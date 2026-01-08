Vinduesvasker WV 2 Plus
Let at håndtere, ingen dryppende vand takket være den fantastiske sugeevne - med det originale Window Vac-sæt fra Kärcher er vinduerne skinnende rene og uden striber på ingen tid.
Med den innovative vinduesvasker har Kärcher revolutioneret vinduesrengøring. Når du bruger den originale Kärcher vinduesvasker, bliver rengøring legende let og sparer dig for masser af tid. Takket være den elektriske sugeevne er irritationen over dryppende vand nu fortid. Den intelligente kombination af sprayflaske og mikrofiberklud, sammen med sugefunktionen fra vinduesvaskeren, sikrer ekstremt effektiv rengøring og skinnende rene vinduer - uden striber. Desuden tillader den praktiske og ergonomiske Kärcher vinduesvasker særlig hygiejnisk vinduesrengøring, da der ikke er direkte kontakt med beskidt vand.
Funktioner og fordele
Hurtig at tømmeBeholderen til beskidt vand tømmes hurtig og nemt uden kontakt med det snavsede vand.
Udskifteligt mundstykkeVælg mellem et stort eller lille mundstykke, alt efter rengøringsareal.
Synligt LED displayDet integrerede LED-display i tænd/sluk-kontakten indikerer i god tid, når batteriet skal oplades.
Lav vægt og støjsvag
- Dens lave vægt og det behageligt lave støjniveau gør vinduespudsning med WV 2 endnu mere bekvemt.
Den originale
- Original Kärcher kvalitet fra vinduesvaskerens opfinder.
3 gange hurtigere
- Den batteridrevne vinduesvasker pudser vinduerne 3 gange hurtigere end den traditionelle vinduespudser metode.
Uden dryp og striber
- Da vandet bliver suget væk, efterlades der ingen striber. Giver skinnende rene vinduer.
Helt hygiejnisk
- Beholderen til beskidt vand tømmes hurtig og nemt uden kontakt med det snavsede vand.
Forskellige anvendelsesmuligheder
- Vinduesvaskeren kan anvendes på alle glatte overflader som f.eks. klinker, spejle og brusekabiner.
Specifikationer
Teknisk data
|Arbejdsbredde, sugemundstykke (mm)
|280
|Beholderkapacitet, snavset vand (ml)
|100
|Batteriets driftstid (min)
|35
|Batteriets opladningstid (min)
|230
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Ydelse pr. batteriopladning (m²)
|ca. 105
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farve
|hvid
|Vægt inkl. batteri (kg)
|0,6
|Vægt uden tilbehør (kg)
|0,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1
|Mål (L x B x H) (mm)
|120 x 280 x 320
Scope of supply
- Standardsprayflaske med mikrofiberklud
- Rengøringsmiddel: RM 503 Vinduesvask., 20 ml
Udstyr
- Sugemundstykke.
- Udskifteligt mundstykke
Videoer
Anvendelsesområder
- Glatte overflader
- Vindue og glasoverflader.
- Spejle
- Fliser
- Glasborde
- Vægklinker