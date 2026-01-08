Vinduesvasker WV 1 Bath Edition

Gør vinduespudsning og især rengøring af badeværelsesoverflader ubesværet, stribefri og op til tre gange hurtigere: den batteridrevne vinduesvasker WV 1 Bath Edition fra Kärcher.

Sammenlignet med konventionelle metoder gør den praktiske vinduesvasker WV 1 Bath Edition fra Kärcher rengøringen ubesværet, stribefri og tre gange hurtigere end før. Vandet suges pålideligt væk fra vinduet - uden dryppende snavset vand og uden striber. WV 1 Bath Edition er kompakt, handy og meget praktisk som batteridrevet enhed og sikrer maksimal fleksibilitet ved rengøring af vinduer og også fliser, brusebad, spejle og mange andre glatte overflader i hjemmet. Med kombinationen af WV 1, blå sugelæbe og fugtabsorberende mikrofiberklud har kondens eller andre vandpletter ikke en chance.

Funktioner og fordele
Vinduesvasker WV 1 Bath Edition: Lav vægt
Lav vægt
Ligger bekvemt og let i hånden uden besvær.
Vinduesvasker WV 1 Bath Edition: Kompakt og handy
Kompakt og handy
Den lille, handy vinduesvasker gør rengøring af glatte overflader endnu lettere. Selv vinduets nederste kant er let at nå med Kärcher vinduesvasker
Vinduesvasker WV 1 Bath Edition: Synligt LED display
Synligt LED display
Det integrerede LED-display i tænd/sluk-kontakten indikerer i god tid, når batteriet skal oplades.
Forskellige anvendelsesmuligheder
  • Vinduesvaskeren kan anvendes på alle glatte overflader som f.eks. klinker, spejle og brusekabiner.
Tre gange hurtigere
  • Vinduespudsning er tre gange hurtigere med Kärchers vinduesvasker end med konventionelle metoder.
Uden dryp og striber
  • Takket være den elektriske vinduesvasker fra Kärcher er dryppende vand en saga blot. Kun skinnende rene vinduer.
Helt hygiejnisk
  • Hurtig at tømme uden at komme i kontakt med det snavsede vand.
Den originale
  • Original Kärcher kvalitet fra vinduesvaskerens opfinder.
Specifikationer

Teknisk data

Arbejdsbredde, sugemundstykke (mm) 250
Beholderkapacitet, snavset vand (ml) 100
Batteriets driftstid (min) 25
Batteriets opladningstid (min) 150
Batteritype Litium-ion batteri
Ydelse pr. batteriopladning (m²) ca. 70
Antal strømfaser (Ph) 1
Spænding (V) 100 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Farve hvid
Vægt inkl. batteri (kg) 0,5
Vægt uden tilbehør (kg) 0,5
Vægt inkl. emballage (kg) 0,8
Mål (L x B x H) (mm) 130 x 250 x 275

Scope of supply

  • Mikrofiberklud
  • Afskrabningskant, bred: 1 x

Udstyr

  • Sugemundstykke.
Vinduesvasker WV 1 Bath Edition
Anvendelsesområder
  • Glatte overflader
  • Vægklinker
  • Fliser
  • Spejle
  • Vindue og glasoverflader.
  • Glasborde
Tilbehør
Rengøringsmidler