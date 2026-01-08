Vinduesvasker WV 1 Bath Edition
Gør vinduespudsning og især rengøring af badeværelsesoverflader ubesværet, stribefri og op til tre gange hurtigere: den batteridrevne vinduesvasker WV 1 Bath Edition fra Kärcher.
Sammenlignet med konventionelle metoder gør den praktiske vinduesvasker WV 1 Bath Edition fra Kärcher rengøringen ubesværet, stribefri og tre gange hurtigere end før. Vandet suges pålideligt væk fra vinduet - uden dryppende snavset vand og uden striber. WV 1 Bath Edition er kompakt, handy og meget praktisk som batteridrevet enhed og sikrer maksimal fleksibilitet ved rengøring af vinduer og også fliser, brusebad, spejle og mange andre glatte overflader i hjemmet. Med kombinationen af WV 1, blå sugelæbe og fugtabsorberende mikrofiberklud har kondens eller andre vandpletter ikke en chance.
Funktioner og fordele
Lav vægtLigger bekvemt og let i hånden uden besvær.
Kompakt og handyDen lille, handy vinduesvasker gør rengøring af glatte overflader endnu lettere. Selv vinduets nederste kant er let at nå med Kärcher vinduesvasker
Synligt LED displayDet integrerede LED-display i tænd/sluk-kontakten indikerer i god tid, når batteriet skal oplades.
Forskellige anvendelsesmuligheder
- Vinduesvaskeren kan anvendes på alle glatte overflader som f.eks. klinker, spejle og brusekabiner.
Tre gange hurtigere
- Vinduespudsning er tre gange hurtigere med Kärchers vinduesvasker end med konventionelle metoder.
Uden dryp og striber
- Takket være den elektriske vinduesvasker fra Kärcher er dryppende vand en saga blot. Kun skinnende rene vinduer.
Helt hygiejnisk
- Hurtig at tømme uden at komme i kontakt med det snavsede vand.
Den originale
- Original Kärcher kvalitet fra vinduesvaskerens opfinder.
Specifikationer
Teknisk data
|Arbejdsbredde, sugemundstykke (mm)
|250
|Beholderkapacitet, snavset vand (ml)
|100
|Batteriets driftstid (min)
|25
|Batteriets opladningstid (min)
|150
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Ydelse pr. batteriopladning (m²)
|ca. 70
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farve
|hvid
|Vægt inkl. batteri (kg)
|0,5
|Vægt uden tilbehør (kg)
|0,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|130 x 250 x 275
Scope of supply
- Mikrofiberklud
- Afskrabningskant, bred: 1 x
Udstyr
- Sugemundstykke.
Anvendelsesområder
- Glatte overflader
- Vægklinker
- Fliser
- Spejle
- Vindue og glasoverflader.
- Glasborde