Vinduesvasker WV 6 Plus
Med innovativ gummiskrabertteknologi og endnu mere fleksibel i anvendelse: WV 6 Plus trådløs vinduesvasker for stribefri rene vinduer på ingen tid.
Kärcher har igen forbedret sin originale trådløse vinduesvasker og udviklet en endnu mere fleksibel model med innovativ klingeteknologi og længere batteritid – WV 6 Plus. Den nye, bredere sugeklinge gør det muligt at fjerne overskydende væske fra hele overflader uden at stoppe. Den trådløse vinduesvaskers ekstra lange driftstid på 100 minutter betyder, at du kan fortsætte endnu længere. Du kan også planlægge din rengøring præcist takket være displayet, som angiver den resterende batteritid ned til nærmeste minut. Som sædvanlig sikrer den intelligente kombination af sprayflaske og mikrofiberklud, sammen med sugefunktionen på vinduesvaskeren, en yderst effektiv rengøring og skinnende rene vinduer – uden striber eller rester. Den ergonomiske WV 6 Plus trådløse vinduesvasker fra Kärcher giver dig også mulighed for at rengøre dine vinduer på en særlig hygiejnisk måde, da du ikke kommer i direkte kontakt med det beskidte vand.
Funktioner og fordele
Forbedret blad-teknologi.Det innovative lange sugemundstykke gør rengøringen endnu mere fleksibel - ideel til rengøring tæt på gulvet.
Ekstra lang batteridriftstidVinduesvaskerens ekstra lange batteridriftstid på 100 minutter muliggør uafbrudt rengøring.
Aftagelig sugemundstykkeViskerbladet kan nemt fjernes fra sugedysen og rengøres efter brug.
Hurtig og hygiejnisk tanktømning
- Hurtig at tømme uden at komme i kontakt med det snavsede vand.
Behageligt lydsvag
- Det lave lydniveau gør det endnu mere behageligt at bruge vinduesvaskeren.
Display, der angiver de resterende minutter af batteridriftstiden
- Batteriladningsdisplayet viser de resterende minutter af batteridriftstiden. Rengøring kan planlægges lettere.
Den originale
- Original Kärcher kvalitet fra vinduesvaskerens opfinder.
Tre gange hurtigere
- Vinduespudsning er tre gange hurtigere med Kärchers vinduesvasker end med konventionelle metoder.
Uden dryp og striber
- Da vandet bliver suget væk, efterlades der ingen striber. Giver skinnende rene vinduer.
Forskellige anvendelsesmuligheder
- Velegnet til alle glatte overflader, såsom fliser, spejle eller brusekabiner.
Specifikationer
Teknisk data
|Arbejdsbredde, sugemundstykke (mm)
|280
|Beholderkapacitet, snavset vand (ml)
|150
|Batteriets driftstid (min)
|100
|Batteriets opladningstid (min)
|170
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Ydelse pr. batteriopladning (m²)
|ca. 300
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farve
|hvid
|Vægt inkl. batteri (kg)
|0,8
|Vægt uden tilbehør (kg)
|0,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|126 x 280 x 310
Scope of supply
- Ekstra sprayflaske med mikrofiberklud
- Rengøringsmiddel: RM 503 Vinduesvask., 20 ml
Udstyr
- Sugemundstykke.
- Udskifteligt mundstykke
Videoer
Anvendelsesområder
- Glatte overflader
- Vindue og glasoverflader.
- Spejle
- Fliser
- Glasborde
- Vægklinker