Vinduesvasker WV 5 Plus Anniversary Edition
Den begrænsede WV 5 Plus Anniversary Edition med særligt tilbehør til at markere virksomhedens 90 års jubilæum sikrer rene, stribefri og drypfri vinduer på ingen tid.
WV 5 Plus Anniversary Edition, der markerer virksomhedens 90 års jubilæum, er en begrænset farvevariant med særligt tilbehør. Med denne variant lancerer Kärcher - opfinderen af Window Vac - en enhed på markedet, der yderligere perfektionerer ubesværet, stribefri og drypfri vinduespudsning. Med den forlængede batteridriftstid kan rengøringen udføres over en endnu længere periode uden problemer. Og takket være det udskiftelige batterisystem kan vinduer rengøres uden afbrydelse ved at købe et ekstra batteri. Apparatets håndtag med den bløde komponent sikrer, at WV 5 Plus Anniversary Edition overgår sin forgænger med hensyn til håndtering og ergonomi. Apparatet har afstandsstykker på sugemundstykket for at muliggøre endnu bedre rengøringsresultater helt ud til kanterne. Leveringsomfanget omfatter en sprayflaske, en mikrofiberklud, et smalt sugemundstykke til sprossevinduer, en snavsskraber til at fjerne genstridigt snavs og en ekstra mikrofiberklud med et særligt højt forhold af slibefibre til optimal vinduesrengøring udefra.
Funktioner og fordele
Aftageligt batteriAftageligt batteri og mulighed for at anskaffe ekstra batteri giver non-stop vinduespudsning.
Praktisk kantkontrolJuster afstand manuelt og opnå et stribefrit resultat helt op til kanten.
Komfortabelt håndtag med batteri indikatorDet bløde greb gør enheden endnu mere behagelig at bruge. LED displayet viser den aktuelle status for batteriets opladning.
Udskifteligt mundstykke
- Vælg mellem et stort eller lille mundstykke, alt efter rengøringsareal.
Behageligt lydsvag
- Det lave lydniveau gør det endnu mere behageligt at bruge vinduesvaskeren.
Den originale
- Original Kärcher kvalitet fra vinduesvaskerens opfinder.
Tre gange hurtigere
- Vinduespudsning er tre gange hurtigere med Kärchers vinduesvasker end med konventionelle metoder.
Uden dryp og striber
- Da vandet bliver suget væk, efterlades der ingen striber. Giver skinnende rene vinduer.
Helt hygiejnisk
- Hurtig at tømme uden at komme i kontakt med det snavsede vand.
Forskellige anvendelsesmuligheder
- Vinduesvaskeren kan anvendes på alle glatte overflader som f.eks. klinker, spejle og brusekabiner.
Specifikationer
Teknisk data
|Arbejdsbredde, sugemundstykke (mm)
|280
|Arbejdsbredde, smalt sugemundstykke (mm)
|170
|Beholderkapacitet, snavset vand (ml)
|100
|Batteriets driftstid (min)
|35
|Batteriets opladningstid (min)
|185
|Batteritype
|Aftageligt litium-ion-batteri
|Ydelse pr. batteriopladning (m²)
|ca. 105
|Spænding (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farve
|sort
|Vægt inkl. batteri (kg)
|0,7
|Vægt uden tilbehør (kg)
|0,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|125 x 280 x 325
Scope of supply
- Ekstra sprayflaske med mikrofiberklud
- Rengøringsmiddel: RM 503 Vinduesvask., 20 ml
- Smalt sugemundstykke.
- Udendørs mikrofiberklud: 1 x
- Skraber
Udstyr
- Sugemundstykke.
- Udskifteligt mundstykke
Anvendelsesområder
- Vindue og glasoverflader.
- Bondegårds vinduer
- Glatte overflader
- Spejle
- Glasborde
- Vægklinker
- Fliser