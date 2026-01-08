Vinduesvasker WV 1 Plus

Med WV 1 Plus vinduesvaskeren og sprayflasken med mikrofiberklud kan du rengøre dine vinduer ubesværet og tre gange hurtigere end før, med stribefrie resultater.

Kärcher WV 1 Plus vinduesvaskeren sikrer stribefri, rene vinduer og sparer desuden masser af tid og kræfter. Den intelligente kombination af sprayflaske og visker garanterer ekstremt effektiv rengøring. Det pålidelige og brugervenlige apparat suger simpelthen vandet fra glasset op – uden at efterlade dryp af snavset vand og uden striber. Sammenlignet med konventionelle metoder er manuel rengøring mærkbart lettere og tre gange hurtigere end før. Den bekvemme batteridrift og det kompakte design garanterer maksimal fleksibilitet ved rengøring af alle dine glatte husholdningsoverflader. Prøv det selv og se!

Funktioner og fordele
Vinduesvasker WV 1 Plus: Lav vægt
Ligger bekvemt og let i hånden uden besvær.
Vinduesvasker WV 1 Plus: Kompakt og handy
Den lille, handy vinduesvasker gør rengøring af glatte overflader endnu lettere.
Vinduesvasker WV 1 Plus: Synligt LED display
Det integrerede LED-display i tænd/sluk-kontakten indikerer i god tid, når batteriet skal oplades.
Forskellige anvendelsesmuligheder
  • Vinduesvaskeren kan anvendes på alle glatte overflader som f.eks. klinker, spejle og brusekabiner.
Tre gange hurtigere
  • Vinduespudsning er tre gange hurtigere med Kärchers vinduesvasker end med konventionelle metoder.
Uden dryp og striber
  • Takket være den elektriske vinduesvasker fra Kärcher er dryppende vand en saga blot. Kun skinnende rene vinduer.
Helt hygiejnisk
  • Hurtig at tømme uden at komme i kontakt med det snavsede vand.
Den originale
  • Original Kärcher kvalitet fra vinduesvaskerens opfinder.
Specifikationer

Teknisk data

Arbejdsbredde, sugemundstykke (mm) 250
Beholderkapacitet, snavset vand (ml) 100
Batteriets driftstid (min) 25
Batteriets opladningstid (min) 150
Batteritype Litium-ion batteri
Ydelse pr. batteriopladning (m²) ca. 70
Antal strømfaser (Ph) 1
Spænding (V) 100 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Farve hvid
Vægt inkl. batteri (kg) 0,5
Vægt uden tilbehør (kg) 0,5
Vægt inkl. emballage (kg) 1
Mål (L x B x H) (mm) 130 x 250 x 275

Scope of supply

  • Standardsprayflaske med mikrofiberklud
  • Rengøringsmiddel: RM 503 Vinduesvask., 20 ml

Udstyr

  • Sugemundstykke.
Vinduesvasker WV 1 Plus
Videoer
Anvendelsesområder
  • Glatte overflader
  • Vindue og glasoverflader.
  • Spejle
  • Fliser
  • Glasborde
  • Vægklinker
Tilbehør
Rengøringsmidler