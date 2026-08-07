Bil adapter
Løb aldrig tør for strøm på farten: Med biladapteren kan Mobile Outdoor Cleaner nemt betjenes via bilbatteriet.
Kärcher biladapteren kan nemt tilsluttes til cigarettænderen i bilen og ladestikket på Mobile Outdoor Cleaner. Mobile Outdoor Cleaner kan derfor strømforsynes (ikke oplades) via bilbatteriet – for eksempel når batteriet er fladt. For kontinuerlig rengøringskraft på farten.
Funktioner og fordele
Med forbindelse til standard cigarettændere til biler.
- Til bekvemt forbindelse i bilen.
- Kan forbindes til ladestikket på Mobile Outdoor Cleaner.
Ideel strømforsyning til når du er på farten.
- Altid nok energi - uanset batteriets løbetid.
- Til fuld mobilitet.
Stor betjeningsradius.
- 2 meter i længde.
- Mobile Outdoor Cleaner kan derfor ideelt bliver placeret ved siden af bilen.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|150 x 38 x 54
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