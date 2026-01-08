Vinduesvasker WV 6 Multifunctionality Promotion
Med innovativ lamelteknik og tre ekstra lameller i forskellige farver: Den batteridrevne WV 6 Plus Window Vac Multi Edition med et individuelt touch giver stribefri, rene vinduer på ingen tid.
Den batteridrevne WV 6 Plus Window Vac Multi Edition imponerer brugerne med sin innovative lamelteknologi og lange batteritid. Det længere sugeblad gør det muligt at fjerne overskydende væske fra hele overflader uden afbrydelse. Specialudgaven rengør ikke kun effektivt, men også med stil: Den indeholder tre ekstra blade i forskellige farver, som kan sættes på, hvilket giver Window Vac et individuelt præg. Desuden har den batteridrevne Window Vac en ekstra lang batteritid på 100 minutter, hvilket betyder, at du kan fortsætte i endnu længere tid. Du kan også planlægge din rengøring præcist takket være displayet, som viser de resterende minutters driftstid. Som sædvanlig garanterer den intelligente kombination af sprayflaske og mikrofiberklud sammen med sugefunktionen på Window Vac en ekstremt effektiv rengøring og skinnende rene vinduer - uden striber eller rester. Desuden sikrer den ergonomiske Kärcher batteridrevne WV 6 Plus Window Vac Multi Edition en særlig hygiejnisk vinduesrengøring, fordi der ikke er direkte kontakt med snavset vand.
Funktioner og fordele
Forbedret blad-teknologi.
- Det innovative lange sugemundstykke gør rengøringen endnu mere fleksibel - ideel til rengøring tæt på gulvet.
Ekstra lang batteridriftstid
- Vinduesvaskerens ekstra lange batteridriftstid på 100 minutter muliggør uafbrudt rengøring.
Hurtig og hygiejnisk tanktømning
- Hurtig at tømme uden at komme i kontakt med det snavsede vand.
Attraktivt design
- Et visuelt højdepunkt: Enhedens sorte design og skraberblade i forskellige farver.
Behageligt lydsvag
- Det lave lydniveau gør det endnu mere behageligt at bruge vinduesvaskeren.
Display, der angiver de resterende minutter af batteridriftstiden
- Batteriladningsdisplayet viser de resterende minutter af batteridriftstiden. Rengøring kan planlægges lettere.
Aftagelig sugemundstykke
- Viskerbladet kan nemt fjernes fra sugedysen og rengøres efter brug.
Tre gange hurtigere
- Vinduespudsning er tre gange hurtigere med Kärchers vinduesvasker end med konventionelle metoder.
Uden dryp og striber
- Da vandet bliver suget væk, efterlades der ingen striber. Giver skinnende rene vinduer.
Forskellige anvendelsesmuligheder
- Velegnet til alle glatte overflader, såsom fliser, spejle eller brusekabiner.
Specifikationer
Teknisk data
|Arbejdsbredde, sugemundstykke (mm)
|280
|Beholderkapacitet, snavset vand (ml)
|150
|Batteriets driftstid (min)
|100
|Batteriets opladningstid (min)
|170
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Ydelse pr. batteriopladning (m²)
|ca. 300
|Spænding (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Vægt inkl. batteri (kg)
|0,8
|Vægt uden tilbehør (kg)
|0,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|126 x 280 x 310
Scope of supply
- Ekstra sprayflaske med mikrofiberklud
- Rengøringsmiddel: RM 503 Vinduesvask., 20 ml
- Afskrabningskant, bred: 3 x
Udstyr
- Sugemundstykke.
- Udskifteligt mundstykke
Anvendelsesområder
- Glatte overflader
- Vindue og glasoverflader.
- Spejle
- Fliser
- Glasborde
- Vægklinker