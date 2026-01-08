Vinduesvasker WV 1 Plus
Med WV 1 Plus vinduesvaskeren og sprayflasken med mikrofiberklud kan du rengøre dine vinduer ubesværet og tre gange hurtigere end før, med stribefrie resultater.
Kärcher WV 1 Plus vinduesvaskeren sikrer stribefri, rene vinduer og sparer desuden masser af tid og kræfter. Den intelligente kombination af sprayflaske og visker garanterer ekstremt effektiv rengøring. Det pålidelige og brugervenlige apparat suger simpelthen vandet fra glasset op – uden at efterlade dryp af snavset vand og uden striber. Sammenlignet med konventionelle metoder er manuel rengøring mærkbart lettere og tre gange hurtigere end før. Den bekvemme batteridrift og det kompakte design garanterer maksimal fleksibilitet ved rengøring af alle dine glatte husholdningsoverflader. Prøv det selv og se!
Funktioner og fordele
Lav vægtLigger bekvemt og let i hånden uden besvær.
Kompakt og handyDen lille, handy vinduesvasker gør rengøring af glatte overflader endnu lettere.
Synligt LED displayDet integrerede LED-display i tænd/sluk-kontakten indikerer i god tid, når batteriet skal oplades.
Forskellige anvendelsesmuligheder
- Vinduesvaskeren kan anvendes på alle glatte overflader som f.eks. klinker, spejle og brusekabiner.
Tre gange hurtigere
- Vinduespudsning er tre gange hurtigere med Kärchers vinduesvasker end med konventionelle metoder.
Uden dryp og striber
- Takket være den elektriske vinduesvasker fra Kärcher er dryppende vand en saga blot. Kun skinnende rene vinduer.
Helt hygiejnisk
- Hurtig at tømme uden at komme i kontakt med det snavsede vand.
Den originale
- Original Kärcher kvalitet fra vinduesvaskerens opfinder.
Specifikationer
Teknisk data
|Arbejdsbredde, sugemundstykke (mm)
|250
|Beholderkapacitet, snavset vand (ml)
|100
|Batteriets driftstid (min)
|25
|Batteriets opladningstid (min)
|150
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Ydelse pr. batteriopladning (m²)
|ca. 70
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farve
|hvid
|Vægt inkl. batteri (kg)
|0,5
|Vægt uden tilbehør (kg)
|0,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1
|Mål (L x B x H) (mm)
|130 x 250 x 275
Scope of supply
- Standardsprayflaske med mikrofiberklud
- Rengøringsmiddel: RM 503 Vinduesvask., 20 ml
Udstyr
- Sugemundstykke.
Videoer
Anvendelsesområder
- Glatte overflader
- Vindue og glasoverflader.
- Spejle
- Fliser
- Glasborde
- Vægklinker