Den batteridrevne WV 6 Plus Window Vac Multi Edition imponerer brugerne med sin innovative lamelteknologi og lange batteritid. Det længere sugeblad gør det muligt at fjerne overskydende væske fra hele overflader uden afbrydelse. Specialudgaven rengør ikke kun effektivt, men også med stil: Den indeholder tre ekstra blade i forskellige farver, som kan sættes på, hvilket giver Window Vac et individuelt præg. Desuden har den batteridrevne Window Vac en ekstra lang batteritid på 100 minutter, hvilket betyder, at du kan fortsætte i endnu længere tid. Du kan også planlægge din rengøring præcist takket være displayet, som viser de resterende minutters driftstid. Som sædvanlig garanterer den intelligente kombination af sprayflaske og mikrofiberklud sammen med sugefunktionen på Window Vac en ekstremt effektiv rengøring og skinnende rene vinduer - uden striber eller rester. Desuden sikrer den ergonomiske Kärcher batteridrevne WV 6 Plus Window Vac Multi Edition en særlig hygiejnisk vinduesrengøring, fordi der ikke er direkte kontakt med snavset vand.