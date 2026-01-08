WV 5 Plus Anniversary Edition, der markerer virksomhedens 90 års jubilæum, er en begrænset farvevariant med særligt tilbehør. Med denne variant lancerer Kärcher - opfinderen af Window Vac - en enhed på markedet, der yderligere perfektionerer ubesværet, stribefri og drypfri vinduespudsning. Med den forlængede batteridriftstid kan rengøringen udføres over en endnu længere periode uden problemer. Og takket være det udskiftelige batterisystem kan vinduer rengøres uden afbrydelse ved at købe et ekstra batteri. Apparatets håndtag med den bløde komponent sikrer, at WV 5 Plus Anniversary Edition overgår sin forgænger med hensyn til håndtering og ergonomi. Apparatet har afstandsstykker på sugemundstykket for at muliggøre endnu bedre rengøringsresultater helt ud til kanterne. Leveringsomfanget omfatter en sprayflaske, en mikrofiberklud, et smalt sugemundstykke til sprossevinduer, en snavsskraber til at fjerne genstridigt snavs og en ekstra mikrofiberklud med et særligt højt forhold af slibefibre til optimal vinduesrengøring udefra.