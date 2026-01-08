Vinduesvasker WV 2 Premium Black Edition
WV 2 Vinduesvaskeren har vist sin effektivitet ved rengøring af beskidte vinduer i 10 år.
WV 2 Vinduesvaskeren har vist sin effektivitet ved rengøring af beskidte vinduer i 10 år. Black Edition udgaven er gul og sort og har et fint metallogo på siden. Derudover har den 35 minutters batteridrift hvilket er 40% mere end WV 2. Den originale, innovative Kärcher vinduesvasker gør vinduespudsning meget nemmere. Den suger hurtigt det snavsede vand væk, så du undgår striber på vinduerne og vand i vindueskarmene. Den er desuden nem at have med rundt i hele huset, da den er batteridrevet, og du ikke behøver slæbe rundt på en spand med vand. Vinduesvaskeren kan bruges på alle glatte overflader som vinduer, spejle, glasdøre og klinker.
Funktioner og fordele
Uden dryp og striberTakket være den elektriske vinduesvasker fra Kärcher er dryppende vand en saga blot. Kun skinnende rene vinduer.
Forskellige anvendelsesmulighederVinduesvaskeren kan anvendes på alle glatte overflader som f.eks. klinker, spejle og brusekabiner.
Synligt LED displayDet integrerede LED-display i tænd/sluk-kontakten indikerer i god tid, når batteriet skal oplades.
Hurtig at tømme
- Beholderen til beskidt vand tømmes hurtig og nemt uden kontakt med det snavsede vand.
Udskifteligt mundstykke
- Vælg mellem et stort eller lille mundstykke, alt efter rengøringsareal.
Tre gange hurtigere
- Vinduespudsning er tre gange hurtigere med Kärchers vinduesvasker end med konventionelle metoder.
Lav vægt og støjsvag
- Dens lave vægt og det behageligt lave støjniveau gør vinduespudsning med WV 2 endnu mere bekvemt.
Den originale
- Original Kärcher kvalitet fra vinduesvaskerens opfinder.
Helt hygiejnisk
- Hurtig at tømme uden at komme i kontakt med det snavsede vand.
Specifikationer
Teknisk data
|Arbejdsbredde, sugemundstykke (mm)
|280
|Arbejdsbredde, smalt sugemundstykke (mm)
|170
|Beholderkapacitet, snavset vand (ml)
|100
|Batteriets driftstid (min)
|35
|Batteriets opladningstid (min)
|230
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Ydelse pr. batteriopladning (m²)
|ca. 105
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Vægt inkl. batteri (kg)
|0,6
|Vægt uden tilbehør (kg)
|0,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|120 x 280 x 320
Scope of supply
- Standardsprayflaske med mikrofiberklud
- Rengøringsmiddel: RM 503 Vinduesvask., 20 ml
- Smalt sugemundstykke.
Udstyr
- Sugemundstykke.
- Udskifteligt mundstykke
Anvendelsesområder
- Glatte overflader
- Vindue og glasoverflader.
- Spejle
- Fliser
- Glasborde
- Brusebad / badekar
- Bondegårds vinduer
Tilbehør
Rengøringsmidler
WV 2 Premium Black Edition reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.