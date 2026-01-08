Vinduesvasker WV 2 Plus N
Nem og hurtig vinduespudsning uden striber og stop. WV 2 Premium har længere batterilevetid og lavere lydniveau end sin forgænger. Den leveres med et ekstra, smalt mundstykke til små vinduer.
Den originale, innovative Kärcher vinduesvasker gør vinduespudsning meget nemmere. Den batteridrevne vinduesvasker suger det snavsede vand væk, så du undgår striber på vinduerne og vand i vindueskarmene. Kombination af en sprayflaske med mikrofiberklud og en vinduesskraber med sug giver dig en effektiv vinduespudsning med skinnende rene vinduer som resultat. Du kan anvende vinduesvaskeren på alle glatte overflader – f.eks. spejle, brusekabiner eller glasborde. Den nye opdaterede WV 2 Premium har 25% længere batterilevetid end sin forgænger, den fylder og vejer mindre, har et lavere lydniveau, og beholderen er endnu nemmere at tømme for det snavsede vand. Med WV 2 Premium følger også et smallere mundstykke, som du kan benytte, hvis du har f.eks. franske døre eller bondehusvinduer med små ruder.
Funktioner og fordele
Hurtig at tømmeBeholderen til beskidt vand tømmes hurtig og nemt uden kontakt med det snavsede vand.
Udskifteligt mundstykkeVælg mellem et stort eller lille mundstykke, alt efter rengøringsareal.
Synligt LED displayDet integrerede LED-display i tænd/sluk-kontakten indikerer i god tid, når batteriet skal oplades.
Lav vægt og støjsvag
- Dens lave vægt og det behageligt lave støjniveau gør vinduespudsning med WV 2 endnu mere bekvemt.
Den originale
- Original Kärcher kvalitet fra vinduesvaskerens opfinder.
3 gange hurtigere
- Den batteridrevne vinduesvasker pudser vinduerne 3 gange hurtigere end den traditionelle vinduespudser metode.
Uden dryp og striber
- Da vandet bliver suget væk, efterlades der ingen striber. Giver skinnende rene vinduer.
Helt hygiejnisk
- Beholderen til beskidt vand tømmes hurtig og nemt uden kontakt med det snavsede vand.
Forskellige anvendelsesmuligheder
- Vinduesvaskeren kan anvendes på alle glatte overflader som f.eks. klinker, spejle og brusekabiner.
Specifikationer
Teknisk data
|Arbejdsbredde, sugemundstykke (mm)
|280
|Arbejdsbredde, smalt sugemundstykke (mm)
|170
|Beholderkapacitet, snavset vand (ml)
|100
|Batteriets driftstid (min)
|35
|Batteriets opladningstid (min)
|230
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Ydelse pr. batteriopladning (m²)
|ca. 105
|Spænding (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farve
|hvid
|Vægt inkl. batteri (kg)
|0,6
|Vægt uden tilbehør (kg)
|0,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|120 x 280 x 320
Scope of supply
- Standardsprayflaske med mikrofiberklud
- Rengøringsmiddel: RM 503 Vinduesvask., 20 ml
- Smalt sugemundstykke.
Udstyr
- Sugemundstykke.
- Udskifteligt mundstykke
Anvendelsesområder
- Glatte overflader
- Vindue og glasoverflader.
- Spejle
- Fliser
- Glasborde
- Brusebad / badekar
Tilbehør
Rengøringsmidler
WV 2 Plus N reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.