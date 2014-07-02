Glasrens koncentrat til Vinduesvaskeren, 20ml
Denne glasrens er optimeret til at fungere sammen med Kärcher vinduesvasker – og til at undgå striber. Hæld 1 pose 20 ml. glasrens i sprøjteflasken og fyld op med vand. Indeholder 4x20 ml.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (ml)
|4 x 20
|Pakkeenheder (Stk.)
|20
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|225 x 115 x 25
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Vindue og glasoverflader.
- Bondegårds vinduer
- Spejle
- Glasborde
- Glasbrusekabiner