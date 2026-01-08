Kärcher har igen forbedret sin originale trådløse vinduesvasker og udviklet en endnu mere fleksibel model med innovativ klingeteknologi og længere batteritid – WV 6 Plus. Den nye, bredere sugeklinge gør det muligt at fjerne overskydende væske fra hele overflader uden at stoppe. Den trådløse vinduesvaskers ekstra lange driftstid på 100 minutter betyder, at du kan fortsætte endnu længere. Du kan også planlægge din rengøring præcist takket være displayet, som angiver den resterende batteritid ned til nærmeste minut. Som sædvanlig sikrer den intelligente kombination af sprayflaske og mikrofiberklud, sammen med sugefunktionen på vinduesvaskeren, en yderst effektiv rengøring og skinnende rene vinduer – uden striber eller rester. Den ergonomiske WV 6 Plus trådløse vinduesvasker fra Kärcher giver dig også mulighed for at rengøre dine vinduer på en særlig hygiejnisk måde, da du ikke kommer i direkte kontakt med det beskidte vand.