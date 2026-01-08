Vinduesvasker WV 5 Plus
Den batteridrevne vinduesvasker WV 5 Plus sikrer drypfri, stribefri, vinduer på ingen tid.
Med den originale, innovative vinduesvasker fra Kärcher bliver vinduespudsning meget nemmere og sparer tid. Den batteridrevne vinduesvasker suger det snavsede vand væk, så du undgår striber på vinduerne og vand i vindueskarmene. Kombination af en sprayflaske med mikrofiberklud og en vinduesskraber med sug giver dig en effektiv vinduespudsning med skinnende rene vinduer som resultat. Du kan anvende vinduesvaskeren på alle glatte overflader – f.eks. spejle, brusekabiner eller glasborde. WV 5 Plus er praktisk og ergonomisk og der medfølger også et smallere mundstykke, som du kan benytte, hvis du har f.eks. franske døre eller bondehusvinduer med meget små ruder.
Funktioner og fordele
Aftageligt batteriAftageligt batteri og mulighed for at anskaffe ekstra batteri giver non-stop vinduespudsning.
Praktisk kantkontrolJuster afstand manuelt og opnå et stribefrit resultat helt op til kanten.
Komfortabelt håndtag med batteri indikatorDet bløde greb gør enheden endnu mere behagelig at bruge. LED displayet viser den aktuelle status for batteriets opladning.
Udskifteligt mundstykke
- Vælg mellem et stort eller lille mundstykke, alt efter rengøringsareal.
Behageligt lydsvag
- Det lave lydniveau gør det endnu mere behageligt at bruge vinduesvaskeren.
Den originale
- Original Kärcher kvalitet fra vinduesvaskerens opfinder.
3 gange hurtigere
- Det går tre gange hurtigere at vaske vinduer med vinduesvaskeren end med den almindelige metode.
Uden dryp og striber
- Da vandet bliver suget væk, efterlades der ingen striber. Giver skinnende rene vinduer.
Helt hygiejnisk
- Beholderen til beskidt vand tømmes hurtig og nemt uden kontakt med det snavsede vand.
Forskellige anvendelsesmuligheder
- Vinduesvaskeren kan anvendes på alle glatte overflader som f.eks. klinker, spejle og brusekabiner.
Specifikationer
Teknisk data
|Arbejdsbredde, sugemundstykke (mm)
|280
|Arbejdsbredde, smalt sugemundstykke (mm)
|170
|Beholderkapacitet, snavset vand (ml)
|100
|Batteriets driftstid (min)
|35
|Batteriets opladningstid (min)
|185
|Batteritype
|Aftageligt litium-ion-batteri
|Ydelse pr. batteriopladning (m²)
|ca. 105
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farve
|hvid
|Vægt inkl. batteri (kg)
|0,7
|Vægt uden tilbehør (kg)
|0,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|125 x 280 x 325
Scope of supply
- Ekstra sprayflaske med mikrofiberklud
- Rengøringsmiddel: RM 503 Vinduesvask., 20 ml
- Smalt sugemundstykke.
Udstyr
- Sugemundstykke.
- Udskifteligt mundstykke
Anvendelsesområder
- Vindue og glasoverflader.
- Bondegårds vinduer
- Glatte overflader
- Spejle
- Fliser
- Glasborde
- Vægklinker