Vinduesvasker WV 7 Signature Line
WV 7 Signature Line ledningsfri vinduesvasker med innovativ sugelæbe til fleksibel brug. Med sprayflaske, to aftørringsklude, rengøringsmiddel og eksklusiv opbevaringsboks.
Kun vores mest innovative, højtydende produkter bærer teknologipioneren og grundlæggeren af virksomheden, Alfred Kärchers, signatur. Den nye WV 7 Signature Line: genkendelig på et øjeblik som den bedste enhed i sin Kärcher-produktkategori og vores nye benchmark inden for vinduesvasker. Det elegante design, der er reduceret til det væsentlige, gør rengøringen endnu mere praktisk og ubesværet. Med unikke funktioner som app-support til første opstart, rengøringstips og meget mere, samt det forbedrede gummiskraberblad bliver det endnu nemmere at give vinduer og alle glatte overflader deres WOW-faktor tilbage.
Funktioner og fordele
Fordele ved signaturlinjenGrundlæggeren Alfred Kärchers signatur markerer produktet som den bedste Kärcher maskiner i sin kategori. Andre eksklusive fordele omfatter app support og en udvidet garanti.
Eksklusiv opbevaringsboksTil praktisk opbevaring af den samlede vinduesvasker inkl. tilbehør.
Forbedret blad-teknologi.Det innovative lange sugemundstykke gør rengøringen endnu mere fleksibel - ideel til rengøring tæt på gulvet.
Display, der angiver de resterende minutter af batteridriftstiden
- Vinduesvaskerens ekstra lange batteridriftstid på 100 minutter muliggør uafbrudt rengøring.
Ergonomisk udformet
- Kompakt og let med ergonomisk håndtag for maksimal komfort.
Aftagelig sugemundstykke
- Viskerbladet kan nemt fjernes fra sugedysen og rengøres efter brug.
Hurtig og hygiejnisk tanktømning
- Hygiejnisk udtagning og tømning af tanken med beskidt vand.
Tre gange hurtigere
- Vinduespudsning er tre gange hurtigere med Kärchers vinduesvasker end med konventionelle metoder.
Uden dryp og striber
- Da vandet bliver suget væk, efterlades der ingen striber. Giver skinnende rene vinduer.
Forskellige anvendelsesmuligheder
- Velegnet til alle glatte overflader, såsom fliser, spejle eller brusekabiner.
Specifikationer
Teknisk data
|Arbejdsbredde, sugemundstykke (mm)
|280
|Arbejdsbredde, smalt sugemundstykke (mm)
|170
|Beholderkapacitet, snavset vand (ml)
|150
|Batteriets driftstid (min)
|100
|Batteriets opladningstid (min)
|170
|Ydelse pr. batteriopladning (m²)
|ca. 300
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|0,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2
|Mål (L x B x H) (mm)
|126 x 280 x 310
Scope of supply
- Ekstra sprayflaske med mikrofiberklud
- Rengøringsmiddel: RM 503 Vinduesvask., 20 ml
- Smalt sugemundstykke.
- Udendørs mikrofiberklud: 1 x
- Skraber
Udstyr
- Sugemundstykke.
Videoer
Anvendelsesområder
- Glatte overflader
- Vindue og glasoverflader.
- Spejle
- Fliser
- Glasborde
- Vægklinker
Tilbehør
Rengøringsmidler
WV 7 Signature Line reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.