Glasrens koncentrat til Vinduesvaskeren, 20ml

Denne glasrens er optimeret til at fungere sammen med Kärcher vinduesvasker – og til at undgå striber. Hæld 1 pose 20 ml. glasrens i sprøjteflasken og fyld op med vand. Indeholder 4x20 ml.

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (ml) 4 x 20
Pakkeenheder (Stk.) 20
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 225 x 115 x 25
Anvendelsesområder
  • Vindue og glasoverflader.
  • Bondegårds vinduer
  • Spejle
  • Glasborde
  • Glasbrusekabiner