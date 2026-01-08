Med den innovative vinduesvasker har Kärcher revolutioneret vinduesrengøring. Når du bruger den originale Kärcher vinduesvasker, bliver rengøring legende let og sparer dig for masser af tid. Takket være den elektriske sugeevne er irritationen over dryppende vand nu fortid. Den intelligente kombination af sprayflaske og mikrofiberklud, sammen med sugefunktionen fra vinduesvaskeren, sikrer ekstremt effektiv rengøring og skinnende rene vinduer - uden striber. Desuden tillader den praktiske og ergonomiske Kärcher vinduesvasker særlig hygiejnisk vinduesrengøring, da der ikke er direkte kontakt med beskidt vand.