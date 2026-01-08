Vinduesvasker WV 4-4 Plus
Stribefri rengøring: Vinduesvaskeren med innovativt silikoneblad imponerer med sin alsidighed og endeløse driftstid. 4 V Kärcher Battery Power-batteri og oplader er ikke inkluderet.
Ydeevne, der imponerer: Vinduesvaskeren WV 4-4 Plus imponerer med et udskifteligt batteri, så den endeløse driftstid kører uden forstyrrelser, en LED-indikator for batteristatus såvel som dens innovative silikoneblad, der gør det muligt at vaske vinduer, der går helt ned til gulvet. Den smarte kombination af sprayflaske og tørreklud i mikrofiber samt vinduesvaskerens sugefunktion garanterer glinsende rene vinduer - uden striber og rester af snavs. Alle øvrige overflader kan også gøres rent i et snuptag. Rengøring af vinduer med den ergonomiske, batteridrevne vinduesvasker WV 4-4 Plus fra Kärcher er særligt hygiejnisk, da den ikke kommer direkte i kontakt med det beskidte vand, når tanken tømmes og rengøres. Det udskiftelige 4 V Kärcher Battery Power-batteri er ikke inkluderet. Batteriet er kompatibelt med alle maskiner i 4 V Kärcher Battery Power-serien.
Funktioner og fordele
Udskifteligt 4 V Kärcher Battery Power-batteri fås som separat tilbehørMaksimal fleksibilitet og øget driftstid takket være ekstra batteri. Holdbar, sikker og kraftfuld takket være lithium-ion-celler. Kompatibel med alle 4 V Kärcher Battery Power-maskiner.
Skraberblad med flydende silikone-teknologiDen innovative, lange rengøringssvaber gør rengøringen endnu mere fleksibel.
LED-driftstid-indikator3 LED-lys indikerer maskinens aktuelle ladestatus.
Hurtig og hygiejnisk tanktømning
- Det er nemt at tømme og rengøre tanken med beskidt vand uden at komme i kontakt med vand eller snavs.
Behageligt lydsvag
- Den støjsvage brug af vinduesvaskeren gør arbejdet endnu mere behageligt.
Den originale
- Original Kärcher kvalitet fra vinduesvaskerens opfinder.
3 gange hurtigere
- Det er tre gange så hurtigt at vaske vinduer med den batteridrevne vinduesvasker.
Uden dryp og striber
- Irriterende dryp hører fortiden til takket være elektrisk vandsug.
Forskellige anvendelsesmuligheder
- Velegnet til alle glatte overflader, såsom fliser, spejle eller brusekabiner.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|4 V Batteriplatform
|Arbejdsbredde, sugemundstykke (mm)
|280
|Beholderkapacitet, snavset vand (ml)
|150
|Spænding (V)
|nominal 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Batterikapacitet (Ah)
|2,5
|Antal batterier krævet (Stk.)
|1
|Ydelse pr. batteriopladning (m²)
|ca. 120 (2,5 Ah)
|Batteritid pr. opladning (min)
|ca. 40 (2,5 Ah)
|Farve
|hvid
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|133 x 281 x 311
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
- Ekstra sprayflaske med mikrofiberklud
- Rengøringsmiddel: RM 503 Vinduesvask., 20 ml
Udstyr
- Sugemundstykke.
Anvendelsesområder
- Glatte overflader
- Vindue og glasoverflader.
- Spejle
- Fliser
- Glasborde
- Vægklinker
