Sammenlignet med konventionelle metoder gør den praktiske vinduesvasker WV 1 Bath Edition fra Kärcher rengøringen ubesværet, stribefri og tre gange hurtigere end før. Vandet suges pålideligt væk fra vinduet - uden dryppende snavset vand og uden striber. WV 1 Bath Edition er kompakt, handy og meget praktisk som batteridrevet enhed og sikrer maksimal fleksibilitet ved rengøring af vinduer og også fliser, brusebad, spejle og mange andre glatte overflader i hjemmet. Med kombinationen af WV 1, blå sugelæbe og fugtabsorberende mikrofiberklud har kondens eller andre vandpletter ikke en chance.