm) 250 x 250 x 85
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Pumper vand fra f.eks. regnvandstønde, bassin eller anden kilde.