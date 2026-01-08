Kärcher WV 1 Plus vinduesvaskeren sikrer stribefri, rene vinduer og sparer desuden masser af tid og kræfter. Den intelligente kombination af sprayflaske og visker garanterer ekstremt effektiv rengøring. Det pålidelige og brugervenlige apparat suger simpelthen vandet fra glasset op – uden at efterlade dryp af snavset vand og uden striber. Sammenlignet med konventionelle metoder er manuel rengøring mærkbart lettere og tre gange hurtigere end før. Den bekvemme batteridrift og det kompakte design garanterer maksimal fleksibilitet ved rengøring af alle dine glatte husholdningsoverflader. Prøv det selv og se!